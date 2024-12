Daniel Pancu și Marius Șumudică și-au aruncat vorbe grele după . „Pancone” a criticat stilul de joc al formației din Giulești, care a fost dominată la capitolul posesie, iar .

Adrian Mutu intervine în disputa Daniel Pancu – Marius Șumudică: „Credeam că-s prieteni! Poate vrea la Rapid”

Daniel Pancu a criticat modul în care Marius Șumudică a pregătit meciul cu Dinamo, când Rapid a fost surclasată la nivelul posesiei. Pancone a mai afirmat că stilul actual de joc nu se identifică cu istoria giuleștenilor, care obișnuiau să facă spectacol. „Șumi” s-a apărat și a spus că în momentul de față punctele sunt cele mai importante.

Adrian Mutu a intervenit în direct la „Don Mutu” în disputa creată între Daniel Pancu și Marius Șumudică. Fostul antrenor de la Rapid consideră că în momentul de față punctele sunt mai importante pentru formația din Giulești.

„Il Fenonemo” avea impresia că Daniel Pancu și Marius Șumudică erau prieteni, pentru că în perioada în care se afla pe banca tehnică a giuleștenilor era criticat de ambii. Adrian Mutu bănuiește că „Pancone” ar vrea să-i ia locul de antrenor lui „Șumi”, iar de aici ar fi pornit reacția sa.

„(n.r Cine are dreptate? Să fie joc spectaculos sau să se facă puncte?) Mie mi-ar plăcea să fie un mix, să faci spectacol și să iei puncte. Câteodată te afli în momente în care ai nevoie mai mare de puncte.

Eu, ca antrenor, când am venit la Rapid am primit din prima vorba aceasta: ‘decât un gol urât, mai bine o bară frumoasă’. Înțeleg ce vrea să zică Pancu, că pe Giulești trebuie să fie spectacol. Când am fost acolo am spus că o bară frumoasă nu mă încălzește cu nimic și că prefer un gol cu cârja.

„Poate e și altceva între Pancu și Șumudică”

Cert este că Pancone se leagă și de faptul că Rapid nu a câștigat cu nicio echipă de la locul 7 în sus, ceea ce e îngrijorător. Ei acolo sunt prieteni, nu e frumos să se atace între ei. Am văzut ce a spus și Șumi de Pancone. Nu știu dacă e doar fotbal aici, poate e și altceva între ei, dar părea că sunt prieteni.

Eu am crezut că sunt prieteni, pentru că în momentul în care eram eu antrenor acolo erau amândoi pe mine, iar acum văd că se ceartă între ei. Probabil și Pancone vrea să ajungă la Rapid.

Rapid are nevoie, după părerea mea, de performanță, de puncte. Eu aș fi vrut ca Rapid să câștige și putea să câștige, pentru că pe foaie este mai valoroasă decât Dinamo. Nu ar trebui să existe bucurii exagerate după un egal, dar e bine că s-au făcut puncte.”

Adrian Mutu, intervenție în conflictul Pancu - Șumudică