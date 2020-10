Adrian Mutu, imaginea casei de pariuri Favbet: “Mă bucur că am prins acest prim 11 valoros”

Adrian Mutu, selecționerul naționalei U-21 a României a devenit imaginea casei de pariuri Favbet, o nouă apariție pe piața din România. “Briliantul” se alătură unor nume mari din sportul internațional care sunt ambasadori ai brandului, printre ei fiind Alexander Hleb și Ivan Rakitic.



Foștii mari internaționali din Belarus și Croația i-au făcut o surpriză lui Adrian Mutu și i-au trimis un mesaj de bun venit în echipă. Adrian Mutu spunea că se bucură că prinde și el “primul 11” al numelor mari din echipa Favbet, deși concurența e accerbă în atac:

“Mi-a plăcut întotdeauna să îmi asociez imaginea lângă companii valoroase. Așa se întâmplă și în acest caz deoarece Favbet înseamnă mult pentru Europa”

Adrian Mutu, imaginea casei de pariuri Favbet: “Îmi doresc ca acest parteneriat să fie de bun augur”

Mă bucur mult că am intrat în primul 11 al echipei Favbet alături de personaje importante din sportul internațional și îmi doresc ca acest parteneriat să fie unul de bun augur care să dureze cât mai mult”, a dezvăluit fostul decar al naționalei.

Printre numele importante care sunt imaginea casei de pariuri se numără: Andrei Yarmolenko, Alexander Hleb, Ivan Rakitic, Andrei Shevchenko, dar și boxerul profesionist din Croația Ivan Redkach.

"Începând cu luna august a acestui an, compania a început să activeze și în mediul online prin platforma favbet.ro"

CEO-ul companiei, Serghei Burbulea a declarat că din luna august, pariorii din România pot să joace și online pe platforma favbet.ro: „Începând de astăzi Favbet România înseamnă și Adrian Mutu. Suntem un brand cu tradiție pe piața pariurilor și vorbesc aici de o experiență mai mare de 20 de ani și o activiatate în peste 10 țări din Europa și Africa și Asia.

Începând cu luna august a acestui an, compania a început să activeze și în mediul online prin platforma favbet.ro. Am pus întotdeauna clientul pe primul plan și am oferit acestuia o experiență cât mai plăcută și cât mai exclusivă de pariere”, a spus Burbulea.

Adi Mutu, încrezător: “Pariez că ne vom califica la Euro”

Deși a spus că nu se pricepe la cote, Adrian Mutu i-a îndemnat pe români să parieze “1 solist” la meciul România – Danemarca: “Da, pariez că ne vom califica la Euro. Ce pot să vă asigur e că vom pregăti meciul cu maximă seriozitate și băieții vor da totul pe teren.

Eu cred că șansele sunt 50-50. Avem un fotbal asemănător. Poate vi se pare ciudat, dar Danemarca are un antrenor spaniol de ceva timp, se bazează pe posesie, au jucători la echipe importante din Europa”, a spus Mutu.

“Dacă Dennis Man va fi la echipa mare, nu va fi nicio problemă, ba din contră, voi fi bucuros că joacă acolo”

Selecționerul naționalei de tineret a României a spus că i-ar plăcea să îl aibă la dispoziție pe Dennis Man pentru meciul decisiv cu Danemarca, însă trebuie să se consulte cu Mirel despre selecție pentru că există posibilitatea ca Man să fie convocat la echipa mare:

“Cu siguranță voi vorbi cu Mirel, dar nu numai de Dennis Man. Mai sunt câțiva jucători care se află în vizorul echipei mari. Va depinde și de Mirel, cum vrea să alcătuiască echipa și vom vedea.

Așa cum am spus, naționala mare are prioritate, iar dacă Dennis Man va fi la echipa mare, nu va fi nicio problemă, ba din contră, voi fi bucuros că joacă pentru naționala mare”, a spus “Briliantul”.

„Îmi pare rău că Dinamo trece printr-o astfel de perioadă, îmi pare rău pentru Cosmin că e în mijlocul acestei situații”

Mutu a comentat și mult discutata regulă U-21 din fotbalul românesc, fiind de părere că pentru binele fotbalului românesc ar fi bine să rămână așa, cu doi jucători U-21 titulari în fiecare echipă de start în echipele din Casa Pariurilor Liga 1. În schimb, “Briliantul” regretă situația prin care trece Dinamo:

„Îmi pare rău că Dinamo trece printr-o astfel de perioadă, îmi pare rău pentru Cosmin că e în mijlocul acestei situații. Sper să iasă cât mai repede din această perioadă negativă. Am vorbit cu el, cred că știe ce are de făcut. Ar trebui să rămână la Dinamo, să ducă munca până la capăt. Într-adevăr, au fost schimbări mari de lot în echipă”, a conchis “Briliantul”.