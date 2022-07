Adrian Mutu îi răspunde lui Marius Șumudică după rușinea cu Slavia Praga: „Nu mă interesează părerea lui!”

Rapid din cantonamentul din Austria, iar prestația giuleștenilor.

Adrian Mutu mai cere jucători după rușinea cu Slavia Praga: „E nevoie de un fundaș care să poate să joace și lateral”

Adrian Mutu a suferit cea mai drastică înfrângere din cariera de antrenor, însă „Briliantul” spune că nu a fost deloc interesat de rezultatul partidei: „Contează impresia generală! Sunt mulţumit per total, în afară de meciul de ieri. Diferenţa de valoare s-a văzut. Valoarea e valoare.

ADVERTISEMENT

Până în minutul 65 am jucat de la egal la egal cu ei. Sunt lucruri de pus la punct. Băieţii au muncit foarte bine şi, nedând importanţă rezultatelor, am lucrat pe partea fizică”.

Adrian Mutu consideră drept exagerate reacțiile după înfrângerea cu Slavia Praga și îl „înțeapă” pe Marius Șumudică: „E nevoie de un fundaş, unul care poate să joace şi lateral. Ne-a lovit tare în orgoliu şi a fost un duş rece pentru noi. Nu îţi convine să pierzi.

ADVERTISEMENT

Avem de muncit. Este un joc de pregătire. Haideţi să nu exagerăm! Nu mă interesează ce a zis Şumudică!”, a spus antrenorul Rapidului la întoarcerea din Austria.

Marius Șumudică, săgeți către Adrian Mutu: „Nu este o echipă care să se lupte la podium”

Marius Șumudică a criticat transferurile și evoluția Rapidului în direct la Digi Sport și e de părere că „alb-vișiniii” vor avea probleme în viitorul sezon: „Eu am spus că Rapid va avea probleme. Nu este o echipă care să se lupte la podium. Va avea viață grea și să intre în play-off.

ADVERTISEMENT

Mă așteptam la orice. La centenar e exclus. Eu cunosc foarte mulți suporteri. Se gândesc la podium. Am văzut comentarii. Ar fi o minune să prindă podiumul!”.

Rapid are un început de sezon extrem de dificil și îl avertizează pe Adrian Mutu: „Trebuie să se trezească la realitate. Să vă uitați ce program are Rapid. E un program infernal. Dacă vor ieși cu bine, există un plus. Dacă nu, e grav. E echipa pe care o simpatizez. O iubesc și sper ca în acest an să mă contrazică și să termine în primele trei”.

ADVERTISEMENT

Rapid a adus în această vară pe Ștefan (CFR Cluj), Costache (CFR Cluj), Ciobanu (Farul), P. Iacob (Chindia), însă Adrian Mutu a renunțat la mai mulți jucători: Bălan, Stahl, Alami, Dandea, Goge, Hlistei și Carnat.