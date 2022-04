Adrian Mutu, despre tactica folosită în UTA – Rapid 0-2, a cincea victorie consecutivă pentru el: “Am avut o strategie prin care trebuia să risc

Rapid a învins UTA la ea, acasă, și s-a instalat confortabil în fotoliul de lider al play-out-ului, cu trei puncte avans față de principala contracandidată, FC Botoșani. Golurile partidei de pe arena „Francisc von Neuman” din Arad au fost reușite de Alexandru Ioniță (46) și Rareș Ilie (75).

Adrian Mutu a dezvăluit strategia câștigătoare. Cum a reușit să îngenuncheze UTA

Imediat după fluierul de start, Adrian Mutu și-a felicitat elevii pentru jocul prestat și a dezvăluit în cel mai mic detaliu planul tactic prin care a reușit să contracareze jocul ofensiv al „Bătrânei Doamne”.

„O victorie importantă, mare, în fața unui public numeros. Nu aș spune ostil, dar bineînțeles că și-a susținut echipa, iar pentru noi a contat prezența suporterilor noștri, care ne-au dat aripi. A fost o partidă grea, în care s-a jucat mai mult la mijlocul terenului, în special în prima repriză.

În repriza a doua am reglat anumite mișcări ale băieților, s-au văzut ambiția și determinarea cu care au intrat și am reușit să câștigăm. Până în minutul 60 am avut o strategie prin care trebuia să risc.

Știam că UTA urcă foarte mult cu fundașii laterali și creează superioritate numerică, așa cum am spus și la conferința de presă, dar preferam ca prin mișcarea apărării spre partea unde se afla mingea să reușesc să-i blochez și să risc, pe de altă parte, ca să pot să țin un atacant sus și să marchez. După ce am trecut în avantaj, bineînțeles că n-am mai avut probleme”, a explicat „Briliantul”, la .

Motivul pentru care l-a ‘certat’ pe Rareș Ilie: „Voia mult mai mult de la el”

De asemenea, tehnicianul alb-vișiniilor a dezvăluit discuția purtată la pauză cu , care a revenit în forță de la cabine și a centrat perfect la golul lui Ioniță, ca în ultimul sfert de oră să-și treacă în cont o reușită la fel de frumoasă.

„Golul lui Rareș Ilie e o satisfacție în plus, dar trebuie să rămână cu picioarele pe pământ și să dea drumul la muncă. De abia acum începe, așa cum i-am spus și îi spun în continuare. L-am și ‘certat’ în prima repriză, pentru că voia mult mai mult de la el, chiar dacă avea un adversar pe măsură, Vukcevic, jucător de echipă națională.

I-am spus că dacă vrea să-și arate valoarea aici trebuie s-o facă, cu astfel de adversari. Sunt meciuri grele, prin care trebuie să trecem dacă vrem să clădim o mentalitate de învingători și sunt meciuri pe care trebuie să le câștigi.

Băieții merită felicitări, e o perioadă bună, dar e imperativ să rămânem cu picioarele pe pământ, să nu uităm ce am făcut și să rămânem concentrați, serioși la antrenamente, determinați, așa cum s-a întâmplat până acum. Să avem grijă la fiecare detaliu, pentru că astea fac diferența”, a conchis Adrian Mutu.