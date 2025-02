Adrian Mutu contestă sistemul cu play-off și play-out din fotbalul românesc: „Nu reflectă realitatea dintr-un sezon!”

și nu mai are șanse la calificarea în play-off. Antrenorul „găzarilor”, Adrian Mutu, s-a arătat nemulțumit de actualul sistem din SuperLiga.

Adrian Mutu, dezamăgit de actualul sistem din SuperLiga: „Nu mai este valabilă vorba că titlurile se câștigă cu echipele mici”

despre actuala formă de organizare din SuperLiga. Antrenorul Petrolului s-a arătat nemulțumit de play-off și play-out, pentru că echipele nu mai au aceleași șanse ca în trecut, iar campionatele nu se mai câștigă, așa cum spun marii tehnicieni, cu echipele mici.

„Nu știu dacă îmi place, pentru că depinde la ce echipă mă aflu. Dacă eram la Universitatea Cluj acum, nu îmi convenea. De ce? Pentru că în cazul în care jucam ultimele 10 etape cu adversari la îndemână, aveam punctele pe foaie, pentru că adversarii erau mai slabi cotați.

Aveau o altă șansă la campionat cu acești adversari, mai slabi, dar acum, în ultimele 10 etape, vor juca cu adversari puternici și e cu totul altceva. Campionatul regulat e una, dar când se împarte în sistemul play-off și play-out e altceva! Devine un turneu care e foarte greu.

Nu acesta este spectacolul, pentru că în momentul în care vrei să câștigi un campionat trebuie să gestionezi atât meciurile tari, cât și meciurile în care ești favorit. Vorba pe care o spun marii antrenori este că ‘campionatele se câștigă cu echipele mici’ nu mai este valabilă la noi. La noi nu mai e valabilă vorba de când s-a implementat această regulă, cu play-off și play-out”, a transmis Adrian Mutu.

„Am simțit-o pe pielea mea la Rapid! Am stat tot anul pe locul 3 și am terminat pe 5”

Adrian Mutu a continuat dialogul cu Horia Ivanovici din cadrul „Don Mutu” și a recunoscut că nu este deloc un fan al sistemului din acest moment. Ba mai mult, „Briliantul” a rememorat un moment de la Rapid, când tot sezonul s-a aflat în printre primele 3 poziții, iar la final echipa sa a terminat pe 5.

„Nu sunt un mare fan al acestui sistem, pentru că nu cred că reflectă realitatea ce se poate întâmpla într-un sezon. Într-adevăr, dacă câștigi un campionat în acest sistem ești echipa cea mai puternică, pentru că în ultimele meciuri joci cu echipele cele mai tari.

Sunt avantaje și dezavantaje în acest sistem! Eu am simțit-o pe pielea mea cu Rapid, când am intrat în play-off. Am stat tot anul în primele 3, iar apoi în play-off am căzut pe locul 5. Dacă nu ai lot, e foarte greu să reziști în play-off sau play-out”, a completat Adrian Mutu.