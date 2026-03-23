Adrian Mutu își pune speranțele în el la Turcia – România: „Are un tupeu înnăscut! Nu îl intimidează nimic”

Adi Mutu a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, ce îi așteaptă pe tricolori în meciul decisiv cu Turcia, prima fază a barajului pentru calificare la Campionatul Mondial din 2026. Golgheterul echipei naționale, la egalitate cu Gică Hagi, ambii cu 35 de goluri, mizează pe ambiția lui Bîrligea în partida de pe Besiktas Park.

Daniel Bîrligea, lăudat de Adrian Mutu înainte de Turcia – România

Adrian Mutu (47 ani) este de părere că meciul cu Turcia trebuie abordat cu răbdare. În opinia fostului decar al naționalei, tricolorii trebuie să își conserve forțele pentru un duel de 90 de minute cu vedetele lui Vicenzo Montella (51 ani) și să profite de fiecare ocazie avută.

„Briliantul” consideră că lotul convocat de Mircea Lucescu beneficiază de experiența internațională necesară pentru un meci de o asemenea încărcătură. Mai mult, Adrian Mutu l-a dat exemplu pe Daniel Bîrligea. Chiar dacă evoluează în SuperLiga, la FCSB, ci nu în străinătate, atacantul arată atitudinea potrivită pentru o partidă dominată de presiune.

„La fel ca voi, mizez pe ambiția faptului că, am fost până nu demult unul dintre ei, știu ce înseamnă meciuri la echipa națională, știu ce înseamnă baraje. Știu ce înseamnă responsabilitatea de a îmbrăca tricoul ăsta galben. Mă gândeam că în momentul ăsta, barajul ăsta pentru Campionatul Mondial trebuie să fie ceva care să îi motiveze foarte, foarte mult.

Să se pregătească în liniște, mental să fie pregătiți pentru o atmosferă ostilă. Și bineînțeles gata de luptă, să dea sută la sută. Trebuie să ducă meciul ăsta inteligent, să nu se arunce, după părerea mea. Să încerce să țină meciul, să se țină în viață cât mai mult. Nu se știe niciodată ce o să iasă. Probabil ne va aștepta un forcing ofensiv incredibil în primele minute, cu entuziasmul turcilor. Trebuie să rezistăm, să ducem meciul cât mai sus și poate. Cine știe, pe final dăm noi lovitura.

Sunt jucători care totuși au experiență internațională. Chiar dacă Bîrligea, să spunem, nu are așa de mare ca ceilalți care sunt acolo în teren. Și el are doi ani, dacă nu mă înșel, la echipa națională. Dar este un jucător care are un tupeu înnăscut, în sânge. Așa că nu îl impresionează și nu îl intimidează nimic. Ceilalți sunt cu state vechi la echipa națională și au experiență internațională. Eu cred că putem face lucruri”, cu această ocazie.

Cum vede Adrian Ilie meciul Turcia – România

în mod special despre duelul tactic ce urmează să fie pus în scenă între cei doi selecționeri, Mircea Lucescu și Vincenzo Montella: „Nu cred că erau mai mulți, la jucătorii care sunt acum în formă, poate acolo la linia de fund, să spunem așa, la fundașii centrali, să fi fost altă soluție. Rus, Virgil Ghiță (n.r. în locul lui Burcă), joacă meci de meci acolo (n.r. la Hannover), are note bune, are presiune, pentru că joacă pentru promovare în Bundesliga. Dar cred că importantă este tactica pe care o să o facă nea Mircea și să simtă puțin jocul dinainte. Nu cred că turcii o să iasă din primul minut să ne atace, să riște totul. Cred că se gândesc că este o semifinală, nici măcar o finală, și fiecare o să își asume un risc, dar să vedem când, în anumite momente ale jocului.

Nea Mircea știu că o să pregătească tactic foarte bine, așa că putem să îi surprindem pe contraatac. O să fie un meci dificil, au jucători valoroși, joacă acasă, este presiune la stadionul Beșiktaș. Dar cu toate astea cred că nici antrenorul Montella nu va spune să iasă la atac și să riște totul din minutul 1, pentru că joacă acasă. Și ei joacă tot primul meci pentru calificarea la Mondiale. Sunt doi antrenori, din punctul meu de vedere, de genul italian, o să fie o strategie între ei în timpul jocului. Nu cred că o să se arunce vreunul”.

Care este marele atu al României la barajul cu Turcia, în viziunea lui Andrei Vochin

Cunoscutul jurnalist a vorbit în mod special despre selecționerul Mircea Lucescu din acest punct de vedere, bineînțeles prin prisma experienței sale vaste din fotbalul turc: „Cred că nea Mircea știe mai multe despre turci decât poate afla Montella în momentul ăsta. De asta cred că este unul dintre atuurile echipei naționale a României în acest meci de baraj cu Turcia. Adică existau 99 de motive să nu îți dorești să cazi cu Turcia în contextul ăsta, din 100, dar ăla 1 era Mircea Lucescu.

Nimeni, dintre toți care ar fi putut să fie selecționeri ai României, nu putea fi mai potrivit pentru meciul ăsta decât Mircea Lucescu Îi știe pe turci, din context, că a antrenat acolo, că a antrenat echipa națională, că a promovat mulți jucători din actuala echipă națională a Turciei. Și atunci cred că ăsta este atuul care, dacă vom ști să-l jucăm, poate să fie atuul câștigător”.