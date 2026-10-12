La 9 ani, Tiago, fiul lui Adrian Mutu, are două „joburi” și a strâns deja 5.000 de lei: „Îl învăț să investească”

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Într-un podcast la care a luat parte de curând Adrian Mutu a spus cum îl recompensează pe fiul său. Tiago are mai multe reguli pe care trebuie să le urmeze, una dintre acestea fiind aceea de a-și face patul în fiecare dimineață.

Cum îl învață Adrian Mutu pe fiul său, Tiago, să strângă bani

Adrian Mutu (47 ani) este liber de contract de câteva luni, perioada aceasta luând parte la mai multe interviuri. A fost invitat în diverse podcasturi în care a făcut dezvăluiri de senzație din carieră, dar și din viața personală. De curând, Briliantul a trecut printr-o transformare uimitoare și a explicat .

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Și-a expus punctul de vedere și în ceea ce privește creșterea și educarea copiilor. Are 4 urmași din 3 relații de dragoste diferite, cel mai mic având în prezent 9 ani. Tiago este rodul iubirii dintre fostul fotbalist și actuala soție, Sandra. Fostul jucător de la Fiorentina a explicat , dar și cum îi explică fiului cel mic ce înseamnă educația financiară.

Întrebat dacă băiatul muncește pentru a-și atinge visele și dorințele, fostul sportiv a subliniat că are două joburi în familia sa. În primul rând școala este pe primul loc, nu lipsește niciodată de la ore. În plus, notele trebuie să fie unele pe măsură, adică trebuie să învețe constant și să ia cele mai mari calificative la teste și diferite examene.

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De asemenea, în fiecare săptămână fiul cel mic al lui Adrian Mutu face lecții de scriere în engleză și este verificat apoi de mama sa. Frumoasa șatenă îl ascultă și este atentă la ce tot ce ține de școală. Așadar, Briliantul ține enorm la educația pe care cel mic o primește, dar îi oferă și recompense materiale pentru anumite sarcini casnice.

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Declarația lui Adrian Mutu

„Ținem la școală, pentru că trebuie să fie un băiat care vorbește bine sau cel pulțin cât mai bine gramatical, corect, în limba română. Să știe să vorbească o limbă străină, să se descurce… Asta e foarte important. Ăsta e primul job al lui. Al doilea job e că trebuie să își facă patul în fiecare dimineață. Pentru asta, el primește niște bani. (n.r. – Serios?) Da. Se trezește dimineața și își face patul. Aici e supervizat de femeia pe care noi o avem în casă. Și ea e chiar sinceră cu noi, nu…Trebuie să își aranjeze perna și pătura să o pună pe pat. El doarme mereu doar cu o pătură, că e călduros ca mine. Trebuie să facă asta, are regulile pe ușă la el”, a spus Adrian Mutu, la Bârfe cu stil, scrie .

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Câți bani primește pe lună fiul cel mic al lui Adrian Mutu

„El primește 20 de lei pe săptămână pentru asta. Deci are 80 de lei pe lună, între care 40 de lei mi-i dă mie, ca investiție, și după 3 luni îi dau dublu. Și 20 de lei își ia el ce vrea. Ăia 40 de lei (n.r. – investiți) îi pun de o parte și în trei luni îi dau 120 de lei. Da, ideea de a investi undeva. El gândește, cred că are vreo 4.000-5.000 de lei până acum. Serios. Chiar îi are fizic, pentru că mă și controlează. Și, uite, când își dorește ceva, ajunge și ia bani din investiția făcută. E o educație financiară pe care încerc să i-o induc”, a completat fostul fotbalist român.

În aceeași notă, Adrian Mutu a mai subliniat că fiul său nu-și cumpără lucruri de care nu are nevoie din banii pe care-i strânge. În general, cel mic preferă să-și achiziționeze ghete de fotbal, pasiune pe care o moștenit-o de la celebrul său tată. Încălțămintea este plătită de fiecare dată de fostul sportiv cu cardul, dar acesta își recuperează plata făcută.

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Așadar, fostul jucător român îi ia aproximativ 600 de lei din economiile strânse de băiatul său cel mic. Nu-l lasă să păstreze acești bani și Tiago verifică de fiecare dată dacă figura paternă se ține de cuvânt în această direcție. Adrian Mutu a mai povestit în urmă cu ceva vreme că cei mici trebuie lăsați să se descurce singuri și părinții să nu intervină de fiecare dată când au un conflict.