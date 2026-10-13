Adrian Mutu, critici pentru Bergodi și Pancu după show-ul din U Cluj – Rapid: „Mă așteptam la altceva”

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu i-a criticat pe Cristiano Bergodi și Daniel Pancu pentru carențele defensive ale celor de la Universitatea Cluj, respectiv Rapid. Deși meciul din Ardeal a fost unul spectaculos, fostul mare atacant susține că numărul mare de goluri marcate ar trebui să le dea de gândit antrenorilor.

Adrian Mutu, după U Cluj – Rapid 3-4: „Neatenții mari”. Critici pentru Bergodi și Pancu

Rapid a urcat pe locul 2 în clasamentul din SuperLiga, grație victoriei spectaculoase de pe terenul Universității Cluj. Meciul din Ardeal este fără doar și poate unul dintre cele mai spectaculoase ale acestui sezon din prima ligă de fotbal a României. Doar că Adrian Mutu atrage atenția și susține că acest meci ar trebui să le dea de gândit antrenorilor.

ADVERTISEMENT

„A fost o partidă spectaculoasă, dar dacă ar fi să o disecăm au fost și niște greșeli mari sau niște neatenții, să spun așa, de-asta s-a și ajuns la 7 goluri. Pentru telespectatori a fost un meci spectacol, pentru antrenori îți dă de gândit în anumite momente, mai ales faza defensivă. Universitatea Cluj a făcut un meci bun, a dominat meciul în general, a avut inițiativa, iar pe tranziția negativă au fost neatenții foarte mari.

Au primit multe goluri pe contraatac, faze fixe. Sunt niște goluri pe care puteau să le evite dacă aveau mai multă atenție sau dacă apărarea preventivă era mult mai bună. Mai ales la golul 2, au fost surprinși. Rapid a preferat să le dea inițiativa celor de la U Cluj. Au stat și au mers pe contraatac, sunt puțin surprins. Mă aștept ca Rapid să preia inițiativa, să dea ritmul jocului și să domine adversarul. Aștept un Rapid mai puternic cu toate că aseară a câștigat”, a declarat Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„Un egal era mult mai echitabil”. Adrian Mutu, mesaj categoric după U Cluj – Rapid 3-4

Adrian Mutu consideră că, raportat la desfășurarea meciului, Universitatea Cluj și Rapid ar fi trebuit să încheie la egalitate în ultimul meci al etapei din SuperLiga. , care a marcat de două ori. De asemenea, Adrian Mutu a fost surprins de . Tehnicianul din Giulești a mizat pe cartea contraatacului la Cluj.

ADVERTISEMENT

„Un egal era mult mai echitabil la cum au decurs lucrurile în teren. Stojilkovic și-a intrat în mână și dacă va continua să joace așa, secondat de Dobre și Kamara sau Petrila, Rapid poate să fie o echipă periculoasă. Nu vor juca toți 3 în același timp la fel de bine pentru că dacă ar juca la fel de bine, Rapid ar avea niște atacanți redutabili.

ADVERTISEMENT

M-a mirat puțin faptul că în repriza a doua Rapid a fost dominată de forța Clujului, au acceptat prea mult să fie dominați, le-au dat și niște spații. Aveam impresia că, de câte ori ajunge U Cluj în careu, se poate întâmpla orice, de fapt s-a și întâmplat, să iei 3 goluri… În ultimele 25 de minute, U Cluj a forțat și s-au întâmplat multe prin careu”, a mai declarat Adi Mutu.

Adrian Mutu a spus ce s-a întâmplat cu Iulian Cristea în U Cluj – Rapid 3-4: „L-a simțit că nu e în formă”

Iulian Cristea a avut o seară nefericită în tricoul lui U Cluj. Fostul fundaș, printre altele, de la FCSB și Rapid a avut o prestație modestă și a greșit, mai ales la golul doi al alb-vișiniilor marcat de Stojilkovic. Ulterior, stoperul a fost schimbat la pauză de Cristiano Bergodi. „(n.r. Cristea, scos la pauză) Majoritatea meciurilor, Cristea a fost titular la Bergodi.

ADVERTISEMENT

Atunci când te afli într-o seară nefastă, cum a fost pentru el aseară, antrenorul a luat o decizie. Nu neapărat a fost o decizie punitivă. L-a simțit că nu e în formă. La fiecare contraatac era pericol mare. Stojilkovic a fost într-o vână mare aseară. Pasa lui Moruțan la golul 2 putea fi evitată, a ajuns prea ușor, a fost o pasă întâmplătoare”, a fost concluzia lui Adi Mutu.