Adrian Mutu, gata să revină la naționala U21! Ce soluție salvatoare propune pentru fotbalul românesc. Exclusiv

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La echipa națională, indiferent de nivelul ei, că este cea de seniori sau cea de tineret U21, rezultatele au lipsit în ultima perioadă. „Tricolorii” lui Gică Hagi (61 de ani) și Costin Curelea (42 de ani) au luat niște bătăi umilitoare în Liga Națiunilor și în preliminariile pentru EURO U21. Adrian Mutu a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că e gata să preia U21 de la Costin Curelea și propune o soluție salvatoare pentru ca fotbalul românesc să progreseze și, în timp, să aibă din nou rezultate și jucători de valoare.

Adrian Mutu, soluții pentru creșterea jucătorilor tineri

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu (47 de ani), care a fost selecționer al naționalei de Under 21 în urmă cu o jumătate de deceniu, a fost întrebat direct de moderatorul Horia Ivanovici dacă, în cazul în care ar reveni pe banca „tricolorilor”, ar mai avea cu cine să obțină rezultate. „Briliantului” i s-a pus în față exemplu Gică Hagi. „Regele” a venit extrem de optimist, apoi s-a lovit de realitatea dură a lipsei de valoare din fotbalul autohton.

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Mutu a răspuns venind cu soluții. El a propus o strategie națională bazată pe selecții din toate ligile, inclusiv cele inferioare, de unde să apară cei mai talentați jucători. s-a dat pe el exemplu, în mandatul din 2020 – 2021, când a adus la lot, la EURO 2021, jucători de care atunci nu auziseră mulți, dar care ulterior au confirmat.

„(n.r. Te întorci la națională, ești un antrenor extraordinar, dar ai cu cine să faci rezultate la națională?) Generația care tocmai a ratat calificarea la Europene (n.r. EURO U21 2027) se va schimba. Sunt foarte puțini jucători care rămân din generația actuală, care au fost deja. În schimb, generația Under 18, Under 19, e o generație care a făcut niște rezultate. Vin niște generații din spate mai interesante. La Under 21 poți să iei pe unul care are 18 ani. Nu trebuie neapărat să iei jucători din Liga 1. Poți să iei din Liga 2, Liga 3.

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O să dau un exemplu. Eu când m-am dus la Europene, în lotul mare i-am luat și pe Drăgușin, care atunci avea 18-19 ani, dar și pe Tavi Popescu, care avea 18 ani. Și Petrila fusese cu noi în lot. Adică deja identificasem jucători care puteau să fie niște jucători de bază la următoarea generație de Under 21, cum ar fi fost Drăgușin, Tavi Popescu și Petrila, care erau deja cu noi de un an de zile. Pentru că trebuie să-ți pregătești și generația viitoare, chiar dacă tu ai un obiectiv cu generația actuală”, a spus Mutu.

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Mutu: „Se poate face o echipă bună, nu contează sistemul în care se joacă, ci contează niște principii”

În continuarea teoriei sale, Adi Mutu este optimist și subliniază faptul că o națională, indiferent de categorie, că e cea de seniori, cea de tineret U21, poate să se consolideze, dar doar dacă se bazează pe principii. „(n.r. Din ce vine din spate se poate face o echipă bună?) Se poate face o echipă bună. Nu contează sistemul în care se joacă, ci contează niște principii. În funcție și de calitățile și de mentalitatea noastră. Eu am înțeles ce spune Gică Hagi și principiile lui, dar trebuie să se muleze și pe ce înseamnă filozofia poporului nostru, identitatea noastră fotbalistică și ce am jucat și noi până acum.

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Pe Spania o iei cu un joc de posesie. Pe Germania o vezi, pe lângă talent, cu disciplină și muncă. Când te gândești la Japonia, te gândești la o disciplină colectivă și o forță colectivă. Când te gândești la echipele astea, nu poți să compari jucătorul român cu un jucător german, spaniol, japonez. (….) Identitatea noastră fotbalistică trebuie să fie clară. Adică noi nu suntem nici Germania, nici Japonia, nici Spania. Fotbalistul român e un fotbalist diferit. El se mulează după filozofia poporului nostru. Caracteristicile poporului român sunt adaptabilitatea, creativitatea, inventivitatea, libertatea de exprimare, solidaritate, ceva de genul ăsta. Adică noi trebuie să jucăm ceea ce suntem noi”.

Adrian Mutu, dispus să revină pe banca naționalei U21 după dezastrul din campania precedentă a lui Curelea

din martie 2025, când a ales să plece de la Petrolul Ploiești, după doar 10 meciuri. Fostul mare atacant, care a mai condus România U21 în perioada 14 ianuarie 2020 – 30 aprilie 2021, este sincer și spune că ar reveni cu cea mai mare deschidere pe banca tineretului. „(n.r. Te-ai întoarce să preiei naționala Under 21?) Da, m-aș întoarce pentru că îmi place să pun umărul la reconstrucția fotbalului în general și asta trece prin nivelele de jos, prin copii și juniori. Scopul nostru ar trebui să fie nu să creștem o generație, ci să formăm un sistem în care creștem generații. Indiferent cine ar conduce o echipă națională sau o instituție, sistemul trebuie să rămână.

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Important e să construim un sistem care produce generații. Asta ar trebui noi să ne dăm seama, pentru că degeaba ne gândim la generații dacă nu ne gândim la un sistem. Dar degeaba ne gândim la 4-4-2, 4-3-3, dacă nu ne gândim că cele mai importante lucruri sunt principiile de joc, nu sistemele în care se joacă. (…..) Degeaba vrem noi să fim olandezi și spanioli, pentru că nu suntem noi ăștia. Nu o să fim niciodată, pentru că nu mentalitatea nu ne lasă, fabrica. România trebuie să fie o echipă inteligentă, imprevizibilă, curajoasă”, adaugă Mutu.