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Adrian Mutu, la un an și 6 luni de când nu mai antrenează: „Nu mulțumesc, nu este pentru mine!”

Adrian Mutu nu a mai antrenat de un an și 6 luni, însă nu se grăbește. „Briliantul” a dezvăluit de ce nu a mai acceptat nicio propunere în ultimele luni și că se află în discuții cu o formație din străinătate
Ciprian Păvăleanu
17.09.2026 | 22:03
Adrian Mutu la un an si 6 luni de cand nu mai antreneaza Nu multumesc nu este pentru mine
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Adrian Mutu poartă discuții cu o echipă din străinătate. De ce nu a mai antrenat de 18 luni. Foto: Sportpictures.eu
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După ce a ieșit destul de rapid din ultimele trei proiecte, Adrian Mutu (47 de ani) nu se mai grăbește să-și găsească o echipă. Fostul selecționer U21 și antrenor la echipe precum Rapid, CFR Cluj sau Petrolul nu dorește să se mai implice la echipe care nu au pretenții la obiective mărețe. Fostul internațional a mărturisit că în prezent așteaptă răspunsul din partea unei formații din străinătate.

De ce nu a mai antrenat Adrian Mutu de 18 luni

Adrian Mutu a făcut o figură destul de frumoasă la Rapid, în condițiile în care echipa revenise recent pe prima scenă a fotbalului românesc. „Briliantul” a luat prin surprindere conducerea atunci când a decis să accepte oferta azerilor de la Neftchi Baku, care au plătit 200.000 de euro giuleștenilor pentru clauza de reziliere.

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După doar 23 de meciuri în Azerbaidjan, pentru Adrian Mutu au urmat alte două experiențe neplăcute, la CFR și Petrolul, echipe pentru care a adunat în total 21 de meciuri (11 la Cluj și 10 la Ploiești). În prezent, golgheterul all-time al naționalei României, la egalitate cu Gică Hagi, a ajuns la 18 luni fără echipă, însă așteaptă oferta potrivită.

„Eu știu ce trebuie să fac. Eu sunt antrenor. Un an și două luni, trei luni, patru luni. Nu mă îngrijorează. Am trecut peste perioada când trebuia să-mi satisfac pasiunea asta doar ca să fiu acolo, în joc. Pentru că asta m-a făcut să iau și niște decizii pripite. Pentru că, dacă tot vreau să-mi pun pasiunea în joc, hai s-o fac într-un proiect care, într-adevăr… Că noi vorbim de proiecte, dar… În România, când vorbești de proiecte, o zici să sune frumos, dar jumătate dintre echipe sunt în insolvență. N-au bani să treacă strada și toți vor play-off. Nu-ți oferă nimic, dar pretențiile sunt mari. Și atunci…”, a declarat Adrian Mutu pentru golazo.ro.

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„Briliantul”, discuții cu o echipă din străinătate

Mai mult decât atât, Adrian Mutu a dezvăluit că ar putea să se înțeleagă în următoarea perioadă cu o echipă din străinătate, după ce a purtat mai multe discuții în ultimele luni. Dacă s-ar concretiza, aceasta ar fi a doua experiență a sa în străinătate, după cea de la Baku: „Din România, cel puțin, am avut contacte și am avut tot timpul, dar am am zis: «Nu, mulțumesc, nu e pentru mine». Și din Liga 1, și din Liga 2. Și așa mai departe. Din străinătate, la fel, chiar în momentul ăsta aștept ceva.

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Dacă iese, bine. Dacă nu, iarăși bine. E o pasiune pe care vreau s-o fac, dar în niște condiții să pot s-o fac. Că dacă tot vrei să-ți arăt cine sunt, dă-mi și niște instrumente ca să pot să-ți arăt. Că așa… eu pun pariu că poți să-l aduci și pe Mourinho, și pe Pep Guardiola, dar dacă îi pui la o echipă în insolvență, care nu are bani, e greu”, a mai explicat Adrian Mutu pentru sursa citată.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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