Adrian Mutu, întâlnire de gradul 0 în a treia zi de Crăciun! „Coșmarul” FCSB a făcut poză cu „Briliantul”

Adrian Mutu a hotărât să plece în Qatar cu ocazia sărbătorilor de iarnă. „Briliantul” nu duce lipsă de activități, iar în ultima postare a expus o întâlnire cu un mare antrenor european, dar și cu „coșmarul” FCSB.

Adrian Mutu, întâlnire de gradul 0 în a treia zi de Crăciun

În ciuda faptului că se află în vacanță, Adrian Mutu nu poate sta departe de terenul de fotbal. În Qatar, antrenorul român a vizitat o bază sportivă superbă, asta după ce a primit o invitație de la Roberto Mancini, fost tehnician la Manchester City sau Inter.

Roberto Mancini este antrenorul principal de la Al Sadd, club la care au evoluat în trecut jucători precum Andres Iniesta sau Jugurtha Hamroun. Adrian Mutu nu a refuzat invitația, iar pe rețelele de socializare a postat o fotografie de la terenul de fotbal.

Interesant este că Adrian Mutu a expus o fotografie și cu bunul său prieten Massimo Maccarone, . Cu siguranță suporterii români nu îl vor putea uita vreodată pe atacantul italian,

Adrian Mutu, impresionat de condițiile de la Al Sadd

În mesajul atașat fotografiilor, Adrian Mutu s-a arătat impresionat de baza sportivă de care dispune Al Sadd, asta după ce le-a mulțumit atât lui Roberto Mancini, cât și lui Massimo Maccarone pentru invitație.

„O zi frumoasă și plină de inspirație. Am avut plăcerea de a vizita centrul sportiv Al Sadd, la invitația lui Roberto Mancini și a prietenului meu Massimo Maccarone.

Vă mulțumesc din suflet pentru invitație, primirea călduroasă și timpul petrecut împreună. Apreciez întreaga echipă a clubului pentru profesionalism și ospitalitate”, s-a arătat în postarea efectuată de Adrian Mutu pe pagina personală de Facebook.