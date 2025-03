Adrian Mutu, dezvăluiri tari despre transferul lui Cisotti în România: „Era o mare speranță a fotbalului italian, dar și-a rupt genunchiul!”

Adrian Mutu a vorbit, în cadrul emisiunii DON MUTU moderată de Horia Ivanovici, despre începuturile fotbalistice ale lui

Adrian Mutu: „La început, Gigi Becali îl luase la ochi. Cisotti a crescut foarte mult”

. Italianul fusese adus gratis în România de echipa de la malul Dunării în iulie 2021 de la Sliema Wanderers, din Malta. La vremea respectivă, Oțelul evolua în Liga 3.

„Tu (n.r. – Horia Ivanovici) și cu Gigi Becali, Cisotti în sus, Cisotti în jos. Eu, dacă vrei să vorbesc despre Cisotti, pot să vorbesc. Și am spus, față de perioada inițială, Cisotti a crescut foarte mult. Atunci noi vorbeam, săptămâna trecută sau săptămânile trecute, într-o comparație cu Olaru, nu? Și am zis că nu e… Totuși Olaru, atunci când juca, era o clasă peste Cisotti. Asta am spus atunci și o spun și acum. Dar nu înseamnă că Cisotti nu a crescut. Din contră.

Nu s-a adaptat chiar așa de repede. Cea mai rapidă adaptare a avut-o Bîrligea, care la primul meci a dat goluri. El a avut câteva meciuri în care chiar Gigi îl luase la ochi și spunea că ‘De ce l-am adus aici?’. Ți-aduci aminte, chiar se luase de el la început. A avut vreo două-trei săptămâni în care Gigi chiar îl luase la ochi pentru performanța lui în teren. După aia și-a revenit încet, încet. Bine, ți-am spus, Cisotti e un fotbalist care îți dă foarte multă cantitate, adică aleargă foarte mult”, a explicat Adrian Mutu.

Adrian Mutu: „Cisotti a fost o speranță în Italia, până să-și rupă genunchiul”

Juri Cisotti a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în aprilie 2016, când evolua la Vicenza, sub formă de împrumut de la Spezia. Accidentarea l-a ținut în afara terenului mai mult de 200 de zile.

După recuperare, a fost împrumutat în ligile inferioare din Italia, la Casertana. Iar la finalul contractului cu Spezia, a ajuns să joace în Malta. Mai întâi la la Mosta, în 2018, iar apoi la Sliema, din 2019 până în 2021, când a venit în România, la Oțelul Galați, în Liga 3.

„E italian, nu are cum să nu fie (n.r. – inteligent tactic). Cisotti a fost și o speranță când era mic, până să-și rupă genunchiul. Când era el mai mic, la 17 ani cred…

Nu știu cu cine vorbeam și mi-a zis asta, că tot vorbeam de FCSB și a venit vorba de Cisotti. Și mi-a zis ‘Tu nu știi?. Ăsta, până să-și rupă genunchiul, era apreciat sau, eu știu, evaluat ca o speranță a fotbalului italian’. Și și-a rupt genunchiul, a avut o operație, și-a rupt încrucișatele (n.r. – ligamentele încrucișate) sau nu știu ce a făcut exact. Și echipa la care era își pierduse puțin încrederea. De-aia a ajuns el pe Liga a III-a, a IV-a”,

Era o speranță a fotbalului italian. Și, cum s-a întâmplat și la mai mulți, având o accentare gravă, a necesitat timp, poate mai mult decât de obicei să se recupereze, și oamenii și-au pierdut răbdarea și încrederea în el. Și așa a ajuns în România, altfel era greu să ajungă”, a dezvăluit Adrian Mutu.