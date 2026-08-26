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Adrian Mutu (47 de ani) a comentat transferul lui Daniel Bîrligea (26 de ani) de la FCSB în Serie A, la Frosinone, echipă nou-promovată. Fostul star de la Inter Milano, Hellas Verona, Parma, Juventus și Fiorentina a apreciat că în principiu sunt șanse destul de mari ca internaționalul român să se adapteze foarte bine în Serie A și astfel să aibă evoluții solide.

Ce crede Adrian Mutu despre transferul lui Daniel Bîrligea în Serie A, la Frosinone

Asta în primul rând, în mod evident, prin prisma faptului că atacantul s-a format în Peninsulă, atât ca om, cât mai ales ca fotbalist. În plus, „Briliantul” a subliniat în mod special faptul că, în viziunea sa, Bîrligea are un stil de joc ce se potrivește foarte bine cu fotbalul prestat în mod obișnuit în Serie A:

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„Eu cred că Tătărușanu, Lobonț, Chiricheș, Răzvan Marin, Marius Marin au făcut ceva. Marius Marin e de o viață acolo și rezistă, nu e ușor. Atât Drăgușin, cât și Bîrligea, pot face față, pentru că sunt crescuți acolo. Știu mentalitatea italiană, cunosc ce înseamnă și fotbalul din ligile inferioare.

A fost bună pentru Bîrligea revenirea în România. Joacă precum un vârf italian. Redublează, pleacă în careu, e bătăios, are un stil italian. Inzaghi era mai mobil așa, cu un simț de gol mare, Bîrligea îl are, cred că se potrivește mai bine în Italia decât în România. Eu când l-am antrenat la Cluj vorbea mai mult în italiană, acum și-a mai revenit”.



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Adrian Mutu, convins că Daniel Bîrligea se va impune în Serie A

Astfel, Adrian Mutu a concluzionat și a spus că este foarte optimist cu privire la faptul că va reuși să aibă parte de un parcurs foarte bun la noua echipă. „Îi creează așa un simț de confort, pentru el Italia e ceva, e casa lui până la urmă. El de mic a fost acolo, a crescut acolo. Dacă îl vezi cum se comportă, cum vede fotbalul, el e italian. Cred că e bine pentru el, cred că va reuși. Cred, asta nu înseamnă că se va întâmpla. E speranța mea, îl cunosc. E un băiat extraordinar și e un fotbalist bun. Acolo e concurență, nu există. Normal că golul îi aduce locul în primul 11. Se adaptează foarte ușor, vorbește perfect italiană. Știe de unde să-i apuce”, a mai spus în direct la