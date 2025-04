Adrian Mutu, dezvăluiri uluitoare de la „marea întâlnire” cu Papa: „Nu am simțit nicio emoție! Nu i-am pupat niciun inel!”

, când vestea . Adrian Mutu nu l-a cunoscut pe fostul Papă, însă acesta s-a întâlnit cu Papa Ioan Paul al II-lea.

Adrian Mutu, dezvăluiri de la „marea întâlnire” cu Papa Ioan Paul al II-lea

În cadrul emisiunii „Don Mutu”, Adrian Mutu a dezvăluit că l-a întâlnit pe Papa Ioan Paul al II-lea în 2001, când acesta evolua în Seria A. „Briliantul” susține că a fost onorat să-l cunoască pe fostul papă, însă nu a pupat nimic și nu a avut vreo emoție la acel moment, el fiind creștin ortodox, nu catolic.

„M-am întâlnit cu Papa, dar nu cu acesta, care a murit, ci acum 25 de ani cu Papa Ioan Paul al II-lea. Eu nu sunt catolic și nu mi-a creat vreun efect mare. Am fost onorat că am cunoscut un om atât de important.

În 2001, am fost invitați mai mulți jucători acolo din Seria A, printre care și eu. E exact cum vezi în poze, te duci acolo, te închini, eu nu am pupat niciun inel, în primul rând pentru că sunt ortodox.

„Nu am simțit nicio emoție! Eu sunt ordodox”

Efectul simțit a fost acela de a cunoaște un om important din lumea catolică. Nu am simțit nicio emoție, însă pe partea spirituală suntem toți umani.

Nu am pupat nimic, doar am salutat. Eu sunt ortodox, iar pentru noi, ortodocșii, nu e nimic… Îl respectăm, oferim onoare, dar îți spun ce am simțit.

Era foarte bătrân, tăcut. Au fost 5 secunde când m-am întâlnit cu el, pentru că nu vorbești, te duci, saluți și ai plecat, iar apoi vine altul. Durează 5 secunde tot, a fost doar o onoare, mai ales de cum se vorbește de Papa Ioan Paul al II-lea”, a declarat Adrian Mutu.

