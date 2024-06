Adrian Mutu, interviu tare înainte de debutul „tricolorilor” la EURO: „Locul 2 în grupă trebuie să fie al României”. Exclusiv

după un sezon încărcat. A avut o jumătate de an intensă la Neftci Baku, apoi câteva luni cu adrenalina în gât pe banca ardelenilor de la CFR Cluj. Și-a găsit timp pentru o discuție țintită cu FANATIK despre turneul final continental. Și cine ar fi mai în măsură să discute despre decât co-golgeterul all-time al naționalei României, 35 de goluri ca și Gică Hagi? Mutu vorbește din propria experiență, de jucător la două turnee finale de Euro, dar și selecționer al naționalei de tineret acum 3 ani.

Adrian Mutu înainte de debutul României la Euro 2024: „Am fost puțin sceptic la începutul preliminariilor”

Adi, care crezi tu că au fost atuurile calificării naționalei României la Euro 2024?

– În primul rând, forța grupului și inspirația lui Edi Iordănescu. Avem jucători valoroși, dar împreună au dovedit că, după un început mai dificil, s-au mobilizat bine. Edi Iordănescu a reușit să scoată în evidență spiritul de echipă.

La începutul preliminariilor, tu credeai că ne putem califica? Din 10 români, 9 spuneau probabil nu!

– Credeam, eu sunt al 10-lea! Am devenit puțin sceptic după primele meciuri, dar apoi am revenit la ceea ce credeam la început. Bineînțeles că, probabil, am și o doză de subiectivism, pentru că fiind un fost fotbalist al echipei naționale și un naționalist convins, bineînțeles că țin cu România!

Adrian Mutu îl laudă pe selecționer: „Îmi place la Edi că are principii sănătoase și valori pe care nu și le schimbă”

Care crezi că a fost momentul în care tot grupul de la națională a crezut? Meciul din Elveția, 2-2?

– Exact. Meciul acela când am revenit de la 0-2 cu Elveția. Atunci a fost un moment psihologic pentru echipa națională, un boost mare de încredere în propriile forțe și s-a văzut apoi în rezultatele pe care le-am obținut, terminând neînvinși.

Ți s-a părut că meciul din Ungaria, cu Israel, a arătat o echipă a României cu mentalitate și valoare de Euro?

– Era un meci important pentru noi la momentul acela. Trebuia să gestionăm bine situația și am făcut-o. Mi-a plăcut forța grupului și mi-a plăcut atitudinea băieților în acea partidă. Au știut cum să gestioneze niște momente cheie, pentru că era un meci important de „care pe care”.

Cum ți se pare antrenorul Edi Iordănescu?

– Este un tehnician foarte bun. Îmi place că are anumite principii și valori pe care merge și nu și le schimbă, principii sănătoase. Nu am asistat la niciun antrenament al lui, dar am auzit doar cuvinte frumoase despre el.

„Mitriță are valoare, are cifre foarte bune, dar nu doar asta contează ca să fii selecționat”

Cum ți se pare, ca antrenor, lotul naționalei prezent în Germania?

– Este echilibrat, Trebuie să te gândești strategic la meciurile care sunt. Edi știe foarte bine cum a făcut acest lot. Dacă vrei să mă întrebi de neconvocările unuia sau altuia, în special a lui Mitriță, care a fost pe buzele tuturor, un subiect deschis în spațiul public, cred că Edi Iordănescu știe foarte bine ce face. El a explicat și a dat niște semnale în care a spus că forța echipei, disciplina în cadrul grupului sunt foarte importante pentru el. Este un atu pe care naționala îl are ca să facă performanță.

Asta înseamnă că semnalele selecționerului nu au fost percepute corect de Mitriță?

– Din cauza problemelor din trecut cu Mitriță și a faptului că, prin atitudinea lui, s-a îndepărtat de echipa națională, Edi a fost convins în alegerea pe care a făcut-o. Dacă e să ne gândim și la Mitriță, ce sezon a avut, părerile sunt împărțite. Nu pot să spun dacă ar fi meritat sau nu, dar are cifre foarte bune. Nu vreau să vorbesc prea mult pentru că nu sunt în pielea lui Edi ca să știu ce s-a întâmplat între echipa națională și Mitriță. Dar Mitriță a arătat că are valoare, are cifre foarte bune în acest sezon. Bineînțeles că nu doar asta contează pentru a fi selecționat.

„Chiricheș a avut momente bune, dar și multe accidentări. Nu cred că se punea problema să-l cheme”

Un alt criteriu important în alegerile lui Edi Iordănescu au fost jucătorii cu care el a calificat România la Euro 2024.

– Și aici sunt păreri și păreri. Poți să spui că este o răsplată a celor care au calificat echipa națională să facă parte din acest grup pentru Europene, dar în același timp trebuie să te gândești efectiv și la interesul echipei naționale. Iar jucătorii cei mai în formă ar trebui să fie acolo. Fiecare antrenor gândește strategic și are mai multe puncte de vedere pe care noi, toți cei de afară, nu le știm. Vom vedea dacă Edi a avut sau nu dreptate la acest european.

Un alt nume apărut în polemica selecției, în afară de Mitriță, a fost Chiricheș. A tras din greu să prindă Euro. Tu l-ai fi adus pe Chiricheș?

– A avut momente bune la FCSB, dar a avut parte și de multe accidentări. Mi se pare că a terminat sezonul accidentat, deci nu cred că se punea problema să-l cheme.

„Eram foarte emoționat când am debutat la Euro în meciul cu Germania”

Adi, ce ai simțit tu, ca tricolor, jucând pentru România la Euro?

– Am avut două Europene ca jucător. Cam știu ce înseamnă un Campionat European. Pe vremea mea un Campionat European era mai greu decât un Campionat Mondial. Nu am participat la un Campionat Mondial, dar din ce am văzut și ce am simțit, forța unui Campionat European e tot timpul mai mare. E dată de echipele participante. În Europa, fotbalul e mult mai dezvoltat. Acum s-a echilibrat cam peste tot în lume, dar pe vremea aceea fotbalul în Europa era mult mai dezvoltat. Riscai să pici în grupe incredibil de grele, așa cum ni s-a întâmplat nouă la fiecare campionat european la care am participat, cu Portugalia, Germania, Anglia…

Vreau să-mi povestești puțin. Ai debutat la Euro 2000 contra Germaniei. 17 minute. Apoi ai fost pe bancă împotriva Portugaliei și ai jucat 90 de minute cu Anglia, când ne-am calificat.

– Știu, îmi aduc aminte foarte bine. Eram foarte emoționat atunci când am intrat cu Germania, care a fost tot timpul o forță în Europa și este. Portugalia avea jucători incredibili la vremea aceea. Iar meciul cu Anglia…

45 de ani a împlinit Adi Mutu pe 8 ianuarie 2024. S-a retras ca jucător în 2016, a debutat ca antrenor în 2018

Adi Mutu, dezvăluiri după 24 de ani: „Eu trebuia să bat penalty-ul cu Anglia, în 2000, dar Ganezul era foarte greu de oprit…”

Am câștigat cu 3-2, din penalty-ul transformat de Ganea în minutul 89, cu Hagi suspendat…

– Da, am ieșit din acea grupă după acel meci incredibil cu Anglia. „Ganezul” a dat golul de 3-2, dar au fost momente incredibile cu golul lui Cristi Chivu, când am deschis scorul. Ne-au întors la 2-1, apoi am revenit noi la 3-2, Dorinel Munteanu și „Ganezul” pe final! Au fost momente foarte frumoase, Hagi era suspendat, da. Ne-am bazat mai mult pe forța echipei și am reușit să câștigăm acel meci chiar și fără Hagi!

Apropo de acel meci, Ganea a luat mingea și s-a dus să execute. Nu s-a mai înțeles nimeni cu el?

– Da. În mod normal eu aș fi fost cel care bătea, dar în acel moment așa a simțit „Ganezul”. A luat mingea și bineînțeles că e foarte greu de oprit atunci când își pune ceva în cap! Nu mai contează, important este că a dat gol. A avut inspirație pe moment și i-a ieșit. Am câștigat acel meci incredibil de greu.

„Cu Italia, Hagi a dat bară din pasa mea de 60 de metri. Atunci am schimbat rolurile”

Au urmat optimile de finală cu Italia. Ai jucat tot meciul, Hagi a luat roșu. Cum ai trăit din teren?

– A fost un alt meci nebun, într-adevăr. A fost o intrare dură a lui Gică pe vremea aceea. Ne-a costat puțin în economia meciului. L-am pierdut pe Gică pe teren, ne-am pierdut identitatea și forța pe care o aveam la momentul respectiv. Dar și noi puteam să înscriem prin Hagi, când a dat lob peste portar, iar mingea s-a dus în bară! Era chiar din pasa mea de vreo 60 de metri.

Îți mai aduci aminte la ce scor a fost bara lui Gică?

– La 0-1, cred. Am schimbat puțin rolurile atunci. De obicei Gică Hagi trimitea pasele de 60 de metri, atunci am pasat eu.

Da, atunci tu ai fost cu pasa și Hagi cu execuția.

– Italia era una dintre favorite. Am încercat să revenim, dar ne-a costat eliminarea lui Gică Hagi. Dacă dădeam gol, probabil s-ar fi schimbat meciul acolo. Astea sunt momente în fotbal, câteodată sunt cu tine, câteodată nu. În cazul ăsta, momentele nu au fost de partea noastră.

Amintirile de la Euro 2008: „L-am auzit pe Buffon când îi cerea lui Zambrotta mingea, să i-o dea „acasă”. Am plecat mai devreme!”

În 2008, altă „grupă a morții” pentru România: Franța, Italia și Olanda.

– Italia și Franța tocmai jucaseră cu doi în urmă, la Berlin, finala Campionatului Mondial. Plus Olanda care era o forță incredibilă. Primele două meciuri au fost uluitoare: 0-0 cu Franța și 1-1 cu Italia. Toată lumea își aduce aminte doar de penalty-ul ratat, dar de golul meu, nu! Singurul gol marcat de România la Euro 2008 eu l-am dat!

Fostul tău coleg de la Juventus, Gianluca Zambrotta, a pasat înapoi și ai interceptat.

– Da, am auzit un dialog între Zambrotta și Buffon. A fost o pasă în diagonală a lui Contra. Tot așa, o pasă lungă de vreo 50 de metri pentru mine. Mingea a fost puțin scurtă, dar, în timp ce balonul era în aer, l-am auzit pe Buffon când cerea mingea lui Zambrotta, să i-o dea „acasă”. Eu știind italiană, jucând în Italia la acea vreme, bineînțeles că am plecat dinainte spre Buffon și am reușit să prind mingea până să ajungă la el. Am trimis sub transversală. A fost un moment incredibil pentru că echipa a jucat bine. Dacă transformam și penalty-ul, am fi câștigat acel meci cu campioana mondială.

Cu victorie contra Italiei, România era calificată după cele două meciuri cu campioana și vicecampioana mondială!

– A fost un moment foarte important, unul dintre cele mai frumoase sau cele mai bune evoluții ale echipei naționale din toate timpurile împotriva unei campioane mondiale.

Toată povestea penalty-ului „istoric” ratat în fața lui Buffon

La penalty-ul ratat ai avut vreun dialog cu Buffon?

– N-am vorbit nimic. Știam că mă cunoaște. Am jucat atât unul contra celuilalt în campionatul Italiei de foarte multe ori, dar am și fost colegi un an și jumătate la Juventus. Mă cunoaștea, știa că preferam să dau jos în dreapta portarului. De cele mai multe ori, acolo era lovitura mea preferată și am zis să schimb de data asta, să dau pe centru. El s-a dus în partea stângă, probabil credea că eu mă gândesc că el știe că dau acolo. S-a dus în acea parte gândindu-se că schimb. Într-adevăr, am schimbat, dar m-am gândit să dau pe centru. Erau acele mingi Adidas care aveau o greutate ciudată, erau mult mai ușoare decât mingile Adidas normale. Când am lovit-o, am lovit-o prea bine, dacă loveam prost se ducea exact pe centru. Eu n-am vrut să dau la semi-înălțime, eu am vrut să dau sus. A fost și noroc pentru Buffon, pentru că din mână i-a venit în picior și uite așa s-a terminat 1-1 acel meci.

Ce s-a întâmplat apoi? 0-2 cu Olanda.

– Cu Olanda practic n-am mai avut forță să batem. Olanda a fost net superioară cu toate că a jucat cu garnitura a doua pentru că era deja calificată. Dacă nu mă înșel, bătuseră cu 4-1 pe Franța. Chiar dacă au jucat cu garnitura a doua asta nu înseamnă că jucătorii nu au valoare, dacă te uitai la ce nume sunt în teren. În fine, nu am avut forță. Am avut doar eu o ocazie sau două. Niște șuturi de la distanță. În rest, nu prea am ajuns la poarta lor.

„Generația mea a prins din păcate seceta calificărilor la Mondiale”

Spuneai mai devreme de Mondial. Este un regret al carierei tale că n-ai ajuns să joci la un turneu final mondial?

– Nu pot să spun regret, dar mi-ar fi plăcut să văd… În general, turneele finale sunt cam la fel, dar un Mondial ar fi fost parte din CV-ul meu. Mi-ar fi plăcut să văd cum e să joci la un Campionat Mondial. Din păcate, a fost o perioadă în care România n-a participat la Mondiale și uite că perioada aceea am prins-o chiar eu. Din 1998 n-am mai fost. E o perioadă de secetă la naționala României la Mondiale și din păcate am prins-o și eu.

Perioada de secetă nu s-a terminat nici acum, deși tu te-ai retras de 8 ani.

– Din păcate, așa este. Dar sper ca la următorul Mondial această generație tricoloră să se califice.

– Nu.

Bogdan Stancu, cu două goluri din penalty în 2016!

– Wow! Asta reflectă cam câte goluri am dat noi la un turneu final european.

Da, tu ai unul, cel cu Italia, Hagi nu are niciunul!

– Incredibil!

Golul contra unei legende cu care l-a egalat pe Gică Hagi la națională

Povestește-mi ultimul tău gol la națională. A fost la Budapesta, în acel 2-2 din 22 martie 2013. Al 35-lea tău gol „tricolor”.

– Din penalty. Nu pot să spun că a fost un gol foarte greu. Eram pe val și important este că portarul Ungariei era o legendă. Celebrul Gabor Kiraly! Acest lucru a făcut ca acel gol să fie mai greu. Era un portar excelent, cu foarte multă experiență. Îmi aduc aminte când am luat mingea că mă și gândeam: „Uite, mă, dintre toți portarii, din toate naționalele, am în față unul legendar cu atâta experiență, tocmai când trebuie să dau golul cu care să egalez recordul all-time al lui Gică Hagi”!

Era tot în pantaloni și atunci, nu?

– Daaaa… Tot cu pantaloni. Am zis că n-o să-l las să-mi strice petrecerea și faptul că trebuie să ajung pe primul loc. Nu l-am lăsat să-mi strice bucuria și l-am executat scurt în dreapta, unde ți-am spus că-mi place să bat. N-a avut nicio șansă!

35 de goluri a dat Mutu pentru echipa națională în 77 de partide. Este liderul marcatorilor, la egalitate cu Gică Hagi

„Ne-au furat, sincer, cu Ucraina. Arbitraj bielorus, vorbeau între ei în limba rusă”

Mandatul de la naționala de tineret este printre cele mai bune mandate ale tale. 1,71 de puncte pe meci. A fost un singur eșec în 7 meciuri, cel contra Ucrainei!

– Ne-au furat atunci, sincer. A fost un meci cu scandal, arbitraj bielorus, ceva de genul acesta. Vorbeau între ei în limba rusă și n-a fost corect. Noi am avut și bară în minutul 83, cu Pașcanu dacă nu mă înșel. A fost un meci în care s-a dictat un penalty foarte controversat, așa cum a fost și penalty-ul din meciul cu Danemarca de la Ploiești. A fost fault în afara careului. Chiar dacă am pierdut și rămâne în statistică, cu Ucraina a fost un meci în care am întâlnit o echipă incredibil de bună, o generație foarte bună. Dar consider că nu am pierdut, pentru că am făcut un meci foarte bun.

A urmat un turneu final foarte bun la U21, în Ungaria. N-am pierdut în grupă, dar am ratat calificarea.

– Iar am avut o grupă teribilă. Germania și Olanda, care au fost finalistele, Germania câștigând acel turneu, nu au reușit să ne învingă! Plus că am jucat cu țara organizatoare. Mai greu decât atât, ce poate să fie? Am jucat de la egal la egal, poate Germania ne-a fost puțin superioară, dar a trebuit să schimb echipa atunci, pentru că deja intervenise oboseala la băieți. Îmi aduc aminte de meciul extraordinar pe care l-am făcut cu Olanda, i-am dominat. Poate meritam mai mult. Am avut multe ocazii mari la 1-1. A fost un turneu final reușit. Chiar dacă n-am trecut de grupe, am fost neînvinși! De cine? De finalistele turneului!

Am început cu naționala lui Edi Iordănescu, terminăm cu ea. Ne calificăm din această grupă cu Ucraina, Belgia și Slovacia?

– Sincer, avem șanse mari. Pe hârtie, superioară ne este clar Belgia. La nivel de nume, decât al nostru, dar asta nu le dă dreptul să ne fie superiori. Eu nu cred că ne sunt superiori! Nici Ucraina, nici Slovacia. Locul 2 ar trebui să fie al nostru!

1,71 este media de puncte a lui Adi Mutu ca selecționer al naționalei de tineret: 7-3-3-1, golaveraj 10-5

„Munca de selecționer trebuie făcută de antrenori cu mai multă experiență”

Ce preferi, selecționer sau antrenor de echipă de club?

– Nu pot să zic că este mai dificil sau mai ușor, pentru că nu așa cataloghez munca dintre selecționer și antrenor. Sunt două lucruri diferite, sunt două job-uri total diferite. În munca de selecționer faci foarte multă analiză și e nevoie și de un altfel de fler. Selecționerul alcătuiește o echipă și un sistem în funcție de calitățile jucătorilor pe care-i convoacă. Nu ai jucătorii la dispoziție decât foarte puțin timp înaintea meciurilor și atunci perioada aceea este definitivă în a consolida niște idei. Totul se face pe repede înainte la nivel tactic. În timp, trebuie să creezi un nucleu pe care să te bazezi și jucători care se cunosc sau care au mai jucat mult timp împreună pentru a putea avea o echipă solidă și consolidată.

Munca de antrenor la echipa de club este diferită. Mie îmi place mai mult pentru că este un job de zi cu zi, în care ai șansa de a forma o echipă. Ești cu ei în fiecare zi, reușești să îmbunătățești abilitățile jucătorilor. Sunt două lucruri diferite, dar care pe mine m-au ajutat mult, pentru că am analizat foarte multe meciuri, ceea ce m-a făcut bun și în analiză. Să știu să analizez meciurile, să știu să citesc adversarul sau anumite lucruri pe care le repetă adversarul sau scheme pe care le dezvoltă în timpul meciului. M-a ajutat foarte mult, dar sunt două lucruri diferite. Mie unul îmi place mai mult munca de antrenor pentru că cea de selecționer trebuie făcută de niște antrenori cu mai multă experiență la o vârstă mai înaintată. Acolo e mult fler și un antrenor cu experiență are avantaj în acest caz.

Meciurile lui Adi Mutu la Euro ca jucător (6 meciuri, 1 gol)

12 iunie 2000 (grupă): România – Germania 1-1 (a intrat în minutul 73 în locul lui Hagi)

România – Germania 1-1 (a intrat în minutul 73 în locul lui Hagi) 17 iunie 2000 (grupă): România – Portugalia 0-1 (rezervă neutilizată)

România – Portugalia 0-1 (rezervă neutilizată) 20 iunie 2000 (grupă): România – Anglia 3-2 (90 de minute)

România – Anglia 3-2 (90 de minute) 24 iunie 2000 (optimi de finală): România – Italia 0-2 (90 de minute)

9 iunie 2008 (grupă): România – Franța 0-0 (a jucat 78 de minute, schimbat cu Marius Niculae)

România – Franța 0-0 (a jucat 78 de minute, schimbat cu Marius Niculae) 13 iunie 2008 (grupă): România – Italia 1-1 (gol în 55, penalty ratat în 82; schimbat în minutul 88 cu Cociș)

România – Italia 1-1 (gol în 55, penalty ratat în 82; schimbat în minutul 88 cu Cociș) 17 iunie 2008 (grupă): România – Olanda 0-2 (90 de minute)

Meciurile lui Adi Mutu la Euro ca selecționer U21 (3 meciuri, 1 victorie, 2 egaluri)

24 martie 2021 (grupă): România U21 – Olanda U21 1-1 (Ciobanu 20)

România U21 – Olanda U21 1-1 (Ciobanu 20) 27 martie 2021 (grupă): România U21 – Ungaria U21 2-1 (Mățan 70, Pașcanu 87)

România U21 – Ungaria U21 2-1 (Mățan 70, Pașcanu 87) 30 martie 2021 (grupă): România U21 – Germania U21 0-0

„Lipsa de răbdare l-a costat pe Mititelu. Nu credeam niciodată că poate retrograda!”

De la naționala de tineret te-ai dus la FC U Craiova, care a retrogradat vara asta. Credeai că va ajunge aici, cu lotul și cu jucătorii pe care îi are Mititelu?

– Sincer, nu știu ce s-a întâmplat acolo. N-am crezut și nu credeam niciodată că FC U Craiova poate să retrogradeze la ce lot a avut! Probabil s-a întâmplat ceva la nivel intern și lucrurile s-au stricat. Schimbările dese de antrenor au dus la o destabilizare și asta s-a văzut. Este clubul care a schimbat cei mai mulți antrenori în ultimii 3 ani! Nu poți face lucrul ăsta. Încă o dată se dovedește că, fără o stabilitate din toate punctele de vedere, și nu mă refer la doar cea financiară, staff, nu se poate construi nimic. Lipsa de răbdare pe care a avut-o patronul s-a văzut și l-a costat.

Ai mai vorbit cu ?

– Am vorbit. Lipsa de răbdare l-a costat foarte mult.

„Nu sunt supărat că nu am fost invitat, dar merită pe deplin să omagiem Generația de Aur”

Nu ai fost invitat la meciul Generației de Aur?

– Nici nu am văzut meciul, pentru că eram plecat în vacanță, cu familia. Nu am fost invitat într-adevăr, dar nu cred că e vreo problemă. Lucrurile trebuie văzute dintr-un alt punct de vedere. Această generație merită toate aplauzele de care au avut parte pe „Arena Națională” și de căldura cu care au fost primiți jucătorii. Nu sunt supărat și îi înțeleg pentru că eu fac parte din altă generație. . Nu sunt supărat pentru asta.

Mă bucur că au făcut acest meci și mă bucur că i-am văzut jucând împreună. Nu am niciun fel de problemă. Eu spun că este generația care ne-a reprezentat cel mai bine, cea mai bună generație a noastră. Nu poți să spui aur, neaur. Este cea mai bună generație a noastră din toate timpurile. Merită pe deplin să-i omagiem, pentru că au și ei o vârstă, vor să simtă căldura pe care merită să o aibă. Eu am fost omul care am apreciat foarte mult, fiind atunci un copil. , eu îi apreciam foarte mult, cum o fac și acum. Bravo lor și mă bucur că au avut parte de un meci frumos de retragere!

