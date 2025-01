Adrian Mutu, ferm despre oferta din Turcia după Petrolul – FC Botoșani 3-1: „Știu despre ce e vorba”

Adrian Mutu (46 de ani) a vorbit despre interesul grupării Kayserispor, ocupanta locului 17 retrogradabil direct din Superliga Turciei, la finalul confruntării câștigate de Petrolul Ploiești în fața celor de la FC Botoșani (3-1).

Mesajul lui Adrian Mutu, la finalul duelului Petrolul Ploiești – FC Botoșani 3-1

”Briliantul” a confirmat că este informat de ofertă, însă nu se pune problema să plece de la Petrolul. Mutu a menționat încă o dată că este impresionat de spiritul pe care l-a găsit în vestiarul ”lupilor galbeni”, .

”Irobiso a avut o partidă bună, la fel ca și ceilalți. În general, nu îmi place să vorbesc de un singur jucător, pentru că eu cred că victoria le aparține tuturor. Nu mă refer doar la cei care au jucat, ci și la cei care se antrenează cu acest grup. Au avut o săptămână foarte bună, s-au antrenat foarte bine. Era păcat de săptămâna pe care am avut-o să nu o încununăm cu un succes.

Irobiso a jucat bine, a făcut ceea ce trebuia să facă. I-a lipsit doar golul, care îi va veni dacă va continua să joace și mai ales dacă va continua să se antreneze așa cum a făcut-o în pregătire și în săptămânile acestea.

Nu vreau să fac această comparație, pentru că nu e frumos să vorbesc despre alte vestiare unde am fost. Sincer să vă spun, în vestiarele la care am fost, a fost ok unitatea. Aici e un spirit deosebit. Cred în această echipă, iar ce m-a convins e spiritul care îi leagă pe băieți.

Răspunsul lui Adrian Mutu, referitor la oferta din Turcia

Sunt momente grele. Atât cei tineri, cât și cei bătrâni se gândesc să obțină o calificare în play-off. Ar fi foarte bine și pentru ei, și pentru oraș. Ați văzut, conexiunea cu publicul de aici este foarte bună, ceea ce trebuie să rămână. Putem să îmbunătățim, să venim cu mai multe victorii. Cel mai important însă este să avem o atitudine bună pe teren, pentru că publicul simte și apreciază asta.

Constanța în rezultatele pozitive poate face diferența. Pentru că avem nevoie de puncte atât noi, cât și ei. Cred că noi suntem considerați de toată lumea cei cu cele mai puține șanse dintre cele trei echipe ce se luptă pentru locul șase de play-off. Atât timp cât există matematic e bine să credem în ele pentru frumusețea jocului și pentru meseria pe care o facem.

(n.r.- despre oferta din Turcia) Știu despre ce este vorba, dar abia am ajuns aici, așa că nu se pune problema!”, a declarat Adrian Mutu, la finalul partidei , la .

Gheorghe Grozav: ”O luptă frumoasă. Sper ca la final noi să fim cei care se califică în play-off”

La rândul său, și Gheorghe Grozav l-a lăudat pe Christian Irobiso pentru evoluția pe care a avut-o împotriva moldovenilor: ”Un meci cu presiune pentru noi. Contracandidatele noastre au reușit să câștige. Trebuia să luăm toate cele trei puncte pentru a ne menține în lupta pentru play-off. E o lupta crâncenă. Mai sunt puține meciuri de disputat.

Echipele adună puncte. Ne batem trei echipe pe ultima poziție de play-off. O luptă frumoasă. Sper ca la final noi să fim cei care se califică în play-off. Țintim cât mai sus posibil. După aceea vedem ce avem de făcut. După cum am spus, o să avem o luptă grea.

Eu spun că Tudorie e o pierdere cu siguranță. Ne-a ajutat în atac marcând multe goluri. Mă bucur că Irobiso a evoluat bine, după o lungă perioadă în care n-a jucat. Știam și aveam încredere în el că, dacă va fi utilizat, o să ne răsplătească. Sper ca, până la final, să o ținem așa”.