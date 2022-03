Adrian Mutu, ironizat de Marius Șumudică la plecarea în Arabia Saudită: „Dacă s-a iritat, să-și dea cu alifie”

Marius Șumudică (51 de ani) a plecat în Arabia Saudită pentru a-și . Deși era pe cale să se răzgândească, antrenorul nu mai are nicio șansă să participe la , care va avea loc sâmbătă, 26 martie, de la ora 18:00. Cu toate acestea, „Șumi” n-a ezitat să-l ironizeze pe Adrian Mutu (43 de ani).

Marius Șumudică, ironii la adresa lui Adrian Mutu: „Eu nu sunt ranchiunos”

Cu „Briliantul” pe bancă, alb-vișiniii au trei victorii la rând, două cu Academica Clinceni (1-0, 1-0) și una cu Dinamo (3-1). Nou promovata este pe locul al doilea în play-out-ul din Casa Pariurilor Liga 1, cu 26 de puncte, trei mai puține decât FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

„Celor de la Rapid le doresc baftă. Și lui Mutu. Nu am… A fost ceva de moment, eu nu sunt ranchiunos. La adresa lui Mutu nu am avut critici. Este antrenor… Dacă s-a iritat, să-și dea cu alifie. Poate-i trece. Nu este nicio problemă.

Cu mine, Rapid nu a luat legătura și nu s-au purtat negocieri, nu am fost întrebat nimic. Ce să aleg?”, a declarat Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Șumudică, despre negocierile cu Al Shabab

Al Shabab este pe locul 4 în prima ligă din Arabia Saudită, cu 47 de puncte. Marius Șumudică a mai antrenat această echipă în perioada 14 iunie 2018 – 30 iunie 2019 și a înregistrat 16 victorii, nouă remize și șapte eșecuri.

„Sincer, nici nu am avut timp să mă relaxez. A venit această ofertă și nu puteam s-o refuz. Am activat un la acest club și provocare e foarte mare. E echipă calificată în Liga Campionilor Asiei, joacă în semifinalele Cupei și e pe locul 4, cu șanse de a termina pe podium.

ADVERTISEMENT

Negocierile au durat 2-3 ore, cei de acolo mi-au acceptat tot. Sunt oameni care mă cunosc, am lucrat cu ei. Clubul are cel mai pun președinte din zona Golfului. Ne-am înțeles imediat”, a adăugat antrenorul lui Al Shabab.

Ce l-a deranjat pe Adrian Mutu

Replica lui Marius Șumudică a venit ca răspuns la declarațiile lui Adrian Mutu, care a spus că se simte iritat de criticile primite pentru instalarea pe banca Rapidului, nou-promovată în Casa Pariurilor Liga 1.

ADVERTISEMENT

„La început m-am gândit și m-a iritat puțin, dar, acum, fiind aici de o săptămână și uitându-mă la trecutul acestui club, nu mi se mai pare ciudat pentru că încep să îi înțeleg pe oamenii ăștia care au activat mulți ani și sunt rapidiști.

ADVERTISEMENT

Încep să înțeleg cât de important este pentru ei acest club. Îi înțeleg și pe Pancu și pe Șumudică, dar nu am ce să fac. Îmi pare rău pentru ei, eu îmi fac meseria și nimic mai mult.

Când începi să înțelegi rapidismul, îți dai seama că nu sunt de condamnat, ci de înțeles și nu are rost să te bagi în astfel de lucruri”, a afirmat Mutu, la .