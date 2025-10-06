Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adrian Mutu e convins că FCSB a dat lovitura cu el: „Are un fizic și o tehnică bună”. Analiză după victoria campioanei cu Universitatea Craiova

Un fotbalist de la FCSB a reușit să îl impresioneze pe Adrian Mutu după victoria din derby-ul cu Universitata Craiova. Cine este noul preferat al „Briliantului”
Cristian Măciucă
06.10.2025 | 12:56
Adrian Mutu e convins ca FCSB a dat lovitura cu el Are un fizic si o tehnica buna Analiza dupa victoria campioanei cu Universitatea Craiova
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mutu e convins că FCSB a dat lovitura cu el: „Are un fizic și o tehnică bună”. Analiză după victoria campioanei cu Universitatea Craiova. FOTO: Fanatik

Adrian Mutu are un nou favorit în SuperLiga. Joacă la FCSB și l-a impresionat pe „Briliant” în victoria cu Universitatea Craiova, scor 1-0. 

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu are un nou favorit după FCSB – U Craiova 1-0: „Altfel nu prindea echipa”

Adrian Mutu (46 de ani) a pus lupa pe derby-ul FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Cel mai bun marcator din istoria naționalei României, cu 35 de goluri, la egalitate cu Gică Hagi, are un nou favorit. E vorba despre puștiul de 17 ani al campioanei en-titre, Alexandru Stoian. Vârful a scos penalty-ul din care roș-albaștrii au obținut victoria. 

(n.r. – E îngrijorător că te bate un FCSB care nu strălucește?) Nu e îngrijorător după părerea mea. A fost un derby. În derby se poate întâmpla orice. FCSB nu are toți jucătorii în formă, încă, dar au știut să interpreteze acest derby. La nivelul la care sunt acum au scos maxim din acest meci. Și cel mai important e că au mai redus diferența de puncte din clasament. Nu era totul încheiat dacă ar fi câștigat Craiova puncte, dar pentru FCSB, la moral, e foarte important acest meci. Începe să își revină și FCSB și CFR, iar campionatul o să devină mai puternic. Cele două echipe își vor reveni și vor intra în play-off.

ADVERTISEMENT

Cu derby-ul ăsta, FCSB a făcut un pas important și a dat și un semnal către celelalte că e în revenire de formă și că va fi acolo. E inimaginabil să vezi un play-off fără FCSB și CFR.

Îl știm de mult pe Stoian, nu e vreo mare noutate. E un puști care oscilează puțin în jocuri. Are jocuri foarte bune, are momente mai puțin bune. Ca și momentele lui dintr-un meci, are momente bune, are momente când dispare. Dar fiind tânăr, e un jucător de mare viitor.

ADVERTISEMENT
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii...
Digi24.ro
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”

(n.r. – E jucător de viitor?) E foarte tânăr, are un fizic foarte bun, are tehnică bună. Dacă prinde minute, înseamnă că are un caracter bun. Altfel nu prindea echipa la FCSB”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
MM Stoica, scene de groază:
Digisport.ro
MM Stoica, scene de groază: "Volanul a intrat în spătarul scaunului. Mașina s-a făcut armonică!"

Universitatea Craiova, 4 meciuri la rând fără victorie

U Craiova a căzut de pe primul loc după eșecul cu FCSB. Echipa lui Rădoi are 24 de puncte, cu unul mai puțin decât liderul Rapid. Oltenii n-au mai câștigat însă din 14 septembrie, de la 2-0 cu Farul Constanța.

(n.r. – E în criză Craiova?) E într-o criză. Au fost momente în care au pierdut la limită în campionat, în cupele europene nu aveau cum să scoată mai mult la ce meci a fost. Fiind echipă mare cu pretenții la titlu cu trei rezultate proaste în campionat e normal să apară criza. Toată lumea are pretenții și criticile sunt deja prezente.

ADVERTISEMENT

Cred că asta a fost problema la Craiova de-a lungul anilor. Mereu au avut momente foarte bune, dar când au început să scârțâie nu au știut să replieze și să gestioneze. Să facă un pas în spate și să gestioneze momentele de criză. Asta a fost problema în ultimii ani.

Craiova se bazează foarte mult pe emoție și pe spiritul ăsta, iar atunci când e un spirit bun, cu moral bun, Craiova scoate rezultate bune. Dar când scârțâie nu reușește să gestioneze momentele mai puțin bune, care apar în general în viața unei echipe pe parcursul unui sezon”, a conchis „Briliantul”.

  • 8 meciuri și 1 gol are Alexandru Stoian la FCSB în acest sezon de SuperLiga
  • 500 de mii de euro este cota de piață a atacantului transferat de la Farul

FCSB, PE VAL dupa VICTORIA din DERBY-ul cu U Craiova. Adi Mutu, ANALIZA LA SANGE a SuperLigii

Marius Șumudică nu a avut milă de Screciu după ce a comis penalty-ul...
Fanatik
Marius Șumudică nu a avut milă de Screciu după ce a comis penalty-ul care a decis FCSB – Universitatea Craiova: „Nu ai voie să faci așa ceva”. Reacția în direct a lui Sorin Cârțu
Oltenii acuză conspirații după 0-1 cu FCSB și 3 penalty dictate împotriva Craiovei:...
Fanatik
Oltenii acuză conspirații după 0-1 cu FCSB și 3 penalty dictate împotriva Craiovei: “Costreie stă în Voluntari, el e șeful. Fă tu legăturile”
Sorin Cârțu a explodat: „Vă e frică de Becali? Nu vă e jenă,...
Fanatik
Sorin Cârțu a explodat: „Vă e frică de Becali? Nu vă e jenă, rușine?” Atac furibund la adresa lui Istvan Kovacs după FCSB – Craiova 1-0. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Alex Dobre, DISTRUS în direct: 'Băi, nu ai și tu puțină minte?! În...
iamsport.ro
Alex Dobre, DISTRUS în direct: 'Băi, nu ai și tu puțină minte?! În afară era amendat și i se lua banderola, nu are voie să facă niciodată asta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!