Adrian Mutu, încântat după Rapid – Sepsi 3-0: „Îi felicit pe băieți pentru că au muncit mult!”. Ce a spus despre Marko Dugandzic

Antrenorul giuleștenilor vrea să continue seria rezultatelor bune și în etapele următoare, pentru ca Rapid să-și atingă primul obiectiv, și anume să intre în play-off.

Adrian Mutu, încântat după Rapid – Sepsi

Adrian Mutu a fost încântat după victoria lejeră a , Marko Dugandzic, autorul tuturor golurilor, fiind evidențiat de către tehnician:

„Am avut un start foarte bun, echipa a stat foarte bine în teren, vreau să-i felicit pe băieți pentru că au muncit, au fost primii la minge.

I-am surprins că nu ne-am năpustit asupra lor, mai ales că jucam în Giulești. Mă bucur pentru Dugandzic, e treaba lui, e atacant, eu cred că per total, întâlnind o echipă puternică, am jucat spectaculos, am avut intensitate.

Băieții merită felicitați pentru cum au interpretat meciul. Cu o lună cu soare terenul ar fi arătat altfel, dar Giuleștiul e casa noastră și aici ne simțim cel mai bine”.

„Un jucător sigur vine și mai discutăm cu alții”

„Ne bucurăm că i-am mulțumit pe fani, e o victorie foarte importantă. Costache încă nu are ritm venind după accidentare. Am avut timp să analizez băieții și cred că cei care au intrat, au intrat bine.

Nu facem transferuri doar de dragul de a face, ne gândim bine la ce jucători vrem să ne ajute, vrem o echipă omogenă”, a .

„Deocamdată un jucător va veni, cu ceilalți suntem în discuții, dar las clubul să vă spună exact. Ne ducem la Cluj cu gândul de a câștiga. Și ei vin după o victorie astăzi, ne așteaptă un meci greu în condițiile în care le știți.

Nu ne sperie nimic, mergem să câștigăm toate meciurile cum am făcut-o și până acum. Îmi doresc ca toți jucătorii noștri să fie în vizorul echipei naționale și bănuiesc că sunt”, a mai spus tehnicianul Rapidului.