Adrian Mutu, cu gândul mai mult la meciul cu Farul după Dumbrăvița – Rapid 1-4: „N-a fost chiar complicat! După 10 minute, nu ne-am mai concentrat”

Antrenorul giuleștenilor a mai spus că nu și-a făcut griji în privința meciului din Cupa României Betano și că diferența de valoare s-a văzut pe teren.

Adrian Mutu, cu gândul mai mult la meciul cu Farul după Dumbrăvița – Rapid

că a fost mai mult cu gândul la meciul din campionat cu Farul decât la , scor 4-1, explicând de ce nu și-a făcut griji nici când oaspeții au deschis scorul:

„N-a fost chiar complicat, am început bine primele zece minute și când am văzut că nu e atât de greu, ne-am gândit mai mult la meciul cu Farul. E bine că am egalat, iar diferența cred că e una normală.

E bine că am câștigat și acum ne gândim doar la meciul cu Farul. Rezultatele ne dau încredere. Cupa e unul dintre obiectivele noastre și sper să îl îndeplinim”.

„Abia așteptăm să vină Farul pe Giulești, e un meci de care pe care, noi suntem favoriți. E derby-ul dintre primele două echipe din campionat, competiția e dificilă, dar sperăm să câștigăm meciul cu Farul, trebuie să fim concentrați.

CFR are un lot valoros, poate schimba echipele fără probleme”, a mai spus Adrian Mutu la finalul meciului.

Ciprian Marica, glume pe seama lui Adrian Mutu înainte de Farul – Rapid

înaintea partidei directe dintre Farul și Rapid, spunând că echipa la care este acționar va câștiga meciul, fiind formația mai bună:

„Ne mai dăm mesaje și ne mai tachinăm. Când era Rapid pe primul loc, îmi scria: ’Băi, dar nu scap de voi! Tot în coasta mea’.

El jucând înainte, trecea pe primul loc, apoi jucam noi și treceam înainte. Și îi spuneam: Tu crezi că e așa ușor? Te lupți și cu mine, și cu Gică Hagi, și cu Gică Popescu. Suntem aici… Mai ai tu pe Daniel, pe Maftei”.

„Rivalitatea asta între noi este una constructivă, una pozitivă. Cel mai bun să câștige… adică Farul. Am rămas în relații foarte bune.

Nu va fi ușor, jucăm în Giulești. Știm ce atmosferă este acolo. În egală măsură, Gică știe ce să le spună jucătorilor, nu va fi ușor, dar cu siguranță va fi un meci frumos”, a mai spus Ciprian Marica.