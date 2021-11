Adrian Mutu a avut mereu lipici la femei. Mai ales pe vremea când juca fotbal. A fost căsătorit de trei ori și a avut nenumărate alte relații.

Într-un interviu recent, Brilianul a vorbit despre soțiile sale, dar și despre actuala sa căsnicie.

Acesta a dezvăluit că a remarcat-o pe Sandra Bachici pe vremea când aceasta avea doar 15-16 ani, iar el era însurat.

Adrian Mutu, dezvăluiri despre femeile din viața sa. “Pe Sandra am pus ochii când eram însurat. Avea 15-16 ani”

Adrian Mutu a fost unul dintre cei mai râvniți fotbaliști. A avut nenumărate relații și a fost căsătorit de trei ori. Se pare că cea care l-a cumințit a fost ultima soție, Sandra.

Antrenorul a povestit în podcastul lui Cătălin Măruță că a întâlnit-o pe frumoasa brunetă pe vremea când era minoră, iar el era căsătorit cu Consuelo.

“Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15 -16 ani, și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: ‘Ce fată frumoasă!’. Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani”, a mărturisit Mutu în

sunt împreună de 7 ani și au împreună un băiat. Fostul fotbalist spune că au o relație extrem de frumoasă și că nu s-au certat niciodată.

“Are o înțelepciune de bănățeancă, o sensibilitate și o finețe incredibile pentru cei 28 de ani ai ei. Sandra e o ființă solară, se vede asta și pe cel mic, cum l-a crescut. Recunosc că sunt gelos. În șapte ani, eu cu Sandra nu ne-am certat niciodată”, a mai spus Mutu.

Ce spune Mutu despre fostele sale soții

s-au căsătorit atunci când erau foarte tineri și au împreună un băiat, Mario (19 ani). Căsnicia lor nu a durat decât trei ani.

“Ne-am căsătorit pe repede înainte, dar a ieșit această minunăție de băiat, Mario. Am ieșit cu el și ne striga lumea, pe stradă, că e frati-miu. Eu cu Alexandra eram tineri, singuri, în Italia.

Nu a mers, la un moment dat am luat-o pe drumuri diferite. Acum ne înțelegem bine, vorbim”, a mai spus antrenorul.

Adrian Mutu s-a căsătorit a doua oară cu Consuelo și împreună au două fiice, Adriana și Maya. Briliantul spune că monotonia din cuplu a dus în final la despărțire.

“Eram diferiți, la început a fost frumos, după însă nu a mai mers. Nu mai aveam preocupări comune. Încerc să-mi văd fetele de două ori pe an, ele stau cu mama lor, în Dominicană”, a mai spus antrenorul.