Adrian Mutu, încrezător înainte de Turcia – România: „Dacă trecem de ei, ne calificăm!”. Care e marea problemă a „tricolorilor”

România a aflat de cine trebuie să treacă pentru a obține calificarea la Cupa Mondială din 2026. „Tricolorii” vor întâlni Turcia în deplasare în semifinala barajului, iar în cazul unui succes ar disputa finala tot pe teren străin, contra învingătoarei din disputa Slovacia – Kosovo. Adrian Mutu a analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA drumul „tricolorilor” spre turneul final.

Adrian Mutu, încrezător înainte de barajul Turcia – România

Adrian Mutu a subliniat că Turcia pornește cu prima șansă în barajul contra României, însă „Briliantul” e de părere că în cazul în care „tricolorii” se vor impune în semifinală, vor obține și calificarea la turneul final. „Era printre ultimele mele favorite, împreună cu Italia. Aș fi preferat Ucraina bineînțeles, apoi Danemarca și după Turcia și Italia. (n.r. ai fi preferat mai degrabă să jucăm cu Italia decât cu Turcia) Nu cred, pentru că palmaresul ne e favorabil cu Turcia, cu Italia nu.

Dar, echipa Turciei mi se pare, dintre cele patru, echipa cu cel mai mare progres din ultimii ani, echipa cu cea mai grea atmosferă, cu cea mai mare presiune pusă pe adversar. Să sperăm că nu jucăm la Istanbul, ar fi ceva groaznic pentru noi, să jucăm într-un alt oraș, mai mic. Turcia e o echipă foarte puternică, are și jucători care joacă la Roma, la Juventus, la Inter, la Real Madrid. Chiar dacă palmaresul istoric ne e favorabil, cu turcii am avut tot timpul meciuri grele, dar, cel puțin pe vremea mea, am câştigat de fiecare dată.

În momentul de faţă, lucrurile nu stau aşa, favoriţi sunt turcii. Va fi foarte greu în Turcia, dar, per total, ruta aceasta nu mi se pare foarte grea. Dacă am trece de Turcia, am avea şanse foarte mari să ne calificăm. Eu cred că am fi favoriți în finală, dacă trecem de Turcia, ar fi un meci accesibil cu Slovacia sau Kosovo, chiar dacă jucăm în deplasare. Mi-ar plăcea să întâlnim Slovacia, nu Kosovo, pentru că și acolo e o atmosferă grea pentru noi”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA. , dar .

Adrian Mutu a numit marea problemă a naționalei la baraj

Adrian Mutu a vorbit despre selecționerul Turciei, Vincenzo Montella, pe care l-a înfruntat de mai multe ori în perioada în care cei doi erau fotbaliști. De asemenea, golgheterul all-time al primei reprezentative a subliniat și marea problemă a României. „Îl cunosc pe Montella, nu îl știu ca antrenor, dar din ce am auzit se înțelege foarte bine cu oamenii de acolo, lumea îl apreciază. Îl știu pe Montella ca jucător, am jucat de o grămadă de ori unul contra celuilalt.

Fiind italian, probabil va pregăti meciul în cel mai mic detaliu, așa cum și Mircea Lucescu o va face. Va fi un duel al antrenorilor, pe lângă cele două națiuni, care sunt și prietene, dar în același timp există și o mare rivalitate în fotbal. Noi avem o problemă, nu am câștigat niciun baraj până acum. Ei au câștigat două din șase și trei le-au pierdut chiar acasă”, a afirmat Adrian Mutu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Care ar putea fi avantajul României în barajul din Turcia

Indiferent de , atmosfera va fi una cu totul și cu totul specială în Turcia, iar fostul mare atacant e de părere că acest lucru ar putea fi un aspect pozitiv pentru naționala României. „Eu cred că atmosfera pe care o vor crea turcii acolo va fi una infernală, dar va fi cu două tăișuri, pentru că va pune presiune atât pe noi și pe arbitraj, dar și pe ei, în primul rând. Nu știu cum stau cu răbdarea turcii sau cum se comportă ei la meciurile echipei naționale, dar putem să profităm de acest lucru dacă ei nu prind o zi bună.

Această atmosferă ne va face și pe noi mult mai atenți și ne va motiva. Acest lucru ar trebui să se îmbine frumos cu o formă sportivă bună din partea băieților, cu un joc clasic al nostru și anume de a ne apăra foarte bine și de a pleca pe contraatac. Nu cred că ar fi o idee bună să ne deschidem sau să mergem peste ei, după părerea mea jocul va fi condus de Turcia”, a spus Adrian Mutu.

Ce rezultate a înregistrat Adrian Mutu contra Turciei

În perioada petrecută la echipa națională a României, Adrian Mutu a jucat de două ori contra Turciei. În prima partidă, un amical disputat pe 22 august 2007 pe fostul Stadion Național, atacantul a marcat un gol, iar „tricolorii” s-au impus cu 2-0. Apoi, în 2012, România a învins cu 1-0 la Istanbul, în preliminariile Cupei Mondiale din 2014, reușita fiind semnată de Gheorghe Grozav. Adrian Mutu a fost introdus pe teren în minutul 82, în locul lui Bogdan Stancu. La ambele partide, pe banca naționalei României se afla Victor Pițurcă.