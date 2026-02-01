Adrian Mutu, corp de invidiat la 47 de ani! S-a pozat la bustul gol în sala de fitness

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că nu are angajament după despărțirea de Petrolul Ploiești, Adrian Mutu are programul plin. Deși are foarte mult timp de petrecut la academia sa, „Briliantul” reușește să își mențină fizicul impecabil.

Adrian Mutu, corp de invidiat la 47 de ani

Chiar dacă s-a retras din cariera de jucător profesionist în urmă cu aproape 10 ani, Adrian Mutu reușește să își mențină fizicul de invidiat. Ajuns la 47 de ani, „Briliantul” impresionează prin aspectul său.

Ultima fotografie postată de acesta l-a găsit în sala de fitness. Adrian Mutu nu a ezitat să își facă o poză în oglindă, iar rezultatul a fost deosebit. Fostul atacant are un „6-pack” ideal, .

Adrian Mutu se antrenează zilnic în sala de forță

după ce s-a retras din activitatea de fotbalist. Fostul atacant șchiopăta și se gândea chiar să își pună proteză. Ulterior, când a ajuns Nefcti Baku, un doctor i-a recomandat să meargă la sală și să facă alți câțiva kilometri zilnic de plimbare, iar de atunci problemele au trecut.

„Aveam 34 de ani, dar așa antrenamente fizice nu făcusem niciodată, nici măcar în Italia. Genunchiul meu nu ținea, pentru că 2 zile după fiecare meci abia puteam să mai merg. Nu mai am cartilagiu deloc, am o gaură între 2 și 3 care probabil s-a dus înspre gradul 3 cu timpul. Gradul 3 înseamnă că pagina de la revistă este groasă. Când stă os pe os sunt dureri incredibile.

Am fost speriat la un moment dat pentru că am început să șchiopătez, se vedea în mers. Nu mai puteam să las greutatea pe piciorul ăla, pentru că mă durea genunchiul. Am avut noroc de un doctor din Azerbaidjan care mi-a spus să merg la sală.

M-am dus în sală ca să alerg. Când am pus prima dată piciorul pe bandă am stat 5 minute și apoi m-au luat durerile. Acolo norocul era că aveam apă rece și mă băgam în saună și apoi stăteam 6-7 minute în apă rece până la gât, apa avea undeva la 10-11 grade. Stăteam acolo și îmi trecea, a doua zi nu mai aveam nimic.

Și uite așa am început de un an de zile, de 5 ori pe săptămână să merg. Și în Italia când am fost, am mers 7-8 kilometri să mă plimb. Și în momentul ăsta nu mă mai doare genunchiul. Singura dată când mă doare e dacă joc padel, cum am jucat acum cu Marica și m-a durut 2 zile, dar nu durerea aia de atunci, sau dacă joc fotbal”, a declarat Adrian Mutu pentru FANATIK.