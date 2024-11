Adrian Mutu, despre finala pentru Președinția României: ”Îl cunosc… Sincer, îmi place cum vorbește Călin Georgescu!”. Exclusiv

Duminică s-a produs un șoc politic în România. și se va duela pe 8 decembrie cu Elena Lasconi pentru fotoliul de la Cotroceni. Adrian Mutu a vorbit în podcastul „Don Mutu” despre cel mai fierbinte subiect din această perioadă.

Călin Georgescu vs Elena Lasconi, duel neașteptat în turul 2

Călin Georgescu a făcut de râs partidele mari din România. PSD și PNL nu trimit candidat în turul doi, Se anunță un scrutin extrem de interesant.

Adi Mutu a vorbit despre rezultatul din primul tur al alegerilor prezidențiale

Adrian Mutu și Horia Ivanovici au discutat în podcastul „Don Mutu” despre rezultatul alegerilor de duminică. „Briliantul” s-a declarat, la fel ca toți românii, surprins de rezultate și a încercat să creioneze modul în care un președinte ar trebui să reprezinte țara noastră.

„Îl cunosc. Nu personal, dar știam de el. Auzisem de dânsul. Am mai auzit niște speech-uri de-ale lui. Acum îl cunosc la fel cum o fac toți românii, pentru că a impresionat prin câștigarea primului tur. Nu se aștepta nimeni ca un candidat independent să câștige.

Eu cred că nu se aștepta nimeni ca Elena Lasconi și Călin Georgescu să fie în turul 2. O să spun un singur lucru despre domnul Călin Georgescu: sincer, îmi place cum vorbește. Atât pot să spun. Îmi place ce aud și ce spune. E un om echilibrat. A fost sportiv. Mi se pare un om echilibrat. Îmi place ce am văzut. Am văzut sporadic și câteva emisiuni. Sincer, acum îmi place ce spune. Lasconi, în afară de treaba aia cu familia, a zis lucruri interesante.

Eu nu vreau să mă asociez cu nimeni, pentru că nu vreau să influențez pe nimeni, dar faptul că cei doi au ajuns în finală spune ceva despre poporul nostru. Este formidabil. (n.r. Are Călin Georgescu un discurs de președinte?) Păi are. E treaba mea cu cine votez, dar vreau să am un președinte care să mă facă mândru și vreau să țină cu românii. Asta e ceea ce eu vreau. Vreau un președinte care să ne apere. Care să fie în interesul țării.

Adrian Mutu: „Eu vreau un președinte care să ne promoveze. Un președinte ar trebui să ne redea demnitatea”

„Gândește-te că eu sunt cine sunt. Am intrat în Hall of Fame la Firenze, un oraș atât de cochet. Gândiți-vă cât suferă oamenii din diaspora. Rasismul încă există. Am fost făcut rrom de nenumărate ori.

Avem cea mai bună economie din Europa. Eu vreau un președinte care să ne promoveze. Un președinte ar trebui să ne redea demnitatea. E bazin istoric ce s-a întâmplat aici, la noi. Mulți se trag din zona asta.

E vorba de viitorul nostru și al copiilor noștri. Eu am 45 de ani, nu mai sunt un copil. Un fotbalist în activitate nu ar trebui să vorbească despre asta. Eu am o vârstă. Suntem de atâția ani la televiziuni. Nu vreau să vorbesc pro sau contra”, a explicat Adrian Mutu în podcastul „Don Mutu.”

Adrian Mutu A COMENTAT FINALA Calin Georgescu - Elena Lasconi pentru Cotroceni