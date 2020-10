Adrian Mutu, mesaj în noapte după înfrângerea cu Ucraina: „Mergem înainte cu capul sus încrezători!”

Adrian Mutu, selecționerul naționalei U21 a României, a postat un mesaj noaptea trecută pe rețelele sociale după înfrângerea cu Ucraina U21, 1-0.

Tricolorii, în urma înfrângerii cu Ucraina, și-au complicat situația în grupa a opta și au nevoie de patru puncte din următoarele două întâlniri, cu Malta și Danemarca pentru a fi siguri de poziția secundă care îi poate duce la EURO 2021.

Mutu a continuat seria declarațiilor începute seara trecută imediat după meci, accentuând faptul că înfrângerea din fața ucrainieilor nu reflectă jocul băieților antrenați de el.

Adrian Mutu, mesaj noaptea trecută după înfrângerea cu Ucraina: „Mergem înainte încrezători”

„Împreună suntem mai puternici! Nemeritat am pierdut, dar mergem înainte cu capul sus încrezători!! #mandrudebaietiimei”, a fost mesajul postat de selecționer pe Facebook.

Imediat după meciul de seara trecută, Adrian Mutu susținea că este dezamăgit de rezultat, dar nu de prestația jucătorilor.

„A fost un meci intens, un meci bun, din ambele părți și noi și ei am jucat un fotbal bun, am luptat pentru fiecare minge. Ne-am adaptat la terenul acesta foarte greu, am și renunțat puțin la jocul nostru de pase, din cauza terenului. Cred că rezultatul corect era un egal, am avut și noi multe ocazii, am surprins pe contraatac. Sunt dezamăgit, aveam șanse și cu un egal să ne calificăm mai repede, acum e clar că ne rămâne locul al doilea. Trebuie sa mai punem anumite lucruri la punct, eu cred că băieții au dat 100%, au alergat, vreau să îi felicit cu această ocazie, chiar au jucat cu inima și asta s-a văzut”, a susținut antrenorul.

Darius Olaru crede că strategia lui Mutu a fost nepotrivită

darius Olaru, jucător de bază în lotul României U21, consideră că strategia selecționerului nu a fost cea mai potrivită pentru meciul de aseară.

„Au jucat puţin mai bine, dar nu cred că me, meritam să pierdem. Am jucat prea defensiv şi cred că trebuia să mizăm mai mult pe contraatac. Şansele rămân intacte şi mai avem de câştigat şase puncte. Ucrainienii cred că pregătesc campania viitoare, nu ştiu dacă mai au şanse. Dar şi le-au jucat până la capăt. Pe un teren mai bun, cred că ar fi fost altfel meciul”, a declarat Olaru.

Jucătorul FCSB-ului este la a noua partidă în tricoul naționalei României sub 21 de ani.

Tricolorii se află pe locul secund în grupa a opta cu 16 puncte din 8 meciuri, la 6 puncte de primul loc, Danemarca. Elevii lui Mutu au nevoie de 4 puncte în ultimele două jocuri pentru a-și păstra locul 2 în grupă, dar ne trebuie neapărat o victorie în ultima etapă cu Danemarca pentru a ne putea clasa printre cele mai bune cinci locuri 2 care vor merge la EURO 2021.