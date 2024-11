, iar contribuția sa în tricoul Viola a fost răsplătită de clubul din Serie A, acesta . Ceremonia emoționantă a avut loc la Firenze, acolo unde „Briliantul” este apreciat de o întreagă comunitate.

Adrian Mutu, emoționat după ce a intrat în Hall of Fame la Fiorentina: „Când am urcat pe scenă am simțit respectul și afecțiunea suporterilor”. Ce a scris ziarul local despre „Briliant”

Adrian Mutu a jucat cinci ani în tricoul celor de la Fiorentina, iar fostul mare jucător român a devenit rapid parte din istoria clubului din Serie A. În cei cinci ani petrecuți pe Artemio Franchi, Mutu a ajuns pe locul al cincilea în ierarhia celor mai importanți jucători din istoria clubului.

ADVERTISEMENT

Cu 69 de goluri și 29 de pase decisive în 143 de apariții la Firenze, Mutu a devenit un simbol pentru comunitatea locală, fiind foarte apreciat de către oamenii din acea zonă a Italiei. După ce a bucurat inimile suporterilor cu golurile sale, a venit rândul clubului să își arate recunoștința față de el.

Concret, Mutu a fost inclus de Fiorentina în Hall of Fame, iar ceremonia emoționantă a avut loc la Firenze. „Briliantul” cum s-a trăit experiența și ce l-a impresionat în cadrul ceremoniei.

ADVERTISEMENT

„Sunt la Firenze. Am primit un premiu și anume Hall of Fame – Muzeul Fiorentina, alături de trei mari foști fotbaliști. Unul dintre ei nu mai este printre noi, ceilalți foarte bătrâni, au venit copiii pentru ei. Acest premiu este o recunoștință a ceea ce am lăsat în urma mea cu evoluțiile pe care le-am avut la Firenze.

A fost emoționant, frumos, a fost foarte multă lume. A fost ceva care m-a făcut să fiu mândru pentru că eram și cel mai tânăr dintre toți cei premiați. Premiul l-am primit de la Prandelli, care, așa cum știe toată lumea, este și a fost antrenorul meu preferat. Am avut și avem o relație specială. Într-adevăr a fost mai mult decât un antrenor.

ADVERTISEMENT

Faptul că m-am aflat pe această scenă a fost în mare parte și meritul lui. Înaintea mea, pentru că eu am fost ultimul, a fost o ceremonie care a durat vreo 5 ore, a fost ceva incredibil, cu multe povești. Au mai fost premiați Maurilio Prini, un câștigător al primului campionat al Fiorentinei, Bernardo Rogora și Bruno Beatrice, cel care a murit la 39 de ani. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar copiii lui caută în continuare dreptatea”, a declarat Adrian Mutu.

Adrian Mutu: „Momentul când am urcat pe scenă, am simțit acest respect, această afecțiune din partea orașului și al suporterilor”

„Gândește-te că au fost și foarte mulți jurnaliști, foarte multe legende ale clubului și alți invitați, toți au vorbit pe rând, de aia a și durat atât de mult. A fost ceva foarte frumos, iar momentul când am urcat pe scenă, am simțit acest respect, această afecțiune din partea orașului și al suporterilor. În ziarul local și nu numai au scris ceva interesant care mi-a plăcut foarte mult și anume:

ADVERTISEMENT

‘Cuvintele lui Adrian Mutu dezvăluie nu doar recunoștință, ci și umanitate profundă. Ele arată cum, dincolo de victorii și numere, fotbalul este alcătuit din emoții și relații care se construiesc în timp. Firenze și Fiorentina au lăsat o amprentă de neșters în viața lui, așa cum și el a făcut-o în inimile fanilor viola. Acest schimb reciproc de afecțiune este ceea ce face ca relația dintre un jucător și un oraș să fie specială’.

Foarte multă presă și nu numai din Firenze. Au fost de la Gazzetta dello Sport, Tuttomercato, Tuttosport, Corierre dello Sport, a fost foarte multă presă, într-adevăr, nu doar pentru mine, dar și pentru toți ceilalți”, a spus „Briliantul” la DON MUTU.

INEDIT! Adrian Mutu e singurul roman in HALL OF FAME la Fiorentina! „Prandelli mi-a dat premiul”