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Invitat într-un podcast care are în centrul atenției sportul, Adrian Mutu și-a exprimat părerea despre bullying. A discutat despre felul în care sunt văzuți copiii în această situație, dar și care este, de fapt, rolul părinților.

Adrian Mutu, declarație neașteptată despre bullying în cazul băieților

În urmă cu an și jumătate . Adrian Mutu stă pe marginea terenului, dar mereu are un punct de vedere de expus despre fotbal. De când are o academie în acest domeniu s-a lovit de multe situații, într-un vestiar întâlnindu-se constant 15-20 de băieți care nu au întotdeauna un comportament adecvat.

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Fostul fotbalist a abordat astfel un subiect delicat care este la ordinea de zi în școlile din România. Fostul sportiv, supranumit Briliantul, a decis să-și expună punctul de vedere legat de bullying. Declarația sa vine la ceva vreme după ce a oferit o .

Prin urmare, fostul tehnician susține că părinții nu trebuie să intervină mereu în disputele celor mici. De asemenea, a transmis că neînțelegerile dintre copii se rezolvă, de regulă, în câteva minute, în timp ce adulții rămân certați pentru totdeauna. În plus, copiii mai trebuie lăsați să-și gestioneze singuri anumite situații pentru a-și forma caracterul.

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„E normal ca atunci când vine vorba de copilul tău să fii mai protectiv. Dar în același timp părinții trebuie să înțeleagă că fotbalul e un joc colectiv, e o competiție internă, sunt copii din diferite medii sociale și lucrurile se mai întâmplă nu așa cum ești obișnuit acasă.

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În vestiarul ăla ei stau împreună, sunt 15-20 de copii, îți dai seama că… Și cum sunt copiii, extrem de sinceri și câteodată prea răi și zic lucruri, auzim tot felul de probleme: «Păi a zis, a făcut…». Băi, suntem la fotbal”, a explicat Adrian Mutu, în podcastul „Profu’ de Sport”, conform .

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Regulile impuse de Adrian Mutu la Academia de fotbal

„În special când aud bullying mi se ridică puțin părul în cap, pentru că nu sunt de acord cu asta. Adică nu avem cum să implementăm lipsa de bullying într-un vestiar cu 20 de băieți. E imposibil! Adică nici nu poți să stai mereu între ei. Dacă stai între ei și nu îi lași să facă sau de fiecare dată când se întâmplă ceva ori când unul face mișto de alt băiat…

Dacă noi intervenim tot timpul, nu-i lăsăm să crească, nu-i lăsăm să-și aleagă liderii, să se dezvolte”, a mai spus Adrian Mutu, mai arată sursa citată. În schimb, fostul internațional a punctat faptul că există niște reguli pe care le-a impus băieților care joacă fotbal în academia ce-i poartă numele. Cei mici nu au voie să recurgă sub nicio formă la violență.

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Fostul fotbalist nu este de acord să se lovească, dar le mai trece cu vederea scăpările care țin de limbaj. Standardele sunt bine implementate, dar cu toate acestea fostul antrenor crede că fiecare copil își dezvoltă foarte mult caracterul atunci când este pus în fața unor situații grele. Aceste momente incomode îl pot scoate din zona de confort, mai afirmă fostul sportiv.

Mai mult, subliniază faptul că depinde foarte mult și de copil să se ridice și să-și ceară drepturile. E foarte important să nu lase lucrurile negative să se întâmple constant și să ia atitudine. Adrian Mutu vede acest aspect ca fiind benefic pentru dezvoltarea celor mici din punct de vedere al caracterului. Bullyingul nu trebuie să-i oprească să facă sport.