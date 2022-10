Adrian Mutu, dezvăluiri despre telefonul dat de Adrian Mititelu pentru o revenire la FC U Craiova: „Am rămas într-o relație foarte bună”. Video Exclusiv

Adrian Mutu traversează o perioadă bună pe banca celor de la Rapid. și s-au apropiat la 5 puncte față de liderul Farul. Atât mutarea fostului jucător român la FC U Craiova, cât și transferul pe banca celor de la Rapid au fost dezvăluite în exclusivitate de FANATIK. „Briliantul” a vorbit în cadrul celei de- despre oferta venită de la Adrian Mititelu pentru revenirea la FC U Craiova.

Adrian Mutu, dezvăluiri despre propunerea lui Adrian Mititelu de a reveni la FC U Craiova

Adrian Mutu a antrenat-o pe FC U Craiova în perioada iulie-octombrie 2021, însă fostul internațional român a plecat din tabăra oltenilor după înfrângerea cu rivala Universitatea Craiova. Golgheterul naționalei României a oferit detalii despre telefonul pe care i l-a dat Adrian Mititelu, patronul celor de la FC U Craiova.

„Nu m-a sunat pentru asta, că am mai vorbit de când am plecat de la Craiova. Am rămas într-o relație foarte bună și cu nea Adi”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

La institențele realizatorului Horia Ivanovici, Adrian Mutu a oferit un răspuns mai detaliat. „Nu știu cât au fost de serioase (n.r. au fost tatonări ale domnului Mititelu să te întorci la Craiova). Cred că aruncate așa într-o glumă au fost”, a mai spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mutu, despre propunerile venite din partea lui Adrian Mititelu: „Întrebați-l pe el”

Adrian Mutu a continuat să fie reținut cu privire la propunerile venite din partea patronului de la FC U Craiova și a fost nevoie de intervenția realizatorului emisiunii pentru ca „Briliantul” să confirme remarcile.

„Au fost doar glume. Întrebați-l pe el! Eu sunt antrenorul Rapidului”, a mărturisit Adrian Mutu. Horia Ivanovici a intervenit cu un monolog: „Domnule, Mititelu! Îmi pare rău, am un contract până în 2025, îmi place de mor la Rapid, că nu are cum să nu-mi placă ce este aici, te salut din mers. M-ai avut acolo”.

Ulterior, tehnicianul Rapidului a confirmat spusele realizatorului emisiunii FANATIK SUPERLIGA. „Uite, că ai spus-o tu, nu mai trebuie să le răspund eu. Ai dreptate. Multe lucruri se știu. Rămân nevorbite în fața opiniei publice, dar mai e și o etică profesională și trebuie să menținem o diplomație pentru a urma niște reguli morale pe undeva.

Nu neapărat că ar fi vreo problemă. A, nu în niciun caz (n.r. dacă primești vreo ofertă nu îți mai faci datoria?). Dar nici nu stau să mă gândesc sau să fac planul pentru că n-aș fi focusat pe ceea ce fac eu aici. Eu cred că antrenorii în general, mai ales când au parcursuri bune sunt curtați, dar nu l-am auzit pe Guardiola să vorbească despre asta”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mutu, cuvinte mari la adresa lui Dan Șucu: „Este o garanție a acestui proiect”

Discuția s-a îndreptat spre Dan Șucu, unul dintre investitorii de la Rapid. Tehnicianul giuleștenilor este convins că venirea acționarului în nucleul clubului giuleștean a adus doar beneficii. „Venirea domnului Șucu este o garanție pe undeva a acestui proiect în care suntem și pe care l-am început.

Pentru că a făcut o treabă bună și Victor Angelescu în perioada în care a fost singur. Acum are ajutor și au venit împreună doi oameni care se pricep la business. Și venirea domnului Șucu i se datorează tot lui Victor Angelescu. Este o consolidare a acestui proiect venirea domnului Șucu. Discuțiile sunt diferite între mine și domnul Șucu pentru că el respectă ceea ce fac eu și eu îl respect ca patron și nu numai. Îl știam și auzisem de dânsul și dinainte.

Cred că, să-l citez pe domnul Șucu, un lider adevărat dă încredere celor din jur. Iar pentru că mi s-a acordat încredere am o responsabilitate. Iar eu încerc să dau 100%. Venirea domnului Șucu este consolidarea acestui proiect și garanția că Rapidul este pe un drum bun”, a mai spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.