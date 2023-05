Adrian Mutu, euforic după FCSB – Rapid 1-5: „O victorie împotriva lor îndulcește orice”

Rapid a profitat de moralul scăzut al celor de la FCSB și din acest sezon, scor 5-1. A fost cea mai dură înfrângere a roș-albaștrilor pe teren propriu în derby-urile directe cu giuleștenii. Adrian Mutu a tras concluziile la finalul partidei de pe Arena Națională.

Adrian Mutu, mulțumit după FCSB – Rapid 1-5: „Am fost mai motivați”

a cântărit enorm pentru moralul celor de la FCSB. Echipa finanțată de Gigi Becali nu a avut replică pentru Rapid în ultima etapă a sezonului. Giuleștenii s-au impus categoric, scor 5-1 în meciul fără miză de la București.

„Cele trei puncte nu mai contau în sensul că nu influențează deloc locurile în clasamente, e final de campionat. A fost o victorie a orgoliilor, țineam neapărat să câștigăm. Că am făcut-o într-o manieră categorică asta e și mai bine. Cred că am fost mai motivați cu toate că am debutat și câțiva copii.

Vă spuneam și alegerile pe care le-am făcut, le-am făcut pentru a se obișnuia cu atmosfera unui meci important și ceea ce înseamnă rivalitatea dintre două cluburi și tensiunea unui derby. Chiar dacă pe undeva s-a pierdut această tensiune pentru că atât noi, cât și ei nu aveam nimic de câștigat în afară de orgoliu.

Mă bucur că echipa a tratat bine și serios, mă bucur că am bătut 5-1. Mergem în vacanță, una meritată, să ne odihnim și după trei săptămâni începem din nou cantonamentele”, a declarat Adrian Mutu, la finalul partidei.

Adrian Mutu, cu gândul la vacanță după victoria cu FCSB: „Mi s-a părut un sezon foarte lung”

Adrian Mutu a refuzat să vorbească despre transferurile pe care Rapid le plănuiește. „Briliantul” a mărturisit că va merge în vacanță după un sezon care a fost extenuant pentru antrenorul giuleștenilor. „O să facem zilele acestea o evaluare cât mai corectă și să văd și ce decizii vor fi.

Cu siguranță vor fi și plecări, așa cum vor fi și veniri. Nici nu vreau să vorbesc despre acest lucru pentru că vreau să mă bucur de victoria asta și de finalul se sezon. Am început în iunie și terminăm aproape de iunie. Sunt 11 luni de muncă, mi s-a părut mie un sezon foarte lung, stres, presiune mare. Abia aștept să plec în vacanță

O victorie împotriva FCSB când reprezinți Rapidul îndulcește orice. (n.r. v-ați gândit să părăsiți corabia?) Nu, niciodată. Am crezut și cred în continuare în această echipă că poate evolua. Mi-am îndeplinit obiectivul principal de a participa în play-off. În play-off a fost o testare a echipei să vedem limitele. Le-am văzut în anumite meciuri și ceea ce trebuie să îmbunătățim”, a spus Adrian Mutu.

„Toți antrenorii au fost contestați inclusiv Dan Petrescu”

Galeria Rapidului a răbufnit după înfrângerea Rapidului cu Universitatea Craiova din play-off, scor 1-3 și i-a cerut demisia lui Adrian Mutu. Totuși, antrenorul Rapidului este de părere că astfel de momente fac parte din viața unui tehnician și nu s-a gândit nicio clipă să renunțe.

„Am fost contestat asta se întâmplă. Cred că toți antrenorii au fost contestați inclusiv Dan Petrescu după cinci campionate. Publicul e liber să exprime cum dorește. Vreau să asigur că îmi fac datoria 100%, sunt profesionist și om serios. Nu a fost niciun moment în care n-am vrut încredere”, a încheiat Adi Mutu.