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Adrian Mutu a taxat greșeala lui Gică Hagi. Unde crede că a comis-o selecționerul: „Nu va mai face asta!”

Adrian Mutu știe unde a greșit Gică Hagi în meciul Suedia - România 2-1. „Briliantul” este convins că „Regele” nu va mai repeta eroarea și în duelul cu Bosnia & Herțegovina, următorul din Nations League
Cristian Măciucă
26.09.2026 | 18:40
Adrian Mutu a taxat greseala lui Gica Hagi Unde crede ca a comiso selectionerul Nu va mai face asta
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Adrian Mutu nu s-a ferit de cuvinte și a taxat greșeala lui Gică Hagi: „Nu va mai face asta!” FOTO: sportpictures.eu
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Adrian Mutu (47 de ani) a criticat tactica lui Gică Hagi (61 de ani) și e convins că „Regele” va schimba sistemul la următorul meci din Liga Națiunilor, cu Bosnia & Herțegovina. În runda inaugurală, „tricolorii” au pierdut în Suedia, scor 1-2.

Adrian Mutu nu crede că Gică Hagi va mai folosi 3 fundași centrali

Gică Hagi a început într-un sistem 3-4-2-1 cu Suedia, echipa de start fiind dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Adrian Mutu e de părere că „Regele” a greșit, motiv pentru care „tricolorii” vor reveni la un sistem cu 4 fundași. Următorul meci al României din Liga Națiunilor e cu Bosnia & Herțegovina, luni, 28 septembrie, de la ora 21:45.

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„Cu siguranţă, nu cred că va juca cu trei fundaşi centrali cu Bosnia. În momentul ăsta, când echipa nu are un moral foarte bun, băieţii au nevoie de curaj, şi de sprijin din partea noastră. Cred că se va schimba faţa echipei naţionale. Într-adevăr, continuăm pe aceeaşi linie, cum am încheiat şi acum, am avut momente bune. Cu asta rămânem, momentele bune să fie mai multe.

Mie mi-a plăcut şi Drăguşin, cred că a fost cel mai bun din cei trei din spate. Man…Raţiu şi Bancu şi-au făcut treaba. Dar vorbim de momente, cred că ar trebui să fie mai multe pe durata meciului. Nu ne ajunge să fim cinci minute buni, trebuie să avem mai multă consistenţă în joc. Ştim foarte bine că ultimele experienţe cu Bosnia nu au fost de partea noastră”, a spus Adrian Mutu, conform as.ro.

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Cum a motivat Hagi eșecul din Suedia

Selecționata lui Graham Potter s-a impus pe Strawberry Arena cu scorul de 2-1 grație golurilor marcate de Alexander Isak (20) și Viktor Gyokeres (43). Golul de onoare al „tricolorilor” i-a aparținut lui Dennis Man, care a punctat în minutul 29. „O echipă bună, care a fost la Campionatul Mondial, cu jucători de o certă valoare și un antrenor foarte bun, care are echipa de doar 10 meciuri, dar s-a văzut că deja și-a pus amprenta asupra ei. Am încercat să facem ambele faze foarte bine, am ieșit la joc, dar trebuia să avem mai mult curaj. Am avut momente foarte bune.

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Pe viitor, trebuie să progresăm, să facem mai bine faza defensivă, presiunea în jumătatea adversă și să avem mai mult mingea în ofensivă, să avem mai multă posesie și să încercăm să dezvoltăm în atac combinații mai bune și să marcăm. Am avut în față un adversar de o certă valoare, care a jucat acasă. Ne doream mai mult, dar am făcut cât am putut”, a declarat Gică Hagi, după Suedia – România 2-1.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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