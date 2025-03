Adrian Mutu critică dur ruptura Steaua – FCSB: „Un mare păcat! Singura echipă din România cu ADN european”

Disputa dinte FCSB și Steaua durează deja de ani buni. , , opiniile fiind împărțite. Adrian Mutu a criticat vehement ruptura dintre cele două.

Adrian Mutu a spus totul despre conflictul dintre Steaua și FCSB. „Briliantul” a condamnat întreaga situație

FCSB a reușit în acest sezon din cupele europene să ajungă până în faza optimilor din Europa League, contra francezilor de la Lyon. Bucureștenii fuseseră ultima echipă care atingeau această fază, în sezonul 2012/2013, contra englezilor de la Chelsea.

Adrian Mutu a comentat în direct la „DON Mutu” ruptura dintre FCSB și Steaua. „Briliantul” consideră că această separare a făcut mult rău fotbalului românesc, ale cărui performanțe istorice sunt legate de numele și istoria Stelei.

„E un mare păcat pentru noi că s-a făcut acest split între FCSB și Steaua!”

„Ca un paralelism, păstrând toate proporțiile, putem spune că FCSB este un Real Madrid al României în cupele europene?”, a fost întrebarea moderatorului Horia Ivanovici.

„Este exagerat. Dar poți spune că FCSB, Steaua de fapt, are în ADN lucrul acesta. Se vede, este singura echipă care are. A avut parcursuri decente în cupele europene, și asta datorită istoriei sale. Are acest europenism al Realului.

E un mare păcat pentru noi că s-a făcut acest split între FCSB și Steaua. Un nume de tradiție Steaua, să nu uităm ce au făcut prin 86, apoi în 89. E normal ca echipa asta să aibă ceva în plus peste toate”, a fost răspunsul lui Adrian Mutu.

„Trebuia să rămână un club cum era înainte, nu să facă două. Ar trebui o lege dată ca brandurile să rămână branduri!”

„De ce spui că s-a făcut un păcat cu Steaua și FCSB”, a revenit Horia Ivanovici cu o nouă întrebare. „La nume mă refer, nu sunt lucruri normale.

Trebuia să rămână un club cum era înainte, nu să facă două. Clubul a fost luat cum a fost luat. Când Steaua a vrut să mă ia, când eram mic, eu cu Gigi Becali m-am întâlnit, era patron la Steaua.

Ar trebui o lege dată ca brandurile să rămână branduri, cu ele ne mândrim cu toții. Steaua, Dinamo, Rapid, Craiova sunt cele mai puternice branduri din România la fotbal”, a concluzionat Adrian Mutu la „DON Mutu”.