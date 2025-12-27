Sport

Adrian Mutu, întâlnire de gradul 0 în a treia zi de Crăciun! „Coșmarul” FCSB a făcut poză cu „Briliantul”

Adrian Mutu a avut parte de o întâlnire surprinzătoare în a treia zi de Crăciun. „Briliantul” a făcut o poză cu atacantul de „coșmar” din istoria FCSB.
Iulian Stoica
27.12.2025 | 18:27
Adrian Mutu intalnire de gradul 0 in a treia zi de Craciun Cosmarul FCSB a facut poza cu Briliantul
ULTIMA ORĂ
Adrian Mutu, întâlnire de gradul 0 în a treia zi de Crăciun. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Adrian Mutu a hotărât să plece în Qatar cu ocazia sărbătorilor de iarnă. „Briliantul” nu duce lipsă de activități, iar în ultima postare a expus o întâlnire cu un mare antrenor european, dar și cu „coșmarul” FCSB.

Adrian Mutu, întâlnire de gradul 0 în a treia zi de Crăciun

În ciuda faptului că se află în vacanță, Adrian Mutu nu poate sta departe de terenul de fotbal. În Qatar, antrenorul român a vizitat o bază sportivă superbă, asta după ce a primit o invitație de la Roberto Mancini, fost tehnician la Manchester City sau Inter.

ADVERTISEMENT

Roberto Mancini este antrenorul principal de la Al Sadd, club la care au evoluat în trecut jucători precum Andres Iniesta sau Jugurtha Hamroun. Adrian Mutu nu a refuzat invitația, iar pe rețelele de socializare a postat o fotografie de la terenul de fotbal.

Interesant este că Adrian Mutu a expus o fotografie și cu bunul său prieten Massimo Maccarone, care este secund la Al Sadd. Cu siguranță suporterii români nu îl vor putea uita vreodată pe atacantul italian, golurile acestuia eliminând FCSB din semifinalele Cupei UEFA în anul 2006.

ADVERTISEMENT
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e...
Digi24.ro
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”

Adrian Mutu, impresionat de condițiile de la Al Sadd

În mesajul atașat fotografiilor, Adrian Mutu s-a arătat impresionat de baza sportivă de care dispune Al Sadd, asta după ce le-a mulțumit atât lui Roberto Mancini, cât și lui Massimo Maccarone pentru invitație.

ADVERTISEMENT
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar....
Digisport.ro
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale

„O zi frumoasă și plină de inspirație. Am avut plăcerea de a vizita centrul sportiv Al Sadd, la invitația lui Roberto Mancini și a prietenului meu Massimo Maccarone.

Vă mulțumesc din suflet pentru invitație, primirea călduroasă și timpul petrecut împreună. Apreciez întreaga echipă a clubului pentru profesionalism și ospitalitate”, s-a arătat în postarea efectuată de Adrian Mutu pe pagina personală de Facebook.

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea s-a întâlnit cu directorul unui important turneu WTA în „raiul milionarilor”:...
Fanatik
Sorana Cîrstea s-a întâlnit cu directorul unui important turneu WTA în „raiul milionarilor”: ”Ne vedem la anul”
Clubul din La Liga, anunț cumplit în perioada sărbătorilor: „Antrenorul și trei dintre...
Fanatik
Clubul din La Liga, anunț cumplit în perioada sărbătorilor: „Antrenorul și trei dintre copiii săi au murit într-un tragic accident”
Cupa Africii 2025. Benin, victorie cu Botswana. Golul decisiv, înscris de un fotbalist...
Fanatik
Cupa Africii 2025. Benin, victorie cu Botswana. Golul decisiv, înscris de un fotbalist din Superliga României
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Șocant! Cine era vedeta Generației de Aur care 'tăia și spânzura' la națională:...
iamsport.ro
Șocant! Cine era vedeta Generației de Aur care 'tăia și spânzura' la națională: 'Le spunea colegilor să semneze cu Giovanni Becali și Dan Alban! Infractor, infractor era el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!