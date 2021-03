Adrian Mutu este mândru după meciurile României la Campionatul European de Tineret: „Am arătat că nu mi-e frică!”

Adrian Mutu a vorbit la finalul partidei dintre România U21 și Germania U21, 0-0, iar selecționerul își felicită jucătorii pentru dăruirea pe care au avut-o pe toată durata Campionatului European de Tineret. Totodată, Mutu este mândru și de felul în care a condus meciurile României U21, reușind să termine grupa fără înfrângeri.

„Briliantul” consideră că doar neșansa a făcut ca România să nu treacă mai departe de grupa de la turneul final din Ungaria, „tricolorii” mici obținând două rezultate de egalitate și o victorie.

România a fost aproape de a deschide scorul împotriva Germaniei, dar șutul trimis de Alexandru Mățan în debutul primei reprize s-a dus în bară. Germania a avut un penalty în a doua repriză, însă Nmecha a trimis în bară de la punctul cu var.

Adrian Mutu, mândru după România U21 – Germania U21 0-0

Adrian Mutu și-a lăudat elevii după remiza cu Germania U21, 0-0, iar selecționerul „tricolorilor” mici simte că România avea nevoie de puțin mai multă șansă și trecea de fazele grupelor de la Campionatul European de tineret din Ungaria:

„A fost un meci bun, băieții au jucat cu ardoare pentru România. Au dat totul pe teren și asta mă mulțumește pe mine. Este U21 să nu uităm. Băieții trebuie felicitați pentru atitudinea lor.

Am schimbat echipa, pentru că a fost un turneu greu, nu numai fizic, ci și emoțional. Era greu să încep cu același prim 11 și meciul cu Germania, ideea a fost să intru cu trei mijlocași proaspeți, care să fie în fața apărării noastre cu o agresivitate în plus, iar în a doua repriză să dăm lovitura cu jucători proaspeți, de calitate. Nu am reușit, am fost aproape în prima repriză la șutul lui Mățan. Suporterii cred că sunt mândri de noi, nu am venit în vacanță, cum am spus și inițial, și asta s-a văzut.

Ideea tactică ar fi fost aceeași, am mai fi putut marca încă un gol, dacă noi marcam prin Mățan, pentru că ei ar fi venit peste noi să ne atace. Eu nu aș fi schimbat nimic din tactică”.

„Ritmul a fost infernal!”

„Mulți băieți au fost obosiți, ritmul a fost infernal. Acest Campionat European a fost mai bun, poate și din cauza pandemiei și să nu uităm că noi am terminat meciul cu Germania și cu doi jucători de 2002, în timp ce ei aveau jucători de 97-98 în teren.

Când am jucători de profilul Ganea sau Costache, jocul nostru se deschide altfel, Adrian Petre e un alt tip de jucător și trebuie să ne adaptăm și noi la el, pentru că degeaba îl pun să joc într-un fel în care el nu e obișnuit.

Rezultatul a fost meritat, băieții au învățat multe de la acest turneu, a fost o experiență plăcută”, a continuat selecționerul României U21.

Ironie către selecționerul Germaniei U21

„Am arătat că nu mi-e frică, am arătat că jucăm ofensiv. Eu nu pot să spun că am pierdut calificarea, nu o văd ca pe o înfrângere totală, pe noi nu ne-a învins nimeni, poate dacă intrau mingile alea două din meciul cu Olanda, discutam altceva. Nu e de ajuns doar să dai totul, ăsta este fotbalul, e imprevizibil”, crede Adrian Mutu.

Adrian Mutu a fost ironic și la declarațiile de prietenie dintre Stefan Kuntz, selecționerul Germaniei U21 și Erwin van de Looi: „Aștept și eu să mă invite Kuntz la o cafea, cum l-a invitat pe Erwin. Eu m-am uitat doar în grădina mea și am încercat să jucăm cu sufletul”.

„Băieților le dau un nouă, nota mea vă las pe voi să mi-o acordați, dacă credeți că puteam face mai mult accept, nu e niciun fel de problemă”, a mai spus Adrian Mutu.