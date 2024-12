Adrian Mutu, înainte de tragerea la sorți pentru preliminariile Cupei Mondiale 2026: „Un antrenor are nevoie și de noroc”

Tragerea la sorți pentru preliminariile Cupei Mondiale 2026 va avea loc vineri, 13 decembrie, la Zurich, de la ora 13:00, iar România își va afla adversarele. Adrian Mutu a vorbit despre șansele „tricolorilor” în privința gradului de dificultate din grupa în care se vor afla.

Norocul, principalul atu invocat de Adrian Mutu pentru preliminariile Cupei Mondiale 2026

Naționala României a câștigat cu punctaj maxim grupa din Nations League, unde s-a duelat cu Kosovo, Cipru şi Lituania. „Tricolorii” aspiră acum la calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

În direct la „DON Mutu”, Adrian Mutu a vorbit despre doza de noroc de care are nevoie selecționerul Mircea Lucescu, vineri, 13 decembrie, când se vor stabili grupele preliminare pentru Campionatul Mondial din 2026.

„Ne lipsește o calificare la un Campionat Mondial!”

„Aici mai mult decât nea Mircea suntem noi, cum stăm noi cu norocul. Ne lipsește o calificare la un Campionat Mondial și ar trebui să avem parte de noroc noi ca nație.

Nea Mircea… nu am stat să mă gândesc la cât de norocos este! Un antrenor are nevoie și de noroc. Eu când am fost la Campionatul European cu U21 am picat cu niște monstruleți, Germania și Olanda, finalistele de atunci…”, a spus Adrian Mutu în exclusivitate la „DON Mutu”.

Dumitru Dragomir merge tot pe „cartea” norocului

Lumea fotbalului românesc freamătă în așteptarea calificării echipei naționale la un Campionat Mondial, turneu final la care „tricolorii” au participat ultima dată la ediția din 1998.

Dumitru Dragomir a vorbit de asemenea despre norocul de care avem nevoie în drumul către atingerea acestui obiectiv: „Norocul e dat de Dumnezeu. Fără noroc nu faci nimic în viață, nu ai o viață bună dacă nu ai noroc”, a spus fostul șef LPF.

De asemenea, „O grupă care îmi place e Germania, Finlanda, Belarus și San Marino. Din grupa asta ne calificăm, cu nemții am jucat mereu bine”, a mai spus Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Naționala României a participat în întreaga sa existență la 7 Campionate Mondiale (1930, 1934, 1938, 1970, 1990, 1994, 1998) și la 6 Campionate Europene (1984, 1996, 2000, 2008, 2016, 3024).

