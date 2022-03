Adrian Mutu, după victoria chinuită a Rapidului cu Academica Clinceni: ”Am făcut un meci bun. Dacă înscriam toate ocaziile, câștigam 5-0”

Rapid a obținut prima victorie din decembrie încoace. Succesul nu a venit ușor, dar consfințește debutul ideal pentru Adrian Mutu pe banca vișiniilor.

Adrian Mutu: ”Aceasta este linia pe care trebuie să mergem”

Instalarea lui Adrian Mutu pe banca giuleștenilor s-a dorit a fi , dar rapidiștii s-au întrebuințat serios pentru prima victorie după 10 etape.

ADVERTISEMENT

Băieții lui Mutu au căutat golul timp de 70 de minute. Puștiul de 18 ani, Rareș Ilie, a reușit să înscrie, după ce tot el a avut cele mai importante ocazii ale giuleștenilor, între care și o bară.

”A fost greu până a venit golul. Am făcut un meci bun, băieții au avut reacție, au fost agresivi, ne-am creat 3, 4 situații mari, până să înscriem și până la urmă a venit și golul.

ADVERTISEMENT

Era importantă această victorie. Aceasta este linia pe care trebuie să mergem. Am spart gheața, băieții au avut atitudinea corectă. Am fost o echipă scrută, am încercat să închidem toate culoarele, doar în rare momente ne-am lungit, dar am arătat bine”, a spus Mutu imediat după joc.

Mutu așteaptă mai multă eficacitate, dar și victoriile ”italienești” îl satisfac

Tehnicianul Rapidului a pășit cu dreptul în , dar victoria a fost una ”italienească”, mai degrabă chinuită.

Academica, echipa cu cele mai multe goluri marcate dintre echipele ce vor evolua în play-out, nu a renunțat nicio clipă la luptă, deși în ultimele minute ilfovenii au trimis în teren foarte mulți jucători tineri. Mutu este mulțumit.

ADVERTISEMENT

”Victoria e victorie, pe mine nu mă interesează diferența. Dacă înscriam din toate ocaziile pe care ni le-am creat câștigam cu 4-0, 5-0. Nu e un rezultat italienesc, e o victorie”, a comentat Mutu.

Tehnicianul le-a transmis jucătorilor că trebuie să uite această victorie și să fie concentrați pentru partea a doua a sezonului, în care vor evolua în play-out.

”De mâine începem să lucrăm pentru următorul meci, trebuie să uităm acest meci. Eu trebuie să-mi impun ideile de joc, nu am putut mai mult în două zile. Nu avem nicio limită, trebuie să ne respectăm pe noi și să respectăm fotbalul”, a mai spus Mutu.

Rapid va juca în prima etapă a play-out-ului tot cu Academica Clinceni, și tot pe teren propriu, la Mioveni.