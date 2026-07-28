Adrian Mutu, cuvinte de laudă pentru finul său de doar 8 ani. Băiatul practică un sport care îl poate duce pe culmile succesului

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Toată lumea a rămas surprinsă când Adrian Mutu a recurs la o postare specială pentru finul său de doar 8 ani. Care sunt cuvintele de laudă pe care fostul fotbalist le-a folosit pentru a-l descrie pe copilul care practică un sport uimitor.

Mesajul lui Adrian Mutu pentru finul său de 8 ani

E considerat unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului românesc. Adrian Mutu (47 ani) s-a retras din activitatea sportivă, dar a rămas la curent cu tot ce se întâmplă pe teren. În calitate de antrenor a trecut pe la echipe cunoscute, cum ar fi Rapid București, echipa națională de fotbal a României sub-21 și Neftçi Baku.

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Are foarte multe povești interesante din carieră. Cel supranumit „Briliantul” după ce a apărut cu un bolid de lux. Puțină lume știe că , Adrian Vlad. Fotbalistul este liber de contract, evoluția sa nefiind una favorabilă.

Pe lângă sport fostul jucător de la Fiorentina este atent la viața de familie. E tatăl a patru copii din trei relații diferite. Are un mariaj de lungă durată cu Sandra, o superbă șatenă care l-a cucerit încă din perioada celei de-a doua căsnicii. Alături de actuala parteneră de viață a botezat un băiat pe nume Patrick Luca.

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Copilul care are 8 ani în prezent este un pilot extrem de talentat la karting. Recent, a obținut locul 1 în Campionatul Național de Super Slalom Junior. Adrian Mutu s-a declarat încântat de performanța finului său pe care l-a numit un adevărat „fenomen” al motorsportului. În plus, îi prevede un viitor strălucit în acest domeniu.

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„Sunt mândru să-i fiu naș unui copil atât de special. Viitor campion național la doar 8 ani, locul 1 la CNSJ si locul 3 în clasamentul general la OPEN DEBUTANTI național până la vârsta de 18 ani, la doar 8 ani , FENOMEN, Patrick a demonstrat că talentul, munca și pasiunea pot muta munții”, a notat Adrian Mutu, pe .

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Adrian Mutu: ”Drumul lui abia începe”

„Drumul lui abia începe, iar eu sunt convins că cele mai mari victorii sunt încă înainte. Dumnezeu să-ți călăuzească fiecare kilometru! Sunt tare mândru de tine”, a completat fostul fotbalist, pe aceeași rețea de socializare. Mesajul special a fost transmis în dreptul unei poze cu finul său.

Adrian Mutu nu a oferit mai multe detalii despre băiatul de 8 ani. În spațiul public nu există informații despre identitatea părinților copilului care este pasionat de motorsport. Se pare că a început să concureze de la o vârstă fragedă, performanțele sale atrăgând atenția oamenilor. Așadar, nu este deloc de mirare că a cucerit trofee importante.