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Victor Pițurcă este de părere că FRF i-a pregătit lui Adrian Mutu postul de selecționer al primei reprezentative, după plecarea lui Gică Hagi (61 ani) de aceea l-a convins să accepte să revină la România U21.

Victor Pițurcă e convins că lui Adrian Mutu i s-a promis naționala mare

. Postul a rămas vacant, după ce Costin Curelea a ratat calificarea la EURO 2027 și a fost demis de FRF. Chiar fostul atacant de la Fiorentina, Chelsea și Juventus a mărturisit că este tentat să revină la conducerea echipei pe care a calificat-o la Campionatul European U21 din 2021. Însă, că pe Adrian Mutu îl mai tentează să revină la România U21. Fostul selecționer consideră că membrii din conducerea FRF i-au propus că va fi prima variantă după ce Gică Hagi va pleca de la echipa națională.

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„Nu e o idee bună pentru el. Nu știu dacă pentru Federație e o idee bună, dar pentru el nu e. Eu cred că i s-a promis altceva, de a acceptat el să meargă. Nu cred că Mutu, care e un băiat inteligent, făcea această greșeală. El a fost antrenorul echipei naționale de tineret, a antrenat echipe de club, Rapid, ce mai cauți la națională? De ce? Așa cred eu, nu știu. Dacă n-avea unde să meargă… Cred că da (n.r. că i s-a promis lui Mutu că va fi următorul selecționer al naționalei mari, după Gică Hagi). Sună-l pe Mihai Stoichiță și întreabă-l dacă a avut vreo discuție și el îți va spune, tot îți spune”, a declarat Victor Pițurcă pentru .

Adrian Mutu, răspuns după ce s-a zis că va fi noul selecționer de la U21

Adrian Mutu a răspuns, încă o dată, zvonurilor că ar fi următorul selecționer al naționalei U21. „Briliantul” a lămurit că, deocamdată, nu are vreun acord semnat cu Federația Română de Fotbal și că singura conversație pe care a avut-o cu un membru din FRF, în cauză Mihai Stoichiță, a fost în urmă cu o lună. „Briliantul” a explicat și motivul principal pentru care ar accepta să revină la timona reprezentativei U21: „Am vorbit acum o lună o singură frază cu Mihai Stoichiță, atât. I-am zis că știu ce condiții sunt și că este o soluție. Dar de aici până la ‘Mutu la echipa națională’ e cale lungă. Nu cred că ar fi rău să merg acolo, dar vorbim de ceva care nu mă pune pe mine într-o situație confortabilă.

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Dar e mai bine la U21 decât la o echipă care e în insolvență, care nu își plătește jucătorii. Antrenezi niște băieți care joacă în Liga 1. Federația are timp să decidă pe cine vrea. Dacă voi fi sunat, voi spune. Vă spun eu sigur că până pe 15 ianuarie nu se va întâmpla nimic, nu va fi un nou selecționer. Nu s-a promis nimic. Eu nici n-am vorbit, ca să fie clar, pentru toată lumea, nici n-am vorbit cu nimeni din federație despre U21. Toată lumea mă întreabă. Dacă va fi cazul și se va gândi la mine Federația, are telefonul meu. În rest, nu am ce să vorbesc mai mult decât atât!”, a clarificat Adrian Mutu, pentru sursa citată anterior.

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Adrian Mutu, la Survivor înainte de a prelua naționala U21

Înainte de a prelua România U21, Adrian Mutu și-a dat acceptul altui proiect. „Briliantul” va participa la emisiunea Survivor, de la Antena 1, și va încerca să-și depășească limitele într-o competiție care necesită pregătire fizică și psihică pentru a rezista în concurs. Nu este primul nume din fotbal care participă la acest show. Anul trecut, fostul său coleg de la echipa națională, Gabi Tamaș, a câștigat Survivor și și-a adjudecat marele premiu de 100.000 de euro.

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Filmările de la emisiunea difuzată de Antena 1 vor începe în luna decembrie a acestui an, în Republica Dominicană. Astfel, în urma unui parcurs bun în competiție, Adrian Mutu va prelua România U21 abia în primăvara lui 2027.