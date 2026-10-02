Adrian Mutu i-a desființat pe tricolori după Polonia – România 6-0: „O echipă resemnată, fără nerv, apatică, debusolată”

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România a pierdut fără drept de apel în Polonia, scor 0-6, iar Adrian Mutu e de părere că Gheorghe Hagi a greșit strategia în anumite moment. „Briliantul” regretă că jucătorii care au fost trimiși în teren vor rămâne în istorie drept generația care s-a făcut de râs la un scor nemaivăzut.

Adrian Mutu crede că România va avea nevoie de mult timp ca să-și revină după umilința din Polonia, scor 0-6

„A fost acordat ușor. Dacă eram o națională mai importantă, nu cred că s-ar fi acordat acest penalty. A fost un moment foarte greu pentru echipa națională. Vrem să facem o analiză cât mai corectă și, în același timp, să fim lângă ei. Trec printr-un moment greu și îmi imaginez ce este în sufletul lor. Dar rămâne o seară în care am fost umiliți. Va rămâne în istorie și va avea un impact negativ.

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Am văzut o echipă resemnată, fără nerv, apatică, debusolată. O echipă, niște băieți care stăteau pe teren. Ai luat patru goluri cu Bosnia, acum ai luat șase. Lucrurile sunt serioase, este reputația echipei naționale în joc. Când îmbraci tricoul naționalei, trebuie să o faci la cel mai înalt nivel, cu mândrie și onoare”, a explicat Adrian Mutu la Antena 1.

Adrian Mutu nu înțelege de ce România a cedat terenul după eliminarea lui Drăgușin de parcă ar fi lipsit trei jucători

Totodată, Adrian Mutu crede că România a cedat inexplicabil după eliminare, în condițiile în care Polonia a dominat de parcă naționala noastră juca cu doi sau trei jucători în minus, nu doar cu un singur eliminat. O situație de neacceptat în opinia fostului mare atacant și actualmente antrenor.

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După penalty, n-a mai contat pe teren, cu toate că aveam doar un om în minus, nu doi sau trei, ca să fim dominați atât de ușor și să ne uităm la adversari cum pasează. Asta ridică niște semne de întrebare.

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nu îl ajută nici pe Gică și nu ajută nici în perspectiva întoarcerii echipei naționale la București, în România. Ce aș putea să-i reproșez? După primirea cartonașului roșu, a trecut la un sistem 4-3-2. Este corect dacă te gândești că vrei să scoți ceva din meciul acesta. A fost o alegere curajoasă. Dar reproșul vine după acele 15 minute teribile, în care am primit multe goluri. Cred că ar fi fost indicat să treacă la 4-4-1 și să rămânem compacți”, a completat „Briliantul”.

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Andrei Rațiu este văzut principalul vinovat de înfrângerea cu Polonia, în opinia lui Adrian Mutu

În concluzie, Adrian Mutu l-a arătat cu degetul pe Andrei Rațiu, jucător depășit total pe teren de majoritatea adversarilor. „Cele mai mari probleme le avem în zonele laterale. Rațiu a fost depășit complet. Poate a fost cel mai slab meci al lui la echipa națională de până acum. Eu l-aș fi schimbat. M-a mirat schimbarea lui Bancu. Rațiu a avut o seară foarte slabă, a trecut printr-un moment dificil. Dacă intra cineva cu un suflu nou, poate reușea să-i mai oprească. Aici cred eu că Gică ar fi putut să facă mai mult”, a fost concluzia lui Mutu la Antena 1.