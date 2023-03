Adrian Mutu intervine în dilema Hagi – Dobrin, cine e „regele” fotbalului românesc. „Asta trebuie să înțeleagă toată lumea” Video exclusiv

peste Hagi, iar Adrian Mutu și-a spus și el părerea la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mutu, despre Gheorghe Hagi și Nicolae Dobrin: „Nu putem compara. Fac parte din două ere diferite”

Adrian Mutu i-a avut ca idoli atât pe Nicolae Dobrin, cât și pe Gheorghe Hagi, iar „Briliantul” a fost extrem de diplomat când a venit vorba despre cine este „Regele” fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

VIDEO MAI JOS:

„Ambii! Dacă ziceai înainte, ziceam toți trei. Nu putem compara Dobrin cu Hagi, pentru că fac parte din două ere diferite. Bineînțeles că au avut și lucruri pe care le-au făcut bine și nea’ Gicu Dobrin și Hagi. Și Mutu mai puțin”, a fost răspunsul lui Adrian Mutu la întrebarea cine e cel mai bun fotbalist din toate timpurile, .

Cu toate acestea, Adrian Mutu a admis un lucru extrem de interesant legat de duelul Hagi-Dobrin: „Nu putem compara pe acești doi jucători, pentru că ar fi trebuit să fie contemporani, să fi jucat cât mai mult în aceeași perioadă. Fotbalul s-a schimbat de pe vremea lui Gicu, când s-a trecut la Gică Hagi și dacă ar fi s-o luăm din punctul ăsta de vedere, fotbalul pe vremea lui Hagi era mai greu”.

ADVERTISEMENT

„Gâscanul” are însă și el un plus față de Gheorghe Hagi: „Dar cum spuneam, asta trebuit lăsat la… Eu cred că amândoi au fost jucători imenși și nu pot fi comparați pentru că nu fac parte din aceeași perioadă. Probabil fotbalul a fost mai dur în perioada lui nea Gicu, pentru că se fluiera mai puțin, dar cu mai multă presiune și mai rapid pe vremea lui Gică Hagi”.

„Briliantul” nici măcar nu vrea să se compare acești doi monștri sacri ai fotbalului românesc: „Pe mine nu mă mai puneți cu ei. Stai să mai treacă 20 de ani și să vedem unde mă puneți atunci. Gică are 60 de ani, eu am 44 ani. E diferență de 16 ani. Sper să zică unul cum am zis eu acuma, că am jucat în perioade diferite”.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu, declarații incendiare la FANATIK SUPERLIGA despre Hagi și Dobrin: „Pentru mine nu e rege”

Dănuț Lupu îl consideră pe Nicolae Dobrin cel mai valoros fotbalist român din istorie, ceea ce nu le-a picat deloc bine fanilor lui Gheorghe Hagi: „Eu nu m-am comparat niciodată cu Gică și nu am vrut să îi iau locul lui Gică. Nu știu de unde a venit chestia asta. Nu m-am comparat niciodată cu el, nu o să mă compar vreodată cu el, după părerea mea a fost Dorbin și restul.

Eu nu am spus că Hagi n-a fost fotbalist. L-am băgat la restul după Dobrin. Și la mașini spui Mercedes și restul. Când spun și restul mă refer la următorii 4-5, nu la milioane de fotbaliști. A fost unul dintre primii 3-4 fotbaliști, dar nu primul”, a declarat fostul mare fotbalist, la

ADVERTISEMENT

Ba, mai mult, Dănuț Lupu e de părere că Hagi nu a avut realizări decât în Turcia: „Nu e chestie de talent aici. Repet, jos pălăria în fața lui Gică ca fotbalist, dar a jucat doar la Galatasaray și la echipa națională. La echipa națională la ce jucători eram pe vremea aia nu era greu să joci doar când ai mingea. Execuții, jos pălăria. Nu îi pot reproșa nimic, dar nici lumea nu poate să îmi impună mie că e Rege.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu: „El a jucat doar la Galatasaray și la echipa națională”

(n.r. – deci pentru tine nu e rege, rege e Dobrin) Da. Gândește-te că Dobrin a stat 3 săptămâni în Spania. S-au rugat ăia de la Real Madrid și el n-a vrut să stea. Gândește-te că nașul meu, Balaci, nu se accidenta la 28 de ani. (n.r. – și Gică poate să îți spună că a jucat la Real Madrid și Barcelona) Nu. A făcut parte din lot. Hai să fim serioși. El a jucat doar la Galatasaray și la echipa națională”.

Dănuț Lupu consideră că Hagi își putea încheia rușinos cariera dacă nu era „Il Luce”, pe care apoi l-a criticat în mai multe rânduri, ceea ce l-a deranjat mult pe dinamovist: „Uitați câte meciuri are la Brescia în 3 ani. A mai fost o perioadă în care eu m-am certat cu el din cauză că vorbea urât de nea Mircea și dacă nea Mircea nu îl ținea 3 ani la Brescia, Gică era într-o perioadă foarte proastă și putea să dispară.

Și totuși nea Mircea l-a ajutat enorm de mult. (n.r. – cum adică a vorbit urât?) Era o perioadă acum vreo 10 ani că ce antrenor e nea Mircea și răutați d-alea de Generație, că era cu nea Puiu, normal”.

Nu uitați că Fanatik SuperLiga, emisiunea exclusivităților din sport, poate fi urmărită în fiecare zi de luni până vineri, ora 10:30, cu Horia Ivanovici și Ioana Cosma ca prezentatori. Este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .