Adrian Mutu, entuziasmat de golul lui Rareș Ilie: „A fost o execuție de fotbalist”. Ce spune de o participare în cupele europene

Adrian Mutu i-a transmis lui că a marcat așa cum o făcea el când era la apogeul carierei, în timp ce alții au comparat reușita cu cea a lui Adrian Ilie împotriva Columbiei.

Mutu a pregătit meciul cu Sepsi în detaliu: „Am fost foarte precauți și am făcut intenționat asta. Am urmat planul și am mers la victorie”

Adrian Mutu a fost extrem de bucuros la finalul partidei , chiar dacă a fost deranjat de faptul că în prima repriză jucătorii săi au greșit foarte multe mingi.

„Așa cum anticipam, a fost un meci dificil. Știam că o să avem o primă repriză dificilă și nu ne-am hazardat să ne descoperim. Știam că ei vor avea benzină doar 45 de minute și ne-am gândit că vom împinge în repriza a doua.

Am fost foarte precauți și am făcut intenționat asta. Nu am vrut să riscăm să luăm gol, mai ales că Sepsi are o defensivă foarte bună.

A fost o execuție de fotbalist și un gol frumos, dar cred că toată echipa merită aplauze pentru tot efortul lor, cum au respectat sarcinile și cum și-au ținut în frâu anumite impulsuri și idei”.

Adrian Mutu nu se gândește la baraj: „Matematic nu suntem acolo”

„Am urmat planul și am mers la victorie. Îmi doream să pasăm mai mult în prima repriză și am greșit ultima pasă. Nu am fost de acord să dăm pase decisive și trebuia să îi alergăm cât mai mult.

Am schimbat sistemul și i-am surprins și le-am blocat părțile laterale. Mai sunt trei meciuri și trebuie să fim atenți. Matematic nu suntem acolo.

Barajul nu rezolvă nimic și se poate întâmpla orice. Rămânem cu picioarele pe pământ și luăm meci cu meci”, a declarat Adrian Mutu la finalul meciului cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

Nicolae Carnat nu vrea să mai audă de CFR Cluj și vrea să continue în Giulești: „Am avut ceva discuții”

Nicolae Carnat nu mai este jucătorul lui CFR Cluj și atacantul speră să continue în Giulești și din sezonul viitor: „O reușită demențială a lui Rareș. Meciul a fost tensionat și am întâlnit o echipă foarte bună care a jucat acum trei zile. În repriza a doua am fost mai proaspeți și am reușit să câștigăm”.

Carnat a vorbit și despre plusurile pe care le-a adus Adrian Mutu la Rapid, unde a ajuns la a șaptea victorie consecutivă: „Mister a adus multe lucruri. Câteva concepte în plus și atitudinea la antrenamente. Ne-a făcut un discurs foarte bun și s-a văzut în repriza a doua.

Suntem acolo și mă bucur mult că suntem pe primul loc și cred că avem șanse foarte mari să prindem barajul de Conference.

Momentan am contract cu Rapid și o să văd dacă prelungesc contractul. Am devenit liber de contract. Am avut ceva discuții dar o să vedem la finalul sezonului. Suntem foarte concentrați pe acest final de sezon”, a declara și Nicolae Carnat după încă o victorie a Rapidului.