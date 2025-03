Adrian Mutu cere schimbarea regulamentului după Atletico – Real Madrid din Champions League: „Calificare ciudată! Premieră în fotbalul mondial”

Optimile din Champions League au adus în fața microbiștilor meciuri incendiare. , după ce Adrian Mutu cere de urgență schimbarea regulamentului.

Reacție categorică din partea lui Adrian Mutu după Atletico – Real Madrid

Meciul Real Madrid – Atletico este deja un derby, dar atunci când cele două se întâlnesc în Champions League, valoarea și tensiunea depășesc limitele. „Los Blancos” au triumfat din nou în fața rivalilor, dar meciul s-a lăsat cu scandal din punct de vedere al arbitrajului.

În direct la „DON Mutu”, moderatorul Horia Ivanovici și Adrian Mutu au comentat dur ceea ce s-a întâmplat miercuri seară în meciul dintre cele două mari forțe ale Spaniei.

„Trebuia repetat acel penalty!”

„Nu se poate, m-am săturat de Real Madrid! I-ai, du-i. Și acum, când au jucat Atletico Madrid aproape perfect, tot Real s-a calificat!”, a spus moderatorul Horia Ivanovici.

„Au în ADN-ul lor lucrul acesta. A fost o calificare ciudată, acel penalty anulat, de la loviturile de departajare, cred că este o premieră mondială. Imaginile nu sunt clare, m-am uitat și aseară. A contat, a fost decisiv acel penalty”, a spus și Adrian Mutu.

„Mie mi s-a părut acel penalty că e mai bine să meargă Real în sferturi decât Atletico”, a precizat Horia Ivanovici. „Nu sunt de acord, chiar dacă regula e regulă.

Trebuia repetat acel penalty. Mă uitam și pe fața lui Simeone și a jucătorilor, vedeam amărăciune, tristețe. Atletico a făcut un joc defensiv impecabil. De 6 ori s-au întâlnit la loviturile de departajare și mereu a câștigat Real Madrid”, a spus Adrian Mutu.

„Ar trebui schimbat aici regulamentul!”

„Mi s-a părut jenant ce a pățit Atletico Madrid. Mi se părea corect să se repete lovitura de la 11 metri”, a fost observația făcută de Horia Ivanovici. „Sunt de acord. Și eu m-am gândit la fel, chiar în momentul când controla la VAR, dacă atingi mingea și cu piciorul stâng, chiar mă gândeam, zic, băi, n-are cum să o anuleze, pentru că totuși e un moment super important, adică…

Dar uite că au făcut-o, ar trebui schimbat aici regulamentul și ar trebui repetat, pentru că până la urmă, na, ok, am înțeles că regula, o vezi de două ore, ca și cum faci preluare, sau eu știu, faci două atingeri și nu ai voie, dar ai alunecat, măi”, a mai spus „Briliantul”.

„Realul a fost împinsă, cum e împinsă mereu!”

„Deci e incredibil. Arată așa cu lupa la televizor, nu se vede foarte clar. Adică nu se vede. Nu se vede. Și arată de aproape cu lupa pe picior la Alvarez”, spunea Adrian Mutu în timp ce viziona reluări cu faza controversată la TV.

„Adi, hai că nu suntem copii. S-a vrut neapărat, că asta a fost sută la sută decisiv, pentru că cum ai spus și tu, Atletico trebuia să le dea două goluri în timpul regulamentar și nu se mai ajunge aici.

Dar știi și tu foarte bine că atât cât s-a putut, Realul a fost împinsă, cum e împinsă mereu. De ce? Pentru că e Real Madrid și pentru că altfel sună o semifinală și o finală cu Real Madrid decât o finală cu Atletico Madrid. Acum sincer, știm. Foarte bine”, a punctat Horia Ivanovici.

„Da, păi au mers în forță mare la ce înseamnă la nivel de UEFA și da, au fost și dintotdeauna, nu numai. Îmi aduc aminte în alt meci cu cântec, dacă îți aduci aminte, cu Juventus la Madrid. Un 11 metri clar pentru Juventus și nu au dat tot așa.

În finala aia, nu finala, nu știu tot. Una din astea, Buffon îmi aduc aminte când s-a dus peste arbitru. A fost un scandal mare atunci. Am jucat cu Real, dar… Am jucat cu Juventus, dar n-am jucat de fapt. Am fost acolo, dar am fost în tribună pentru că n-aveam drept de joc”, a povestit ulterior Adrian Mutu la „DON Mutu”.