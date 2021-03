Adrian Mutu îl apără pe Denis Ciobotariu după eroarea de la golul Olandei: „Uneori adversarul e mai bun”

România a remizat 1-1 cu Ţările de Jos în primul meci de la Campionatul European, iar la finalul partidei selecţionerul Adrian Mutu s-a declarat mulţumit de prestaţia elevilor săi.

Adrian Mutu: „Meritam mai mult“

„La realitatea din teren, cred că meritam mai mult. Sper ca băieții să-și dea seama și să aibă încredere 100% în valoarea lor. Eu cred și am crezut cu tărie în dorința lor de afirmare.

Nu am venit în vacanță, am venit să punem probleme oricui. Chiar dacă suntem cotaţi cu şansa a treia, niciun meci nu e câștigat dinainte. Totul se decide pe teren, iar noi vom face viața grea tuturor adversarilor.

Am niște băieți foarte disciplinați, ascultători, au avut o poziționare perfectă azi. Nu poți să fii în mintea fiecărui adversar, dar mi-a plăcut cel mai mult atitudinea, dorința și tupeul cu care am atacat. N-am fost o echipă care doar s-a apărat, iar pe final puteam chiar să câştigăm acest meci“, a declarat Adrian Mutu la conferinţa de presă de la finalul meciului.

Adrian Mutu: „Nu îl consider vinovat la gol“

Ţările de Jos au deschis scorul prin Schuurs în minutul 16, de lângă Denis Ciobotariu, notat de FANATIK cu 6. Cu toate acestea, Adrian Mutu nu îl consideră vinovat pe fundaşul central al CFR-ului.

„Ciobotariu nu a pierdut omul din marcaj, se mai întâmplă ca un jucător să anticipeze mai bine mingea în locul tău. Eu nu îl consider pe Ciobotariu vinovat la gol, dar trebuie să acceptăm că uneori adversarul e mai bun ca noi

Sper (n.r. – să îi motivăm pe jucătorii de la naţionala mare) ca prin prestația noastră și prin rezultatul pozitiv, deși eu consider că meritam cele trei puncte. Băieții merită felicitați pentru efortul depus.

Fac schimbări când pot să aduc un plus echipei și sper ca și pe viitor să fac la fel. Cei trei din față i-am schimbat pentru că au alergat enorm. Am băgat doi mijlocași puri, unde ați văzut că olandezii aveau jucători buni și aveau posesie.

Noi ne-am setat un obiectiv, acela de a ieși din grupe. Trebuie să luăm meci cu meci, nu mă consider favorit cu Ungaria. Am văzut că s-a spus că atunci când jucăm cu un adversar mai bun, noi suntem defavorizați, dar și Ungaria are nevoie de puncte ca noi“, a încheiat Adrian Mutu.

