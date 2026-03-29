Adrian Mutu îl avertizează pe Gică Hagi înainte de venirea la națională! Ce mesaj i-a transmis

Adrian Mutu a salutat posibilitatea ca Gică Hagi să revină ca selecționer la echipa națională a României, în locul lui Mircea Lucescu. Pe de altă parte însă, „Briliantul” a dorit să sublinieze cu această ocazie și o mare problemă pe care s-ar putea să o aibă „Regele” în acest al doilea mandat al său. Este vorba despre faptul că, în viziunea sa, fanii și oamenii din fotbalul românesc nu vor avea răbdare cu el în cazul unor rezultate nesatisfăcătoare, în ciuda faptului că în prezent toată lumea este de acord că el reprezintă cea mai bună variantă.

Ce crede Adrian Mutu despre numirea lui Gică Hagi la echipa națională

În schimb, Mutu s-a declarat convins de faptul că Hagi are în prezent toate atuurile necesare pentru a putea construi o echipă capabilă să producă anumite rezultate importante în viitorul apropiat. „Eu cred că e vremea lui Hagi, 90% din jucători sunt creația lui. Trebuie să îi dăm o șansă. El a mai avut șansa lui, dar era tânăr. Acum chiar e copt. Toți îl vrem, toți îl iubim, toți suntem cu el. Eu cred că nu putem să avem răbdare indiferent că e Hagi sau nu e Hagi. Dacă tot îi dăm șansa asta, ar trebui să avem”, , potrivit

Ce a spus Adrian Mutu despre meciul Turcia – România 1-0

Golgheterul all-time al naționalei României, la egalitate chiar cu , a contrazis cea mai mare parte a opiniei publice și a opinat că turcii au meritat pe deplin victoria, și implicit calificarea mai departe, iar „tricolorii” nu puteau emite pretenții la mai mult la Istanbul la felul în care s-au desfășurat lucrurile pe teren:

„Impresiile mele sunt simple: am întâlnit o echipă care a controlat meciul, chiar dacă am văzut că multă lume spune că Turcia ne-a bătut greu. Eu, fiind acolo și văzând totul live, am văzut o echipă care a controlat jocul și a știut ce să facă în fața unei echipe care a stat pe 16 metri. Au plimbat mingea de pe o parte pe alta până au găsit spații, iar în cele din urmă le-au găsit. După gol, am arătat mult mai bine. Dacă ne uităm în ansamblu, Turcia a controlat meciul, știa ce să facă, iar noi nu am știut. Nu am reușit să ținem de minge. De fiecare dată când o recuperam, în două-trei secunde le-o dădeam înapoi. Presiunea făcută de ei a fost mult diferită de cea făcută de noi.

A fost un meci în care o echipă a atacat, iar cealaltă s-a apărat. De aceea vi s-a părut că Turcia a fost lentă, dar nu a fost așa. Nu am avut jucători care să țină de minge. Când aud pe cineva spunând că puteam să batem, mi se pare greșit. Ei nu s-au grăbit niciodată, au avut liniște în joc. Am jucat cu o echipă mare. Noi trebuie să profităm de ocaziile pe care le avem, să marcăm la acea bară. La faza lui Ianis era foarte greu să facă mai mult. Vorbim ca o echipă mică. Puteam să jucăm altceva doar dacă aveam jucători de valoarea lor. Din punct de vedere tactic, ne-am mișcat bine, dar jucătorii lor au făcut diferența.

Nu am reușit să ținem de minge. De fiecare dată recuperam mingea în fața careului nostru… Îl înțeleg pe Bîrligea, e greu să fii atacant și să fii acolo, izolat. În loc să plece pe spațiu, venea în întâmpinare. La presiunea pe care o făceau, le dădeam mingea imediat. Trebuia să ținem mai mult de minge. Ei construiau, iar după pierderea mingii făceau presiune și o recuperau rapid. Noi nu am reușit asta. Degeaba spune toată lumea că Turcia era de bătut. Turcia a controlat meciul cap-coadă”.