Adrian Mutu e convins că FCSB a dat lovitura cu el: „Are un fizic și o tehnică bună”. Analiză după victoria campioanei cu Universitatea Craiova

Adrian Mutu are un nou favorit în SuperLiga. Joacă la FCSB și l-a impresionat pe „Briliant”

Adrian Mutu are un nou favorit după FCSB – U Craiova 1-0: „Altfel nu prindea echipa”

Adrian Mutu (46 de ani) a pus lupa pe derby-ul FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Cel mai bun marcator din istoria naționalei României, cu 35 de goluri, la egalitate cu Gică Hagi, are un nou favorit. E vorba despre puștiul de 17 ani al campioanei en-titre, Alexandru Stoian.

„(n.r. – E îngrijorător că te bate un FCSB care nu strălucește?) Nu e îngrijorător după părerea mea. A fost un derby. În derby se poate întâmpla orice. FCSB nu are toți jucătorii în formă, încă, dar au știut să interpreteze acest derby. La nivelul la care sunt acum au scos maxim din acest meci. Și cel mai important e că au mai redus diferența de puncte din clasament. Nu era totul încheiat dacă ar fi câștigat Craiova puncte, dar pentru FCSB, la moral, e foarte important acest meci. Începe să își revină și FCSB și CFR, iar campionatul o să devină mai puternic. Cele două echipe își vor reveni și vor intra în play-off.

Cu derby-ul ăsta, FCSB a făcut un pas important și a dat și un semnal către celelalte că e în revenire de formă și că va fi acolo. E inimaginabil să vezi un play-off fără FCSB și CFR.

Îl știm de mult pe Stoian, nu e vreo mare noutate. E un puști care oscilează puțin în jocuri. Are jocuri foarte bune, are momente mai puțin bune. Ca și momentele lui dintr-un meci, are momente bune, are momente când dispare. Dar fiind tânăr, e un jucător de mare viitor.

(n.r. – E jucător de viitor?) E foarte tânăr, are un fizic foarte bun, are tehnică bună. Dacă prinde minute, înseamnă că are un caracter bun. Altfel nu prindea echipa la FCSB”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova, 4 meciuri la rând fără victorie

U Craiova a căzut de pe primul loc după eșecul cu FCSB. Echipa lui Rădoi are 24 de puncte, cu unul mai puțin decât liderul Rapid. Oltenii n-au mai câștigat însă din 14 septembrie, de la 2-0 cu Farul Constanța.

„(n.r. – E în criză Craiova?) E într-o criză. Au fost momente în care au pierdut la limită în campionat, în cupele europene nu aveau cum să scoată mai mult la ce meci a fost. Fiind echipă mare cu pretenții la titlu cu trei rezultate proaste în campionat e normal să apară criza. Toată lumea are pretenții și criticile sunt deja prezente.

Cred că asta a fost problema la Craiova de-a lungul anilor. Mereu au avut momente foarte bune, dar când au început să scârțâie nu au știut să replieze și să gestioneze. Să facă un pas în spate și să gestioneze momentele de criză. Asta a fost problema în ultimii ani.

Craiova se bazează foarte mult pe emoție și pe spiritul ăsta, iar atunci când e un spirit bun, cu moral bun, Craiova scoate rezultate bune. Dar când scârțâie nu reușește să gestioneze momentele mai puțin bune, care apar în general în viața unei echipe pe parcursul unui sezon”, a conchis „Briliantul”.

8 meciuri și 1 gol are Alexandru Stoian la FCSB în acest sezon de SuperLiga

500 de mii de euro este cota de piață a atacantului transferat de la Farul