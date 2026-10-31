Adrian Mutu intervine în scandalul Șucu – Pancu de la Rapid: „Ca părinte, îți dorești acest lucru”

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Adrian Mutu (47 de ani) a fost prezent la evenimentul organizat de AD Prive, brand deținut de Alberto Dobre, cu care colaborează pe plan vestimentar de un deceniu. Cu ocazia participării la concertul de vioară și violoncel, Adi Mutu a vorbit despre subiectele momentului din fotbalul românesc. „Briliantul” a analizat situația lui Andrei Șucu, scandalul rasismului din România și a vorbit despre posibilitatea de a prelua naționala U21 a României.

Ce părere are Adrian Mutu despre decizia lui Daniel Pancu de a-l introduce pe Andrei Șucu în Rapid – Csikszereda

Daniel Pancu i-a oferit 45 de minute lui Șucu Jr. în meciul Rapid – Csikszereda, însă, după o repriză ștearsă, l-a înlocuit la pauză. Antrenorul giuleștenilor fotbalist, pentru a realiza că mai are nevoie să muncească foarte mult pentru a face față la nivelul SuperLigii României. Adrian Mutu este de acord cu decizia lui Pancu și este de părere că nu ar fi existat un moment mai prielnic decât meciul cu ultima clasată:

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„Ce înseamnă nepregătit? Andrei, când a intrat cu FC Argeș, a dat și gol. Eu nu cred că Pancu a greșit. Când i se dă o șansă contra unei echipe permisive pentru Rapid, cu toate că istoria meciului a spus altceva, dar pe foaie Rapid era net favorită în fața lui Csikszereda. E momentul oportun să vezi cum se comporta un copil ca titular. Nu este greșită strategia din partea lui Daniel. Putea să fie și invers. Să vedem un jucător care se ridică la un nivel bun și care devine o soluție pentru Rapid.

Cred că dacă nu era băiatul patronului nu se vorbea atât de mult. Apropo, eu l-am debutat pe fratele lui în Cupa României. Pe Dan Șucu nu știu cât îl interesează să joace băiatul său. Cu siguranță, ca părinte, își dorește acest lucru, dar este profesionist și sigur nu intervine în mod direct pentru acest lucru. Când eram mici, toți aveam tupeul ăla și nebunia de care ai nevoie. Acum, probabil l-a mai adus cu picioarele pe pământ și o să-și dea seama că trebuie să mai lucreze”, a declarat Adrian Mutu.

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Adrian Mutu îl înțeapă pe Marius Șumudică după scandalul rasismului

Adrian Mutu îl felicită pe din meciurile cu Dinamo și U Cluj, însă „Briliantul” crede că antrenorul lui CFR Cluj nu era cea mai potrivită persoană să facă acest lucru: „Una este să vorbim despre scandările galeriilor și una este ce s-a întâmplat cu Șumudică. Voi trece prin ambele, pentru că așa este corect. Nu cred că este corect ce strigă galeriile. Cred că este o formă de rasism. Aceste scandări există de o grămadă de timp și nu s-a făcut nimic. Sper ca în viitor să se ia măsuri. În al doilea rând, tocmai el, Șumudică, care este cel mai mare instigator din fotbal, cu tot felul de gesturi și glume, fix el a fost victima.

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N-am ce să comentez mai multe, îl știm pe Marius cum e. Ceea ce a făcut bun este faptul că a făcut o sesizare, chiar dacă nu era persoana cea mai potrivită să facă acest lucru. Apoi a apărut pe social media ce striga el în trecut în vestiar cu jucătorii. De-asta spun că nu a fost cea mai potrivită persoană, dar intenția este bună. (n.r. – ce trebuie făcut?) Să dăm o amendă…este greu să civilizezi pe toată lumea. Ați văzut ce s-a întâmplat… după ce a zis Șumudică, au început și mai rău să facă. Oamenii, dacă văd că te ataci, nu se vor opri, pentru că vor încerca să intre în capul tău. Nu există fotbalist sau antrenor să nu aibă o astfel de experiență. Înainte făceau parte din decor, acum am devenit sensibili”, a mai declarat Adi Mutu în cadrul evenimentului organizat de AD Prive.

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Revine Adrian Mutu la naționala U21? Răspunsul fostului selecționer

În trecut, Adrian Mutu a mai condus naționala de tineret a României, fiind chiar una dintre primele experiențe din antrenorat. Ulterior, el a mai antrenat FCU Craiova, Rapid București, Neftchi Baku, CFR Cluj și Petrolul Ploiești, însă în prezent este liber de contract. După ce Costin Curelea a fost demis, Mutu ar urma să-i ia locul și să devină din nou selecționer al naționalei U21: „Nu am de ce să-mi pregătesc costumul de selecționer. La cum știu eu că merg lucrurile la FRF, probabil din ianuarie veți afla. Mie-mi place să lucrez cu jucători tineri, care au pasiune de a ajunge mari fotbaliști. Sper ca viitorul selecționer să aibă o generație bună, așa cum am avut-o eu. Eu am avut o generație bună. Eu riscul ăsta mi l-am mai asumat o dată, deci nu ar fi prima oară dacă ar fi să fiu eu alesul. Este o responsabilitate pe care și Hagi a cunoscut-o înainte de a-și da acceptul la echipa națională.

Eu sper ca România să aibă rezultate bune, iar următoarea strategie pe care o va aplica Gică să dea roade și să-i dea încredere pentru viitor. Campania aceasta este compromisă, așa că nu avem altceva de făcut decât să o pregătim pe următoarea”, a explicat Adrian Mutu.

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Adrian Mutu, cel mai pretențios client al lui Alberto Dobre

Alberto Dobre colaborează cu Adrian Mutu de zece ani. El a dezvăluit că „Briliantul” este atât cel mai cunoscut, cât și cel mai pretențios colaborator al său, fiind și ambasadorul brandului: „(n.r. – cine este cel mai cunoscut fotbalist pe care l-ați îmbrăcat?) Adrian Mutu, care este și brand-ambasadorul nostru, dar am îmbrăcat și fotbaliști străini, cum ar fi Mario Jardel. Adrian este foarte pretențios. Noi l-am îmbrăcat la nuntă, l-am convins să poarte papion și pe el, pentru că el voia cravată. Pot spune că în ultima vreme, fotbaliștii se îmbracă din ce în ce mai bine. Înainte erau mai mult casual, dar acum, la petreceri, au ținute mult mai elegante decât jeanși și sacou”, a spus Alberto Dobre.

„Am doar niște culori în care mă îmbrac. În primul rând, nu-mi place papionul, chiar dacă la nuntă l-am avut. Am doar unele materiale în care mă îmbrac… tot felul de detalii. Aici nu mai vorbim de o colaborare de 10 ani, ci de o relație de prietenie. Alberto este un om foarte atent la detalii”, a fost răspunsul lui Mutu.