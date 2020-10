După ce a fost înjurat de Mihai Stoichiță la finalul meciului România U21 – Malta U21 4-1, Adrian Mutu a reacționat dând de înțeles că totul a fost o glumă.

Un membru al staff-ului tehnic condus de Adrian Mutu a fost depistat pozitiv cu coronavirus, iar selecționerul nu a putut fi pe banca echipei la meciul cu Malta.

Mutu a fost trimis în izolare, fiind considerat contact al persoanei infectate, iar pe bancă a stat directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță.

Adrian Mutu, după ce a fost înjurat de Mihai Stoichiță: „I-am zis că trebuia să jucăm 4-3-2”

După ce a fost acuzat recent de Florin Prunea că el este cel care ar face de fapt selecția la echipa națională, Mihai Stoichiță a avut o reacție ciudată înaintea conferinței de presă de după meciul România U21-Malta U21 4-1. Directorul tehnic al FRF a reacționat nervos după ce a primit un mesaj de la Adrian Mutu, fără să își dea seama că este deja filmat.

„Bă, dar e ceva ăsta… F***-te-n gură, Mutule, că te dau afară”, a spus Stoichiță la conferința de presă. Cuvintele fostului antrenor al Stelei au fost înregistrate de Telekomsport.

Adrian Mutu a reacționat la finalul partidei, după ce a aflat ce a spus Mihai Stoichiță și a povestit, amuzat, ce mesaj i-a transmis directorului tehnic de la FRF. România a jucat mai bine de o repriză în 10 oameni, după ce Tudor Băluță a fost eliminat pentru două cartonașe galbene.

„L-am felicitat şi am vorbit puţin. I-am spus că 4-3-2 era mai bine, decât 4-4-1 repriza a doua. În nea Mihai am încredere. Am şi o superstiţie. Pe nea Mihai, înainte de toate meciurile, îl pun să vorbească cu echipa, iar dânsul are cuvintele la el”, a spus „Briliantul” pentru același post de televiziune.

Cum a trăit Adrian Mutu partida cu Malta și cum se simte „Briliantul”

Selecționerul naționalei de tineret a vorbit și despre jocul pe care tricolorii mici l-au câștigat categoric în fața Maltei. El s-a declarat mulțumit de evoluția din prima repriză, însă crede că jucătorii dirijați la Giurgiu de Mihai Stoichiță s-au relaxat în partea a doua a partidei.

De asemenea, Mutu a vorbit despre cum se simte. Deși nu a fost testat pozitiv cu coronavirus, antrenorul reprezentativei U21 a României încă poate avea parte de surprize neplăcute. Fostul atacant a dezvăluit că va fi din nou testat la finalul săptămânii.

„Exact la ce mă aşteptam, la un joc practic, la discreţia noastră în prima repriză. În a doua repriză băieţii s-au relaxat puţin şi am oprit motoarele. Rezultatul e cel mai important şi sănătatea băieţilor.

Nu cred că aş fi stat pe bancă nici la meciul cu Danemarca, vorbind cu preşedintele, eu fiind contact direct cu antrenorul meu secund i-am spus că e mai bine şi mă simt responsabil să nu mă duc acolo între băieţi pentru că acum sunt bine.

Nu am niciun simptom, dar perioada de incubaţie a virusului este de 1 şi 7 zile. Nici acasă nu mă duc până vineri, când voi face din nou un test. Abia după ce sunt negativ voi pleca acasă”, a mai spus Mutu.