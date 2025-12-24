Sport

Adrian Mutu, formă de invidiat în vacanță! ”Briliantul” rupe sala de forță

Adrian Mutu nu renunță la antrenamentul sportiv nici în timpul concediului. Ipostaza în care s-a fotografiat celebrul antrenor român, în capitala Qatarului.
Alexa Serdan
24.12.2025 | 10:34
Adrian Mutu forma de invidiat in vacanta Briliantul rupe sala de forta
Adrian Mutu a plecat în vacanță. Sursa foto: Instagram.com
Fostul jucător de la Chelsea și Fiorentina, Adrian Mutu, este într-o formă fizică de invidiat. Tehnicianul a plecat în vacanță, unde rupe sala de forță, dovadă imaginile pe care le-a distribuit pe rețelele de socializare.

Adrian Mutu, antrenament sportiv în concediu

Merge la sală de mai multe ori pe săptămână. Face cardio și ridică greutăți constant, Adrian Mutu având o rutină de la care nu se abate nici măcar atunci când pleacă în concediu. Perioada aceasta a ales o destinație cu temperaturi crescute în termometru.

A ajuns în Doha, capitala Qatarului, prima oprire fiind, se pare, la antrenament. Antrenorul nu renunță la mișcare, reușind să aibă o formă fizică de invidiat. E atent la dietă încă de când se afla în activitatea sportivă.

S-a retras din fotbal în urmă cu ani buni, dar are un regim strict și acum. E atent la alimentație, precizând la un moment dat că mănâncă foarte multe salate. Are diferite pofte culinare, dar fostul fotbalist nu le dă curs.

Mai mult decât atât, Adrian Mutu spune că nu aleargă mai mult de 5 kilometri la o singură ședință, la sala de antrenament. Totodată, cel supranumit ”Briliantul” susține că după o anumită vârstă efortul nu trebuie să fie prea mare.

Adrian Mutu, în sala de antrenament
Adrian Mutu, în sala de antrenament. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Ce preparate preferă Adrian Mutu

Adrian Mutu este echilibrat când vine vorba de alimentație și sport. Tehnicianul, în vârstă de 46 de ani, nu consumă deloc carne de porc, cu toate că adoră să le gătească celor dragi. După meciuri mereu petrece ore bune în bucătărie.

„La ocazii speciale, mai ales de sărbători, îi fac sărmăluţe, dar fără carne de porc, şi Adi mănâncă trei, poate patru. Trebuie să ştiţi că Adi respectă un regim, dacă îi pot spune aşa.

Preferă grătar de vită sau pasăre, salate şi fructe. Carnea de porc nici nu există pentru el. Este foarte atent să nu consume prea multe dulciuri pentru că acestea îngraşă, iar el este foarte atent cu greutatea şi de felul cum arată.

Tot ce pot să spun este că Adi are un echilibru în alimentaţie. Este foarte, foarte echilibrat”, a declarat mama lui Adrian Mutu, în urmă cu ceva vreme, conform gsp.ro.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
