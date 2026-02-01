Sport

Adrian Mutu, corp de invidiat la 47 de ani! S-a pozat la bustul gol în sala de fitness

Retras de aproape 10 ani din activitate, Adrian Mutu se menține într-o formă de zile mari. „Briliantul” s-a pozat la bustul gol în sala de fitness și și-a etalat pătrățelele de invidiat.
Catalin Oprea
01.02.2026 | 10:40
Adrian Mutu corp de invidiat la 47 de ani Sa pozat la bustul gol in sala de fitness
ULTIMA ORĂ
Adrian Mutu, fizic de invidiat la 47 de ani. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că nu are angajament după despărțirea de Petrolul Ploiești, Adrian Mutu are programul plin. Deși are foarte mult timp de petrecut la academia sa, „Briliantul” reușește să își mențină fizicul impecabil.

Adrian Mutu, corp de invidiat la 47 de ani

Chiar dacă s-a retras din cariera de jucător profesionist în urmă cu aproape 10 ani, Adrian Mutu reușește să își mențină fizicul de invidiat. Ajuns la 47 de ani, „Briliantul” impresionează prin aspectul său.

ADVERTISEMENT

Ultima fotografie postată de acesta l-a găsit în sala de fitness. Adrian Mutu nu a ezitat să își facă o poză în oglindă, iar rezultatul a fost deosebit. Fostul atacant are un „6-pack” ideal, semn că își lucrează intens abdomenul.

Adrian Mutu, fizic de invidiat la 47 de ani. Foto: Captură Instagram
Adrian Mutu, fizic de invidiat la 47 de ani. Foto: Captură Instagram

Adrian Mutu se antrenează zilnic în sala de forță

Adrian Mutu a mărturisit pentru FANATIK că a avut dureri cumplite după ce s-a retras din activitatea de fotbalist. Fostul atacant șchiopăta și se gândea chiar să își pună proteză. Ulterior, când a ajuns Nefcti Baku, un doctor i-a recomandat să meargă la sală și să facă alți câțiva kilometri zilnic de plimbare, iar de atunci problemele au trecut.

ADVERTISEMENT
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
Digi24.ro
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”

„Aveam 34 de ani, dar așa antrenamente fizice nu făcusem niciodată, nici măcar în Italia. Genunchiul meu nu ținea, pentru că 2 zile după fiecare meci abia puteam să mai merg. Nu mai am cartilagiu deloc, am o gaură între 2 și 3 care probabil s-a dus înspre gradul 3 cu timpul. Gradul 3 înseamnă că pagina de la revistă este groasă. Când stă os pe os sunt dureri incredibile.

ADVERTISEMENT
Și de data asta! Femeia cu 12 ani mai mare decât Carlos Alcaraz...
Digisport.ro
Și de data asta! Femeia cu 12 ani mai mare decât Carlos Alcaraz a făcut anunțul

Am fost speriat la un moment dat pentru că am început să șchiopătez, se vedea în mers. Nu mai puteam să las greutatea pe piciorul ăla, pentru că mă durea genunchiul. Am avut noroc de un doctor din Azerbaidjan care mi-a spus să merg la sală.

M-am dus în sală ca să alerg. Când am pus prima dată piciorul pe bandă am stat 5 minute și apoi m-au luat durerile. Acolo norocul era că aveam apă rece și mă băgam în saună și apoi stăteam 6-7 minute în apă rece până la gât, apa avea undeva la 10-11 grade. Stăteam acolo și îmi trecea, a doua zi nu mai aveam nimic.

ADVERTISEMENT

Și uite așa am început de un an de zile, de 5 ori pe săptămână să merg. Și în Italia când am fost, am mers 7-8 kilometri să mă plimb. Și în momentul ăsta nu mă mai doare genunchiul. Singura dată când mă doare e dacă joc padel, cum  am jucat acum cu Marica și m-a durut 2 zile, dar nu durerea aia de atunci, sau dacă joc fotbal”, a declarat Adrian Mutu pentru FANATIK.

Radu Drăgușin, aproape să fie coleg cu „cel mai mare trădător din Premier...
Fanatik
Radu Drăgușin, aproape să fie coleg cu „cel mai mare trădător din Premier League” ! Thomas Frank și-a dat acordul pentru transfer
“Străin mai denigrat decât Elias Charalambous n-a existat în România!”. Scut în faţa...
Fanatik
“Străin mai denigrat decât Elias Charalambous n-a existat în România!”. Scut în faţa antrenorului de la FCSB după ieşirea cipriotului de la conferinţă
De ce i s-a spus ”Groapa din Ștefan cel Mare” stadionului Dinamo. De...
Fanatik
De ce i s-a spus ”Groapa din Ștefan cel Mare” stadionului Dinamo. De unde provine, de fapt, denumirea
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cunoscutul milionar a dezvăluit ce bacșiș l-a învățat Giovanni Becali să lase la...
iamsport.ro
Cunoscutul milionar a dezvăluit ce bacșiș l-a învățat Giovanni Becali să lase la restaurant: 'Nu te sfătuiesc să faci așa!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!