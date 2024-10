Adrian Mutu, invitat de onoare la centenarul Petrolului Ploiești: „Mi-ar plăcea să antrenez toate echipele la care am jucat”

Adrian Mutu a fost prezent în tribunele celor de la Petrolul Ploiești. . Fostul atacant a evoluat pentru formația din Ploiești între ianuarie și septembrie 2014.

„Briliantul” nu a spus „nu” la Petrolul

Petrolul Ploiești a împlinit 100 de ani de la înființare. Denumită Juventus București la început, echipa și-a schimbat numele ulterior în 1940. Juventus București a fuzionat cu AS Distribuția Petrol București, iar în 1952 s-au mutat în Ploiești. Astfel, echipa a devenit Petrolul Ploiești.

Pentru a celebra 100 de ani de istorie, „Lupii Galbeni” au organizat o partidă amicală cu formația olandeză Vitesse Arnhem. Printre gloriile petroliștilor, Adrian Mutu a luat parte la eveniment. Fostul internațional a îmbrăcat tricoul ploieștenilor în 2014.

„Il Fenomeno” nu ar răspunde negativ la o posibilă ofertă pentru postul de antrenor la Petrolul. Fostul atacant a dezvăluit că ar antrena oricare echipă la care a defilat ca jucător. Acum nu multă vreme, , „Briliantul” a declarat că ar fi încântat să fie la „cârma” trupei italiene pe care o iubește.

”A fost o perioadă bună la Petrolul, dar se putea și mai bună, am jucat și cupele europene. Le mulțumesc pentru invitație, am onorat-o pentru că m-am simțit bine aici și mai ales pentru primirea pe care am avut-o atunci când am semnat Petrolul.

Trebuia să vin, sub formă de respect adresată suporterilor. Am simțit o apreciere deosebită din partea suporterilor. (n.r. Visezi la un moment dat să antrenezi și Petrolul?) Da, mi-ar plăcea să antrenez toate echipele la care am jucat”, a declarat Adrian Mutu conform .

Adrian Mutu: Petrolul, Fiorentina sau Dinamo?

Perioada la Petrolul Ploiești a fost una scurtă. Totuși, fostul internațional s-a bucurat că a jucat în cupele europene cu „Lupii Galbeni”, așa cum a declarat. Dar marea sa flebețe din România este Dinamo București, formație la care a câștigat un titlu și cupa României.

Adi Mutu este mulțumit de strategia pe care a implementat-o Zeljki Kopic la Dinamo. Tehnicianul „Câinilor” a dus-o pe formația din Ștefan cel Mare pe locul 5 în clasamentul Superligii. Liderul U Cluj este la cinci puncte distanță de bucureșteni.

„Dinamo îmi place că începe să-și revină, și nu neapărat fotbalistic, pentru că practică un joc frumos cu acest antrenor Kopic, îmi place că-și revine și din punct de vedere financiar, începe să fie stabilitate.

Dar mi-aș dori foarte mult, mi-ar plăcea ca într-o zi să antrenez și Dinamo. Pentru că acolo am avut succes ca jucător, poate cel mai mare succes în România, câștigând Cupa și campionatul cu ei, într-un an de zile cât am jucat acolo. Normal că mi-aș dori.

Și mi-ar plăcea foarte mult ca în sfârșit să se termine telenovela asta cu stadionul și să-i dea drumul la construcție. Pentru că atunci când va avea propriul stadion, galeria lui Dinamo va fi una dintre cele mai frumoase din România”, a mai adăugat Mutu.

Î , Adrian Mutu a declarat că ar fi interesat de un post de antrenor la Fiorentina. „Briliantul” a fost invitat la meciul dintre Fiorentina și AC Milan câștigat de trupa „Viola” cu 2-1.