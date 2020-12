Adrian Mutu, dezvăluiri de senzație din vestiarul naționalei U21: „Și mie îmi e frică!”. Video

Adrian Mutu, selecționerul echipei naționale U21, a dezvăluit că și-a îmbărbătat jucătorii înaintea partidei decisive cu Danemarca, transmițându-le că și el are emoții.

„Briliantul” a povestit modul în care a povestit partida care avea să asigure prezența tinerilor fotbaliști români la Europenele din 2021 și a redat dialogul avut cu fotbaliștii în vestiar.

Adrian Mutu a dezvăluit că identifică și la fotbaliștii din prezent problemele cu care s-a confruntat el pe parcursul carierei de jucători. Fostul atacant este mândru de faptul că jucătorii nu ezită să apeleze la psiholog.

România a reușit să obțină cea de-a doua calificare la un Campionat European de tineret. Cu un nou selecționer, după promovarea lui Mirel Rădoi la echipa mare, „tricolorii” mici au reușit să obțină în ultima etapă din grupă calificarea. Ei au remizat scor 1-1 contra Danemarcei, la Ploiești, iar selecționerul Adrian Mutu a povestit cum a discutat cu fotbaliștii înaintea partidei.

„Le-am spus: ‘Vă e frică?’ Ei au răspuns: ‘Nu. Nu, Mister, nu ne e frică’. Am mai stat un minut, două, m-am ridicat în picioare şi i-am întrebat: ‘Aveţi emoţii?’. Şi ei au spus: ‘Da’. Am spus: ‘Asta tot frică e’. Le-am spus: ‘Haideţi să vă spun ceva. Şi mie îmi e frică’. Au rămas aşa, puţin.

‘Da. Voi credeţi că mie nu mi-e frică?! Şi mie mi-e frică. Diferenţa dintre mine şi voi e că eu nu fug de presiunea asta. Eu o gestionez, mă duc spre ea!’ Dacă ar dispărea emoţia aia, ar trebui să te laşi de fotbal, pentru că înseamnă că nu mai eşti motivat”, a spus Mutu pentru Curajul De A Fi.

Își recunoaște erorile și apreciază fotbaliștii care merg la psiholog

„Briliantul” a declarat că este conștient de erorile pe care le-a comis în tinerețe și că le-a transmis asta și fotbaliștilor săi. De asemenea, el apreciază faptul că jucătorii din noua generație nu au rețineri în a cere ajutorul psihologului.

„Fă ce zice popa, nu ce face popa! Fă ce spun eu să faci, nu ce am făcut eu. Am făcut şi am luat atâtea decizii proaste în viaţa mea, încât am devenit expert in sfaturi. Dacă îi ziceai unuia acum 30 de ani, am psiholog, cred că te băga, te înjura: ‘du-te şi tu, şi psihologul’!” Mă bucur că am băieţi inteligenţi în echipă care îl folosesc pe psiholog. Ceea ce e interesant pentru că şi băieţii ăştia trec prin ce am trecut eu.

Punem un pătrat, un dreptunghi în care scrii: faimă, bani, maşini, gagici, vacanţe. Şi aici scrii ce vede lumea. Lumea asta vede la un sportiv. Dedesubt e suferinţă, disciplină, sacrificiu, perseverenţă, tristeţe, fericire, durere”, a mai spus Mutu.

