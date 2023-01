Adrian Mutu, concluzii după cantonamentul Rapidului din Antalya: “Dacă am fi câștigat și azi, probabil eram mai mult îngrijorat”

Rapid este una dintre primele formaţii din SuperLiga care se întorc din cantonament. Echipa lui şi-a încheiat stagiul de pregătire din Antalya, în care a obţinut două victorii şi a suferit o înfrângere.

Adrian Mutu, concluzii după cantonamentul Rapidului din Antalya: “Au jucat în trei meciuri, trei sisteme, ceea ce important pentru noi”

Eşecul a venit în ultima zi, cu . Adrian Mutu a tras concluziile stagiului de pregătire şi a glumit că, era mult mai îngrijorat dacă ar fi câştigat toate meciurile pentru că asta înseamnă că jucătorii au dat tot în amicale:

“A fost un cantonament reușit, în afară de această zi, dacă ar fi să o luăm după obiectivele pe care le-am avut în acest ultim meci amical. În rest, a fost bine, băieții au muncit bine, au avut și meciuri reușite.

Au jucat în trei meciuri, trei sisteme, ceea ce important pentru noi, pentru echipă, pentru a le dezvolta o mobilitate tactică importantă, pentru a putea să îmi forțez jucătorii să joace în diferite poziții pentru a învăța și, în caz de nevoie, pentru a putea efectua aceste schimbări în timp sau de la meci la meci.

“Cred că sunt mai puțin importante rezultatele din meciurile amicale”

Ideea mea este de a îmbunătăți jucătorul, ceea ce înseamnă calitățile tactice și cele fizice. A pune în aplicare mai multe sisteme dezvoltă o mobilitate tactică importantă, iar noi, așa cum am făcut în multe meciuri, am schimbat sisteme, chiar și în timpul meciului, și, de multe ori, am ieșit învingători datorită acestui fapt.

Cred că sunt mai puțin importante rezultatele din meciurile amicale. Chiar nu contează pentru mine, am făcut antrenamente grele. Înaintea fiecărui meci am avut câte două antrenamente fizice.

“Dacă am fi câștigat și azi, probabil eram mai mult îngrijorat”

Cred că pentru a putea îmbunătăți calitățile fizice, trebuie ca jucătorul să simtă și o stare de oboseală atunci când joacă, tocmai pentru a putea trece peste acea barieră pe care o are.

Dacă am fi câștigat și azi, probabil eram mai mult îngrijorat, pentru că însemna că au dat totul în amicale. Câte un duș rece e binevenit. Când pierdem, ies în evidență anumite greșeli pe care le facem și pe care trebuie să le eliminăm pentru a ne îmbunătăți jocul”, a spus Adrian Mutu.

Giuleştenii se vor întoarce în ţară sâmbătă dimineaţa, cu o cursă charter. Rapidul va disputa primul meci oficial din 2023 împotriva lui , pe data de 20 ianuarie, într-un meci programat pe Giuleşti.