De ce nu a mai ajuns Adrian Mutu la echipa națională. Mircea Lucescu a avut un rol decisiv

Gabriel-Alexandru Ioniță
16.04.2026 | 20:18
Adrian Mutu (47 de ani) a dezvăluit că în trecutul apropiat a fost de două ori aproape să devină selecționer la echipa națională a României. Prima dată a fost în discuții cu FRF înainte de Edi Iordănescu să fie ales pentru acest rol, iar a doua oară, conform spuselor sale, „Briliantul” a fost foarte aproape să fie numit în funție înainte ca regretatul Mircea Lucescu să decidă în cele din urmă să revină la prima reprezentativă.

La acel moment, „Il Luce” ar fi transmis în primă fază că nu își mai dorește să antreneze. Astfel, Mutu a devenit principala variantă, la un pas chiar să semneze contractul. Doar că în cele din urmă fostul mare fotbalist și antrenor, decedat recent la vârsta de 80 de ani, s-a răzgândit, astfel încât Federația a fost nevoită să renunțe la negocierile cu Adrian Mutu pentru a-l numi în cele din urmă pe Lucescu.

„Am fost pe listă și când au fost numiți Edi Iordănescu și Mircea Lucescu. Când a venit nea Mircea, am fost foarte aproape. Am discutat și am fost foarte aproape să fiu selecționer. Dar s-a răzgândit Mircea Lucescu. Inițial a zis că nu mai vrea să antreneze. Am avut discuția cu Federația, da, am fost foarte aproape de a semna”, a spus Adrian Mutu în direct la Digi Sport.

Adrian Mutu este aproape de revenirea în antrenorat

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul mare atacant al echipei naționale a explicat că încă nu a renunțat la dorința de a reveni la prima reprezentativă ca antrenor. În plus, a dezvăluit că în această perioadă poartă anumite discuții pentru revenirea pe banca tehnică, fără să ofere însă mai multe detalii în acest sens: „Mi-aș dori să ajung la echipa națională, dar nu mă gândesc în fiecare zi la asta. Mi-aș dori pentru că am jucat acolo, am fost acolo atâția ani.

Eu am fost la naționala de tineret când nici nu ajunsesem la seniori. Am fost prea puțin la seniori. Nu știu dacă există un selecționer de la început. Eu nu plecam de la U21 dacă nu mi-aș fi dorit să îmi fac mâna, să fiu mai bun de la zi la zi. Da, am discuții de a prelua o echipă. Dar, depinde de foarte multe chestii. Ultima oară am ales greșit”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
