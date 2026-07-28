Adrian Mutu, cuvinte de laudă pentru finul său de doar 8 ani. Băiatul practică un sport care îl poate duce pe culmile succesului

Toată lumea a rămas surprinsă când Adrian Mutu a recurs la o postare specială pentru finul său de doar 8 ani. Care sunt cuvintele de laudă pe care fostul fotbalist le-a folosit pentru a-l descrie pe copilul care practică un sport uimitor.
E considerat unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului românesc. Adrian Mutu (47 ani) s-a retras din activitatea sportivă, dar a rămas la curent cu tot ce se întâmplă pe teren. În calitate de antrenor a trecut pe la echipe cunoscute, cum ar fi Rapid București, echipa națională de fotbal a României sub-21 și Neftçi Baku.
Are foarte multe povești interesante din carieră. Cel supranumit „Briliantul” și-a surprins la un moment dat colegii din Ștefan cel Mare după ce a apărut cu un bolid de lux. Puțină lume știe că a vrut să-l relanseze pe fostul jucător de la FCSB, Adrian Vlad. Fotbalistul este liber de contract, evoluția sa nefiind una favorabilă.
Pe lângă sport fostul jucător de la Fiorentina este atent la viața de familie. E tatăl a patru copii din trei relații diferite. Are un mariaj de lungă durată cu Sandra, o superbă șatenă care l-a cucerit încă din perioada celei de-a doua căsnicii. Alături de actuala parteneră de viață a botezat un băiat pe nume Patrick Luca.
Copilul care are 8 ani în prezent este un pilot extrem de talentat la karting. Recent, a obținut locul 1 în Campionatul Național de Super Slalom Junior. Adrian Mutu s-a declarat încântat de performanța finului său pe care l-a numit un adevărat „fenomen” al motorsportului. În plus, îi prevede un viitor strălucit în acest domeniu.
„Sunt mândru să-i fiu naș unui copil atât de special. Viitor campion național la doar 8 ani, locul 1 la CNSJ si locul 3 în clasamentul general la OPEN DEBUTANTI național până la vârsta de 18 ani, la doar 8 ani , FENOMEN, Patrick a demonstrat că talentul, munca și pasiunea pot muta munții”, a notat Adrian Mutu, pe Instagram.
„Drumul lui abia începe, iar eu sunt convins că cele mai mari victorii sunt încă înainte. Dumnezeu să-ți călăuzească fiecare kilometru! Sunt tare mândru de tine”, a completat fostul fotbalist, pe aceeași rețea de socializare. Mesajul special a fost transmis în dreptul unei poze cu finul său.
Adrian Mutu nu a oferit mai multe detalii despre băiatul de 8 ani. În spațiul public nu există informații despre identitatea părinților copilului care este pasionat de motorsport. Se pare că a început să concureze de la o vârstă fragedă, performanțele sale atrăgând atenția oamenilor. Așadar, nu este deloc de mirare că a cucerit trofee importante.