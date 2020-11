Adrian Mutu, dialog spumos cu selecționerul Danemarcei: ”Ce fac, mă bat singur?”

Antrenorul echipei naționale de tineret a României, Adrian Mutu, a avut un dialog spumos cu selecționerul Danemarcei, spaniolul Albert Capellas, în finalul meciului care le-a adus tricolorilor mici calificarea la Campionatul European din 2021.

România a remizat Danemarca, scor 1-1, și a încheiat între cele mai bune cinci reprezentate de pe locul secund al grupelor și merge pentru a doua oară la rând la un turneu final de Euro.

Competiția va avea loc în martie 2021, iar tricolorii își vor afla adversarii în data de 10 decembrie a acestui an. Încă nu se cunosc urnele valorice din care vor fi extrase echipele, însă criteriile în baza cărora se vor stabili acestea ar putea să ne avantajeze.

Dialog haios între Adrian Mutu și selecționerul Danemarcei

În finalul întâlnirii de la Ploiești, naționala României a ținut de minge știind că remiza înseamnă calificare, iar cele două echipe au luat piciorul de pe accelerație. Adrian Mutu a dezvăluit apoi ce dialog a avut în acele momente cu selecționerul Danemarcei.

”Foarte frumos momentul. Satisfacție mare, vă dați seama. Când am fost pus, am îndeplinit obiectivul. La Voluntari am fost pus să salvez echipa, am reușit. Aici, am fost pus să calific echipa și am reușit”, a declarat Mutu la emisiunea Digi Sport Special.

”Mai contează că am avut emoții? Mi-a mai spus cineva că de ce n-am riscat, de ce nu m-am dus să câștig. Am mai făcut așa acum 17 ani (n.r – Danemarca – România 2-2, când tricolorii au ratat calificarea la Euro 2004) și am rămas cu buza umflată în ultima secundă”, a continuat el.

”Cu Capellas vorbeam în spaniolă și mă întreba: ‘Ce faci?’, iar eu îi spuneam ‘Ce faci tu? De ce să risc? Ce fac, mă bat singur?’. Sunt momente în care trebuie să te gândești la obiectivul principal. Dacă luam gol, era tragedie totală”, a explicat Adi Mutu.

”Ce a zis el? Hai să risc acum, un minut la una dintre ultimele faze. Eu l-am lăsat să iasă și era să ia bătaie. Am jucat și noi fotbal și știm momentele astea. Suntem tineri, suntem tineri, dar nici chiar așa…”, a încheiat selecționerul naționalei U 21.

Cu 27 de ani în urmă, pe 17 noiembrie 1993, naţionala mare a României reuşea o calificare răsunătoare în ultimul meci al preliminariilor. La Cardiff, în faţa a 40.000 de galezi, Hagi şi compania învingeau Ţara Galilor şi obţineau biletele pentru Cupa Mondială din SUA.

